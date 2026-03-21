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“¿Vas a parar de ganar alguna vez?“: el desconocido vínculo entre Lionel Scaloni y Rafa Nadal y el ”duelo" de mensajes cruzados

El entrenador de la selección argentina y el ex tenista son vecinos en Mallorca. Cómo nació la admiración del Gringo y los gestos del español

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Scaloni y Nadal suelen interactuar
Scaloni y Nadal suelen interactuar en Mallorca, además de cruzar mensajes telefónicos

Antes del Mundial 2022 que vio coronarse a la selección argentina, Lionel Scaloni apeló a Rafael Nadal para ilustrar la estatura de la figura de Lionel Messi. Fue luego de que el astro rosarino le anotara cinco goles a Estonia en un amistoso.

“Es que ya no sé qué más decir. Es muy difícil. Es como hablar de Rafa Nadal, hay que dejar que hablen los periodistas... No te quedan palabras para describirlo por todo lo que genera. Es algo único, es un placer tenerlo en este grupo, es un placer entrenarlo y es un placer su comportamiento, cómo se brinda por esta camiseta. No creo que sea sólo patrimonio de Argentina, es de todo el mundo. El día que no juegue más, lo vamos a extrañar. Ojalá que todos los disfruten”, declaró en conferencia de prensa.

La mención del tenista, ganador de 22 títulos de Grand Slam (incluyendo 14 Roland Garros) no fue azarosa. El ex lateral-volante no solo señaló a Rafa como uno de los personajes fuera del fútbol que más admira. Además, es su vecino en Mallorca, donde reside con su esposa, Elisa, y sus dos hijos, Ian y Noah.

A mí me parece normal tener acá en la isla a Rafa Nadal, estar cerca de él y ver alguno de sus entrenamientos. Estamos hablando de uno de los 10 mejores deportistas de la historia, no solo por lo que ha ganado, sino por cómo se sobrepuso a las lesiones, sé muy bien por todo lo que debió pasar. Y es un tipo que nunca se subió a un pedestal, que ha conservado su manera de ser, no ha dejado su casa. En ese sentido es muy parecido a Leo (Messi), muy terrenal, una persona muy cercana, es gente que te marca”, contó Scaloni en su biografía, escrita por el periodista Diego Borinsky.

Cada vez que lo veo, me dice: ‘¿Vas a ganarlo todo o qué?’, jaja. Antes de ir a Qatar, me largaba: ‘¿Y ahora vas a ir por el Mundial?’. A él le gustó que fuéramos campeones incluso me mandó un mensaje de felicitación, pero siempre que me ve después de ganar algo, me carga: ‘¿Vas a parar de ganar alguna vez?’. Y yo le respondo: ‘Ah, como si vos no hubieras ganado 22 Grand Slam y más de 10 Roland Garros’“, completó la anécdota, que refleja el nivel de cercanía entre ambos.

No es el único tenista español con el que tiene un vínculo cercano. Carlos Moyá, otro mallorquín, directamente es su amigo y uno de los impulsores de su fanatismo por el ciclismo, su cable a tierra.

“Dejé de jugar en julio de 2015 y, a los dos meses, empecé con la bicicleta porque Carlos Moyá, al que conocía porque nuestros nenes iban al mismo colegio, me dijo de ir en bicicleta. Yo veía el Tour de France y decía ‘estos locos’... Me enganchó a la segunda salida. A la primera, me cansó un montón porque pedaleaba mal y, a la segunda, descubrí un deporte maravilloso. Hoy lo necesito más que antes porque ya empezás a conocer el mundo de la bicicleta, cómo hacer el recorrido, las marchas... Cuando te metés en ese mundo, te atrapa", supo comentar.

La Finalissima hubiese sido una gran oportunidad para que los mensajes condimentados entre Scaloni y Nadal se dirimieran en un campo de juego, con un Argentina-España con un título en juego. Sin embargo, la final se canceló por el conflicto en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la UEFA y la Conmebol para fijar una nueva sede. ¿Habrá oportunidad en el Mundial 2026?

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