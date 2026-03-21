¿Cerrar los ojos te ayuda a oír mejor?

VIERNES, 20 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Todo el mundo lo ha hecho: estás en una fiesta ruidosa y alguien te está diciendo algo al oído. Aprietas los ojos para enfocar e intentar oír lo que te dicen.

Durante generaciones, la sabiduría común ha sido que apagar la visión libera capacidad cerebral para mejorar la audición. Pero un estudio sorprendente sugiere que, en un entorno ruidoso, este hábito podría estar silenciando los sonidos que intentas descifrar.

Recientemente, investigadores chinos desafiaron la teoría de los ojos cerrados probando a voluntarios en diversos paisajes sonoros.

Veinticinco participantes llevaban auriculares y se les pidió que escucharan sonidos específicos y tenues camuflados bajo una capa de ruido de fondo.

Los cinco sonidos específicos eran remar en canoa, tocar tambores, alondras cantando, tren corriendo y teclado teclado.

Después de ajustar el volumen hasta que el sonido objetivo apenas se audible, los participantes intentaron determinar qué era. Escuchaban con los ojos cerrados, mirando una pantalla en blanco, viendo una imagen fija y viendo un vídeo que coincidía con el sonido. Cada sonido se reproducía durante cinco segundos.

Los resultados --publicados el 17 de marzo en The Journal of the Acoustical Society of America -- ayudan a desentrañar cómo el cerebro procesa mejor el sonido en un entorno ruidoso.

Cuando los participantes cerraban los ojos, su capacidad para distinguir el sonido objetivo disminuía.

Por otro lado, ver un vídeo dinámico sincronizado con el audio hacía que su audición fuera mucho más aguda.

"Descubrimos que, contrariamente a la creencia popular, cerrar los ojos en realidad afecta la capacidad de detectar estos sonidos", dijo en un comunicado de prensa el autor del estudio Yu Huang, profesor asociado en la Universidad Jiao Tong de Shanghái. "Por el contrario, ver un vídeo dinámico que corresponde al sonido mejora significativamente la sensibilidad auditiva."

Para entender por qué ocurre esto, el equipo utilizó electroencefalografía (EEG) para rastrear las ondas cerebrales de otros 27 participantes. Descubrieron que cerrar los ojos empuja al cerebro a un estado llamado criticidad neuronal.

En este modo, el cerebro es un guardián. Aunque bloquea con éxito el ruido de fondo, es tan agresivo que también filtra los sonidos bajos que realmente quieres oír.

"En un paisaje sonoro ruidoso, el cerebro necesita separar activamente la señal del fondo", dijo Huang. "Descubrimos que el enfoque interno promovido por el cierre de ojos en realidad juega en contra en este contexto, conduciendo a un filtrado excesivo, mientras que el compromiso visual ayuda a anclar el sistema auditivo al mundo externo."

Esencialmente, tus ojos actúan como un ancla. Cuando ves lo que está produciendo un sonido, tu cerebro tiene un objetivo al que fijarse, lo que le ayuda a distinguir la voz principal o la melodía del caos que lo rodea.

Los investigadores señalaron que cerrar los ojos no siempre es una mala idea.

Cuando estás en una habitación muy silenciosa, cerrar los ojos probablemente te ayuda a concentrarte en un pájaro cantando a lo lejos o en un reloj que hace tic-tac. Pero como la vida moderna rara vez es silenciosa y está llena del bullicio del tráfico, los aires acondicionados y las cafeterías abarrotadas, mantener la atención visual suele ser la mejor opción.

El equipo planea estudiar qué ocurre cuando las imágenes y sonidos no coinciden (como ver un pájaro pero oír un tambor) para ver si el cerebro necesita una visión perfecta para obtener el impulso auditivo.

Más información

El Instituto Nacional sobre la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación ofrece más información sobre cómo el oído procesa el sonido y el habla.

FUENTES: Comunicado de prensa del Instituto Americano de Física, 17 de marzo de 2026; The Journal of the Acoustical Society of America, 17 de marzo de 2026