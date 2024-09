Crianza helicóptero: cómo detectarla y consejos de expertos para frenarla

MIÉRCOLES, 11 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Es natural que un padre quiera proteger a sus hijos y mantenerlos alejados de cualquier daño.

Pero a veces este deseo comprensible se convierte en una "paternidad helicóptero", una necesidad abrumadora de ser parte de cada decisión y dilema de un niño.

"Un padre helicóptero con frecuencia se alimenta de ansiedad, y esa ansiedad puede venir en diferentes sabores: ansiedad por que su hijo esté seguro, tenga éxito o no sufra daños emocionales, además de ansiedad por mantenerse al día con los Jones o lo que su familia o cultura esperan", dijo la Dra. Laurel Williams, profesora de psiquiatría y ciencias conductuales del Colegio de Medicina Baylor, en Houston.

Un padre helicóptero generalmente no permite que su hijo se comporte normalmente por su cuenta. Sus instintos les piden a gritos que le faciliten el camino a su hijo.

Pero esto en realidad puede obstaculizar el desarrollo de su hijo, dijo Williams. Es posible que el niño no aprenda a manejar el fracaso o la decepción, o a interactuar mejor con otros niños de su edad.

Sería mejor que los padres modelaran cómo los niños deben manejar las decepciones, como no formar parte de un equipo deportivo u obtener una mala calificación.

"Ayúdele a planificar cómo esto no volverá a suceder, pero si no deja que lo manejen por su cuenta, puede retrasar su desarrollo", dijo Williams en un comunicado de prensa de Baylor.

Es importante identificar cuándo un niño es capaz de hacer algunas cosas sin la supervisión de un adulto, como caminar a la escuela o ir al centro comercial.

Si un niño demuestra que puede ser responsable y seguir instrucciones de varios pasos sin perder la pista, podría estar preparado para una mayor independencia, aconseja Williams. Si no pueden cumplir con los deberes por sí mismos, es posible que aún requieran más supervisión de un adulto.

Williams recomienda los simulacros, es decir, pedirle a un niño que recuerde hacer cosas en ciertos momentos mientras un padre está cerca para cuidarlo e intervenir si las cosas salen mal.

"Si esto sale bien, haga más simulacros en los que haga la actividad con ellos, pero no les diga qué hacer y simplemente camine junto a ellos para ver si siguen los pasos que ha discutido, como llegar a la escuela por su cuenta", dijo Williams.

Williams también sugiere que los padres pregunten a los niños sobre las cosas que les preocupan, para medir su respuesta. Si el niño da respuestas sensatas, podría ser el momento de darle la oportunidad de ocuparse de esas cosas por su cuenta.

Los padres también deben estar preparados para responder de manera razonable a las quejas de los adolescentes mayores de que son autoritarios en comparación con los padres de sus amigos, dijo Williams.

Una mamá o un papá pueden explicar por qué crearon las reglas y ver si su hijo adolescente puede manejar una conversación madura sobre ellos. Pregúntele al adolescente por qué esta situación debería cambiar: una conversación de este tipo puede ayudar a enseñarle a negociar y a comprender mejor los riesgos y beneficios.

"No tiene que ser una decisión emocional en la que te rindas de inmediato, así que asegúrate de tener la conversación en el momento adecuado para que puedas sentarte y hablar con tu hijo. Esto le enseñará al niño a tener paciencia y a retrasar la gratificación", dijo Williams.

Un último consejo: otro adulto debe evitar llamar a un padre helicóptero por su comportamiento, dijo Williams.

"No le digas a alguien que es un padre helicóptero, sino acércate a él de una manera que no se sienta juzgado", dijo Williams. "Apóyalos primero y ve si están dispuestos a ceder: 'Me doy cuenta de que a menudo intervienes cuando hay un desacuerdo en el campo de fútbol, ¿puedes ayudarme a entender por qué?' Podrían tener una buena razón, o podrían estar dispuestos a escuchar por qué su comportamiento no debería continuar".

FUENTE: Colegio de Medicina Baylor, comunicado de prensa, 9 de septiembre de 2024