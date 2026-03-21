Mica Lapegüe emocionó a sus seguidores al compartir la primera ecografía de su hija: “Semana 14”

La emoción de Mica Lapegüe al realizarse una de sus primeras ecografias

Mica Lapegüe atraviesa una de las etapas más felices de su vida. Hace pocas semanas compartió con sus seguidores la noticia de su primer embarazo y, junto a su pareja Tomás Bartolomé, celebró públicamente el instante en el que descubrieron el sexo del bebé que esperan. Ahora, la actriz y su novio sumaron un nuevo capítulo a la alegría familiar al publicar por primera vez la ecografía de su futura hija.

En una de las imágenes recientes, se los ve juntos y sonrientes en una cafetería, con la leyenda “Meriendita y al obstetra”, mostrando la complicidad y el entusiasmo que vive la pareja en esta etapa. Otra postal, tomada en la sala de espera de la clínica, señala con ternura: “Semana 14”, mientras ambos posan con gestos de felicidad y ansiedad ante el avance del embarazo.

Las imágenes más emotivas llegaron desde el consultorio, donde Mica se mostró recostada, atenta a la pantalla que proyectaba la ecografía de su bebé. La escena capturó la expresión de asombro y emoción en su rostro, mientras el monitor exhibía la imagen tridimensional del nuevo miembro de la familia. Tomás, a su lado, documentó el instante y lo compartió en redes sociales, sumando a los seguidores a este momento único.

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé comparten un tierno momento de alegría mientras esperan la llegada de su bebé, rumbo a una cita con el obstetra

Mica y Tomás celebraron la semana 14 del embarazo (Instagram)

Con cada publicación, Mica y Tomás comparten el recorrido de la espera, los controles médicos y los pequeños hitos del embarazo, generando una conexión especial con quienes los siguen desde hace tiempo. La llegada de la ecografía no solo significó un registro médico, sino también una postal de felicidad y expectativa que sella una etapa inolvidable para la pareja y para toda la familia Lapegüe-Bartolomé.

Tan solo días atrás, Mica y Tomás vivieron una de las jornadas más significativas desde que confirmaron el embarazo: la revelación del sexo del bebé. El especial momento se celebró en una reunión íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos, y estuvo cargado de emoción y detalles personalizados. La pareja espera una nena.

La noticia fue difundida por la propia Mica a través de un video en redes sociales, donde documentó cada instante del festejo y resumió la intensidad del momento con un mensaje: “¿Nene o nena? Me muero del amor… Los únicos en saber el resultado ni bien llegó fueron los tíos, que prepararon todo con tanto amor que yo no puedo más de la emoción. Gracias por siempre”.

El encuentro tuvo lugar en el jardín de la casa y fue cuidadosamente preparado por los cuñados de la actriz, que se encargaron de la organización y la decoración. La ambientación combinó detalles en tonos rosa y azul, flores de ambos colores, vasos transparentes decorados y una mesa repleta de comida para los invitados. Además, se expusieron fotos de Mica y Tomás cuando eran niños, sumando un toque nostálgico y emotivo a la jornada.

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé revelaron en una íntima celebración que esperan una nena como su primer hija (Video: Instagram)

Para la revelación, la pareja eligió una dinámica original: ambos se pusieron remeras blancas con la inscripción “Mamá y papá por primera vez” y se ubicaron frente a frente en el centro del patio, con los ojos vendados y las manos cubiertas de pintura. Debían pintarse mutuamente sin saber qué color estaban usando, mientras los invitados, de espaldas y en fila, aguardaban la sorpresa. Solo los tíos del futuro bebé conocían el resultado y sostenían las bandejas con la pintura.

El video que compartió Mica comienza en blanco y negro, reforzando la expectativa y el suspenso. Entre risas y nervios, la pareja empezó a esparcir la pintura sobre las remeras del otro, mientras sus familiares contaban la cuenta regresiva. Al llegar el momento final, se quitaron las vendas y el video pasó a color, revelando que el rosa dominaba ambas remeras.

Entre gritos, aplausos y lágrimas, Mica y Tomás descubrieron que esperan una nena. La mezcla de sorpresa, alegría y emoción se expandió rápidamente entre los presentes. Mica no pudo contener las lágrimas y se fundió en un abrazo con Bartolomé, mientras los invitados celebraban detrás de ellos. En las imágenes también se vio a los padres de la actriz registrando el momento y reaccionando con enorme emoción al enterarse de que pronto llegará una nueva integrante a la familia.