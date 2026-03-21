“Gracias por tanto, maestro”: el mundo del fútbol y el periodismo despide a Cherquis Bialo

Ernesto Cherquis Bialo falleció a los 85 años. Fue un referente del periodismo

Tras conocerse el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de periodistas y otras personalidades vinculadas al deporte que recordaron a uno de los grandes comunicadores de los últimos años.

En medio del impacto por la triste noticia, algunos colegas de Cherquis Bialo como Néstor Centra, lo recordaron con palabras afectuosas. “Adiós, Cherquis. Hasta siempre. Nuestra última foto juntos. Gracias por esa clase magistral en la UNDAV. Otro día contaré anécdotas de los años en Rivadavia. Hoy toca despedirlo”, escribió el periodista en su cuenta de X (ex Twitter).

San Lorenzo, el club de sus amores, también lo recordó con unas sentidas palabras: “Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual, su sanlorencismo apasionado y tantas charlas futboleras -y de la vida- que vamos a extrañar por siempre.¡Gracias por tanto, maestro!"

“Hasta siempre maestro Ernesto Cherquis Bialo. Un señor siempre. Coincidiendo o no en varios temas, fue un ejemplo del periodismo deportivo en nuestro país. Gracias por tus enseñanzas, querido Cherquis . Volá bien alto”, comentó Marcelo Tinelli.

El ex arquero de la selección de Paraguay José Luis Félix Chilavert también recordó al maestro: “Mis condolencias a la familia de Ernesto Cherquis Bialo, periodista y hombre íntegro, que fue ejemplo en el periodismo Argentino. Que Dios te tenga a su lado amigo. QEPD”.

El parodista y relator Pablo Giralt, por su parte, añadió: "Mucha tristeza por el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo. Un periodista de raza que pierde la profesión. Mis condolencias a su familia. En especial a su hijo Gustavo, compañero de muchos años. Que en paz descanse".

El Gráfico, entidad por la que pasó y dejó una huella imborrable, también lo recordó en las redes sociales. “A los 85 años, falleció el notable periodista Ernesto Cherquis Bialo. El que fuera director de El Gráfico entre 1982 y 1990, no solamente fue el dueño de una prosa única, también fue testigo directo de una época sin igual. Amigo de los grandes ídolos del deporte, durante más de sesenta años dedicó su vida al periodismo y ninguno podrá igualarlo. Descanse en paz, maestro, que aquí lo seguiremos recordando por siempre”, manifestó.

“Murió Ernesto Cherquis Bialo, el último gran narrador de la épica deportiva. El periodismo argentino despide a una de sus plumas más brillantes”, soltó Silvio Maverino. En una línea similar se manifestó Marcelo Gantman: "Con Cherquis (Robinson) aprendí a leer y entender. Cuando sabes escribir es porque lees; y si lees, sabes contar historias. Esa es la dimensión".

El ex presidente de Quilmes Athletic Club y la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, también recordó al periodista fallecido con unas palabras en sus perfiles públicos: “Adiós Ernesto Cherquis Bialo. Hasta siempre querido amigo”.

El político Aníbal Fernández publicó en Twitter un mensaje de despedida dedicado a su "querido amigo" Ernesto Cherquis Bialo, acompañado de una fotografía del periodista.

“Ernesto Cherquis Bialo es uno de los mejores periodistas que conocí. Laburé con él en televisión. Una mente brillante”, escribió Walter Safarian. También lo recordó con un extenso memorial Augusto César, cronista que cubre a Boca Juniors en ESPN: “Murió Ernesto Cherquis Bialo. El extraordinario periodista tenía 85 años. Un maestro para todos nosotros. Lo vimos y lo escuchamos durante tantos años. Dueño de un decir irrepetible y un manejo del lenguaje que solo los de su nivel tenían. Participó de innumerables ciclos deportivos exitosos, como Tribuna Caliente o La Oral Deportiva. No trabajé con él, pero siempre quedará en mi cabeza un consejo que me dio cuando cubría la Selección para el programa de Fernando Niembro: ‘Pibe no escuches a nadie, seguí tu corazón’. Se fue un periodista de raza. QEPD".

El periodista Néstor Centra recordó a Cherquis Bialo con un sentido mensaje

Además, Leonardo Gentili, relator y periodista, también se refirió al tema: “Se fue un gran maestro que honró nuestra profesión. Sabio y comprometido hasta el último suspiro. Hasta siempre, Ernesto Cherquis Bialo. Voy a extrañar esas charlas en las que tanto me ayudaste a ser mejor". Por su parte, Gustavo Cima lo honró con otro posteo: “Hasta siempre Ernesto Cherquis Bialo. Periodista de raza. Gracias por tantas enseñanzas y respeto. Gracias por este último tiempo de estar cerca para acompañar mi trabajo”.

Martín Liberman, por su parte, lo recordó con las siguientes palabras desde su red social: “Tuve el honor de trabajar con él. Un tipo muy preparado, muy capaz. Por encima de la media. Al principio nos llevamos mal. Después nos llevamos muy bien y le expresé mi admiración. QEPD Ernesto. Chau, maestro".

“Murió Ernesto Cherquis Bialo. El hombre que cambió mi vida para siempre en el Periodismo. Yo tenía 19 años. Cubría Huracán para la Oral Deportiva. Cherquis me mandó al Accidente de Lapa el 31/7/1999. Me transformó en un Periodista del Noticiero. Gracias por Siempre Ernesto”, reconoció Ignacio González Prieto.

LOS MENSAJES DE DESPEDIDA A ERNESTO CHERQUIS BIALO:

El político Aníbal Fernández publicó en Twitter un mensaje de despedida dedicado a su "querido amigo" Ernesto Cherquis Bialo, acompañado de una fotografía del periodista.

El político Aníbal Fernández publicó en Twitter un mensaje de despedida dedicado a su "querido amigo" Ernesto Cherquis Bialo, acompañado de una fotografía del periodista.

El político Aníbal Fernández publicó en Twitter un mensaje de despedida dedicado a su "querido amigo" Ernesto Cherquis Bialo, acompañado de una fotografía del periodista.