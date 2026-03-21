Salud

Las muertes por hipertensión se cuadruplican entre las mujeres jóvenes, según un estudio

Healthday Spanish

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VIERNES, 20 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Las muertes relacionadas con la hipertensión arterial están disparándose entre las mujeres jóvenes, con tasas que se han multiplicado más de cuatro veces en las dos últimas décadas, según un nuevo estudio.

Casi 5 de cada 100.000 muertes entre mujeres de 25 a 44 años en 2023 se deben a enfermedades cardíacas causadas por hipertensión, en comparación con aproximadamente 1 de cada 100.000 en 1999, informarán los investigadores en una próxima reunión de la Academia Americana de Cardiología (AAC).

Los resultados muestran que la hipertensión arterial se está convirtiendo en una amenaza creciente para la salud de los jóvenes estadounidenses, según los investigadores.

"El aumento de la mortalidad en mujeres jóvenes con cardiopatía hipertensiva refleja una subestimación del riesgo cardiovascular, un diagnóstico tardío y oportunidades perdidas para una intervención temprana", dijo la investigadora principal , la Dra. Alexandra Millhuff, médica residente en la Universidad de Nuevo México, en un comunicado de prensa.

Casi la mitad de los estadounidenses tienen hipertensión, según los investigadores en notas de fondo. Si no se trata, la condición puede debilitar el músculo cardíaco y provocar insuficiencia cardíaca, enfermedades cardíacas, infarto y ictus.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de certificados de defunción desde 1999 hasta 2023. Más de 29.000 mujeres murieron por enfermedades cardíacas relacionadas con la hipertensión durante ese periodo.

Las mujeres negras tenían la tasa de mortalidad relacionada con la presión arterial más alta, casi 9 por cada 100.000 en comparación con poco más de 2 por cada 100.000 de las mujeres blancas, según los investigadores.

Las mujeres del sur tuvieron casi 4 muertes por cada 100.000 relacionadas con enfermedades cardíacas relacionadas con la hipertensión, en comparación con casi 3 muertes en el Medio Oeste y unas 2 en el Noreste y el Oeste.

Estudios previos han demostrado que a las mujeres se les recetan medicamentos para la presión arterial a un ritmo menor que a los hombres, señalaron los investigadores.

Además, el tratamiento de las enfermedades cardíacas suele centrarse en hombres o mujeres mayores, y se presta menos atención a mujeres más jóvenes, según los investigadores.

Las mujeres se enfrentan a riesgos específicos para la salud relacionados con el sexo a lo largo de su vida, relacionados con cambios que pueden ocurrir durante el embarazo o al acercarse a la menopausia, según el equipo.

"Necesitamos hacer un cribado más agresivo de los pacientes de este grupo demográfico para detectar hipertensión, lo que incluye mitigar los factores de riesgo y posiblemente usar medicamentos antihipertensivos", dijo Millhuff. "Aunque la hipertensión es más prevalente en poblaciones mayores, es algo a lo que también debemos estar atentos en las más jóvenes."

Millhuff tiene previsto presentar los hallazgos el 29 de marzo en una reunión de la ACC en Nueva Orleans.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la salud cardíaca de las mujeres.

FUENTE: Comunicado de prensa del American College of Cardiology, 19 de marzo de 2026

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