Un mensaje íntimo y un flechazo: la apasionada historia de amor entre una de las figuras de la F1 y una médica

Liam Lawson y Hannah St. John, una pareja que lleva años y ahora causó furor en la F1

La pareja formada por Liam Lawson y Hannah St. John llamó la atención de aficionados y medios en la Fórmula 1 por la peculiar combinación de la vida deportiva de alto rendimiento y su apoyo personal. El piloto neozelandés y la estudiante californiana comparten tanto la exigencia del automovilismo como una historia íntima que se refleja en el ambiente de la Máxima.

La relación entre Lawson y St. John se caracteriza por el equilibrio entre el crecimiento personal y el respaldo emocional. Se conocieron en redes sociales, con Hannah dando el primer paso. Desde entonces, cultivaron un vínculo que influye notablemente en la carrera y la vida cotidiana del piloto, y que es visible tanto en el circuito como en los momentos personales que ellos difundieron.

El romance comenzó a través de mensajes privados, como explicó la propia Hannah durante una entrevista a la publicación Vogue Australia: “Yo le envié un mensaje directo por Instagram primero”. Lawson añadió que esos contactos antecedieron a cualquier encuentro en persona y destacó que parte de la historia es motivo de bromas internas entre ambos. Finalmente, él tomó la decisión de viajar desde el Reino Unido a California para el primer encuentro.

Durante aquella cita, según recordó Hannah, quedó sorprendida por el estilo de su pareja. “Él llevaba pantalones deportivos y una de esas camisas largas. Era muy guapo, pero tuve que hacer algunos cambios”, contó. Lawson respondió con humor a esa referencia: “Mi primera impresión fue que eras absolutamente hermosa, y eso es todo”.

Hannah St. John, conocida por su relación con el piloto Liam Lawson, posa en un traje de baño estampado mientras disfruta de un día soleado en un espacio moderno

La logística del primer viaje también fue tema recurrente. Lawson narró que, durante los primeros días en Los Ángeles, organizó actividades junto a un amigo, pero su verdadero interés era encontrarse con Hannah en Newport Beach. Por su parte, ella precisó que por sus estudios solo podía verle brevemente cada día: “Tenía que ir a estudiar. Era estudiante de medicina en ese entonces”.

Durante la charla, ambos identificaron los roles que desempeñan en una pareja que parece cada vez más sólida con el paso del tiempo. “¿Quién es el conductor y quién es el ingeniero en la relación?”, preguntó Lawson. Hannah no dudó: “Esa es fácil. Yo soy la ingeniera. No creo que Liam pudiera planear nada para salvar su vida”. La estudiante coordina horarios y actividades, asumiendo una función organizativa tanto en el ámbito personal como en el profesional del piloto.

“Creo que para nosotros, especialmente para mí, es algo muy, muy bonito volver a casa después de un día estresante de trabajo”, remarcó el joven que tuvo un buen arranque de la temporada 2026 en la F1 a bordo de su Racing Bulls con 13° lugar en el GP de Australia y un meritorio puesto 7 en China.

“¿Cómo se siente el amor? Fácil. Yo diría fácil. Sí, fácil, divertido. Honestamente, con adjetivos muy sencillos”, afirmó ella, para quien el inicio de la pareja marcó un cambio vital. “Especialmente cuando te conocí… me sentía atascada en casa, y luego nos conocimos, y tú me sacaste de todo eso”, reflejó en la charla con la reconocida publicación de moda.

Hannah St. John, el día de su graduación, junto a Lawson

Lawson, nacido en Hastings, Nueva Zelanda, inició su trayectoria deportiva en el karting a los siete años y fue detectado por el programa de jóvenes talentos de Red Bull que dirigía Helmut Marko. Tras lograr el tercer puesto en la Fórmula 2 con Carlin en 2022, ascendió como piloto de reserva de Red Bull AlphaTauri y debutó en la F1 en 2023 tras suplantar a Daniel Ricciardo en el GP de los Países Bajos. En 2025, Liam sufrió un duro golpe en su carrera: tan sólo después de las primeras dos carreras, fue degradado como titular del equipo principal y reemplazado por el japonés Yuki Tsunouda en la estructura de la bebida energizante.

“El apoyo de Hannah es enorme. Pero no se trata solo de lo que recibo de ella, sino también del estado mental de un deportista. La F1 es muy intensa: pasas mucho tiempo fuera, y después de un día en la pista, ya sea malo o un gran día, volver al hotel y poder resetearte por completo, y despejar la mente, es realmente importante”, llegó a confesar Lawson en declaraciones a Motorsport en 2024.

Antes de su relación, Lawson no percibía el impacto de tener cerca a alguien significativo. “Ahora me doy cuenta mucho más”, reconoció. La estudiante además contribuye gestionando aspectos logísticos: “Pasan muchas cosas, se deciden cosas y se gestionan los calendarios, así que el equipo recurre bastante a Hannah para que se ponga en contacto conmigo o para que organice las cosas. Lo agradezco mucho”, explicó.

St. John, que estudió en la Universidad Estatal de Arizona, alterna sus días entre California y Londres, donde reside el piloto, y documenta su vida universitaria y sus viajes junto al piloto, con imágenes de playas en Abu Dhabi, cenas en el lago de Como, rutas en helicóptero por Nueva Zelanda y estancias en pistas de esquí en Utah. La influencer se graduó en la Corona Del Mar High School en 2021.

Liam Lawson y su novia Hannah St. John durante el GP de Austin, el año pasado (Jerome Miron-Imagn Images)

La oficialización de la pareja para el Gran Circo quedó patente cuando St. John acompañó a Lawson en su debut como titular en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin. “El primer día que entré en la pista con él... me dijo que podría haber un par de cámaras cuando entramos por primera vez. Pero no había sólo un par: había un mar de cámaras”, detalló Hannah sobre la experiencia, que calificó como abrumadora.

Durante ese fin de semana, la estudiante intentaba mantener la distancia y pasar inadvertida. Lawson, en cambio, la invitaba a acercarse ante la prensa y los aficionados. “Realmente no sé qué pasó. Fue simplemente abrumador”, concluyó St. John sobre ese recuerdo compartido. Con un total de 37 carreras completas en su breve paso por la F1, y en la búsqueda de su primer podio, Liam sabe que tiene a su lado una persona que lo apoya y es clave para su rendimiento en la pista.