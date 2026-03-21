Llegan los helicópteros a Tucumán para reforzar asistencia sanitaria y provisión de alimentos

Los helicópteros llegan a la provincia para ayudar a los más afectados por el temporal (Fuente: Ministerio de Salud Pública)

Este viernes, los agentes de salud comienzan a llegar en helicóptero a las zonas más necesitadas tras el temporal que sacudió a la provincia de Tucumán dejando casas tapadas por el agua, familias evacuadas y derrumbes que provocaron cortes de tránsito y de luz. De esta forma, los equipos podrán brindar atención médica y provisión de insumos necesarios.

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán comentó que el Sistema Provincial de Salud de Tucumán (SIPROSA) se trasladó en helicóptero para visitar al CAPS de Monteagudo. El objetivo de los equipos es acompañar a las familias que se vieron afectadas por el desborde del río y reforzar la asistencia médica.

El operativo incluyó visitas domiciliarias, entrega de insumos esenciales y medicamentos, así como apoyo a familias evacuadas y residentes afectados, como parte de las políticas sanitarias impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo y coordinadas en terreno por el ministro Luis Medina Ruiz.

La tarea de los equipos de SIPROSA se extendió hasta la Escuela 99, donde, según precisó el supervisor de Agentes Sociosanitarios, Domingo Mirk, se realizaron actividades de prevención y diálogo con alrededor de 350 alumnos de nivel primario y secundario. “Nuestros agentes sanitarios visitaron sus domicilios y el equipo de salud asistió con medicamentos y repelente”, comentó Mirk.

Desde la institución educativa, un helicóptero del Ministerio partió hacia la zona de Niogasta para el traslado de alimentos, medicamentos y otros recursos dirigidos a una población incomunicada, de acuerdo a declaraciones oficiales.

Zonas de Tucumán quedaron bajo el agua tras el fuerte temporal

La supervisora Mirta Lazarte y el jefe del CAPS, doctor Ricardo Serapio, participaron en las reuniones de diagnóstico para organizar la respuesta sanitaria. Se priorizó la visita a domicilios de las familias más vulnerables, incluyendo a quienes permanecieron en sus viviendas y a quienes regresaron tras la evacuación.

Durante la emergencia, las lluvias alcanzaron un volumen inusualmente alto y más de diez operativos de evacuación se concretaron mediante helicóptero, según detalló el ministro Luis Medina Ruiz. En algunos casos, la intervención aérea resultó determinante.

Entre los traslados realizados en helicóptero, Medina Ruiz destacó el caso de una embarazada con hipertensión que fue derivada de urgencia al hospital de Concepción, donde pudo dar a luz y tanto ella como su hijo evolucionan fuera de peligro. Además de los rescates, los vuelos permitieron distribuir provisiones y medicamentos en comunidades que quedaron aisladas por las aguas

Osvaldo Jaldo, ministro de Salud Pública, durante una conferencia de prensa (Fuente: Ministerio de Salud Pública de Tucumán)

El sistema sanitario instaló dispositivos móviles con capacidad de alta complejidad en rutas cercanas al corte, permitiendo atender pacientes en estado crítico, además de levantar carpas sanitarias que brindaron resguardo y contención a quienes inicialmente evitaban ser trasladados, incluidos niños y embarazadas.

Medina Ruiz puntualizó que este despliegue garantizó la continuidad de los tratamientos para quienes se encontraban bajo atención médica, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y epilepsia que perdieron sus medicamentos durante el desastre. El funcionario precisó: "Cada persona que perdió su tratamiento lo está recibiendo sin costo, garantizando la continuidad de la atención y evitando complicaciones“.

Refuerzan la distribución de alimentos en Tucumán

El Gobierno de Tucumán desplegó operativos para ayudar a aquellas familias y vecinos que perdieron todo por las inundaciones. Este jueves, pusieron foco en los animales afectados y en el refuerzo de la atención veterinaria en La Madrid, Niogasta, Monteagudo, Los Cercos y La Loma.

Provisión de alimentos para animales en zonas productivas y el refuerzo de la atención veterinaria en Tucumán (Fuente: Comunicación Tucumán)

Según el secretario de Producción, Eduardo Castro, se distribuyeron aproximadamente 820 bolsas de maíz molido y aclaró que los caminos inaccesibles complicaron la tarea. “Se hizo prácticamente un traslado en vehículos particulares que pusieron algunas personas y también con vehículos de la Provincia”, contó el secretario.

Por otro lado, el martes se concretó una entrega del alimento de ganado proveniente de Santiago del Estero con 870 fardos de alimento. También, se realizó un trabajo conjunto con SIPROSA para asistir a las mascotas. Trasladaron alimento balanceado para perros y gatos hacia las zonas que todavía se encuentras aisladas.

Eduardo Castro señaló que “se ha visto muchos animales lacerados, con hongos por la excesiva humedad y casos de bicheras, que es lo que más preocupa por el daño que provoca”. Confirmó que se está gestionando la llegada de una vacuna contra la leptospirosis, una patología común luego de inundaciones causada por proliferación de roedores.