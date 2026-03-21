Mundo

Estados Unidos sancionó a 16 miembros de una red internacional de financiamiento para Hezbollah

El grupo terrorista “sigue desviando fondos que legítimamente pertenecen al pueblo libanés para financiar sus operaciones” en Medio Oriente, aseguró el secretario del Tesoro de EEUU

Guardar
El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Abdul Saboor)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra 16 integrantes de una red internacional de financiación para el grupo terrorista Hezbollah, encabezada por el empresario Alaa Hassan Hamieh.

La cartera a cargo del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, calificó a esta red como “una fuente de financiación indispensable para Hezbollah”, que continúa “abrazando la violencia en Líbano a pesar de las llamadas al desarme”.

Según las autoridades estadounidenses, Hamieh supervisaba una red de compañías, apoyado por familiares y socios, destinada a lavar y recaudar fondos para la unidad financiera de Hezbolá. Estas empresas, localizadas en Líbano, Siria, Polonia, Eslovenia, Qatar y Canadá, facilitaron el desvío de alrededor de USD 100 millones desde 2020.

El Departamento del Tesoro subrayó en su comunicado que “Irán es la cabeza de la serpiente en lo que respecta al terrorismo global, y sus aliados, como Hezbollah, llevan a cabo la misión de Teherán de sembrar el caos y la destrucción más allá de sus fronteras”, según afirmó el secretario Bessent.

El funcionario agregó: “Hezbollah sigue desviando fondos que legítimamente pertenecen al pueblo libanés para financiar sus operaciones terroristas. Esta acción va dirigida contra actores clave dentro de su red financiera global que sustentan sus actividades militantes”.

Estados Unidos e Israel llevan
Estados Unidos e Israel llevan adelante una ofensiva contra Hezbollah en Líbano (REUTERS/Mohamed Azakir)

Las milicias de Hezbollah, enfrentadas históricamente a Israel, iniciaron en octubre de 2023 una campaña de bombardeos contra territorio israelí en apoyo a la causa palestina en Gaza. Aunque en noviembre de 2024 ambas partes acordaron un alto el fuego, este se ha visto quebrantado en numerosas ocasiones.

En medio de la nueva ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, el gobierno israelí aseguró que Hezbollah sigue activa en el sur del Líbano y lanzó ataques contra la organización. Con el estallido de la guerra de Irán —aliado estratégico de Hezbollah— el conflicto volvió a intensificarse.

El FBI llevó a cabo el jueves una ofensiva cibernética contra las autoridades de Teherán: incautaron cuatro dominios web vinculados a un grupo de hackers con base en Irán que se atribuyó un ciberataque contra una empresa estadounidense.

El Departamento de Justicia norteamericano señaló que esta acción forma parte de un “esfuerzo continuo para desarticular los planes de piratería informática y represión transnacional llevados a cabo por el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de la República Islámica de Irán (MOIS)”.

Según la cartera, los dominios incautados se utilizaban para incitar al asesinato de periodistas, disidentes y ciudadanos israelíes. El director del FBI, Kash Patel, afirmó: “Irán pensó que podía esconderse tras páginas web falsas y amenazas por teclado para aterrorizar a los estadounidenses y silenciar a los disidentes”.

FILE PHOTO: FBI Director Kash
FILE PHOTO: FBI Director Kash Patel announces the apprehension of Ryan Wedding, a former Canadian Olympic snowboarder who was on the FBI's Ten Most Wanted Fugitive list, during a press conference in Ontario, California, U.S., January 23, 2026. REUTERS/Mike Blake//File Photo

“Hemos derribado cuatro de los pilares de su operación y aún no hemos terminado. El FBI perseguirá a todos los responsables de estas cobardes amenazas de muerte y ciberataques, y aplicará todo el peso de las fuerzas del orden estadounidenses contra ellos”, añadió Patel.

En otro duro golpe hacia el régimen iraní, el Departamento de Seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció el viernes el desmantelamiento de una “red terrorista” financiada y operada por Hezbollah e Irán, junto con la detención de al menos cinco de sus integrantes.

Según el comunicado oficial, la organización utilizaba una entidad comercial ficticia como fachada para infiltrarse en la economía emiratí y llevar a cabo planes que amenazaban la estabilidad financiera del país. Las autoridades indicaron que la red actuaba en coordinación con entidades externas asociadas al grupo terrorista y al régimen de Teherán, incurriendo en lavado de dinero, financiación del terrorismo y actividades que ponían en riesgo la seguridad nacional.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

HezbollahGuerra en Medio OrienteEstados UnidosIsraelIránEEUUMedio OrienteÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Dani Dayan, ex presidente de Yad Vashem: “Irán tenía un plan que iba a culminar con un 7 de octubre balístico contra Israel”

Durante su visita a Buenos Aires para el traspaso de mando de la Alianza para el Recuerdo del Holocausto dialogó con Infobae sobre la importancia de fortalecer la memoria de la Shoá, el aumento del antisemitismo y el actual conflicto con Irán

Dani Dayan, ex presidente de

EN VIVO | Los suburbios de Beirut fueron sacudidos por explosiones tras el anuncio de la ofensiva de Israel contra Hezbollah

Una enorme bola de fuego, seguida de densas nubes de humo, se elevó en la capital de Líbano durante la madrugada del sábado. El Ejército israelí anunció a primera hora que estaba atacando objetivos del grupo terrorista en la región

EN VIVO | Los suburbios

Se teme una nueva oleada de ejecuciones en Irán después de que tres manifestantes fueran condenados a la pena capital

Las organizaciones internacionales alertan sobre un posible aumento en las condenas a muerte mientras persiste la guerra y diversos sectores denuncian irregularidades en los procesos judiciales aplicados a los detenidos

Se teme una nueva oleada

Al menos 11 muertos, 3 desaparecidos y 59 heridos en el incendio de una fábrica automotriz en Corea del Sur

Los equipos de emergencia lograron ingresar al edificio afectado casi diez horas después del inicio del fuego. Los bomberos y personal policial continúan con la búsqueda de trabajadores que no han sido localizados en la zona del siniestro

Al menos 11 muertos, 3

La Casa Blanca afirmó que EEUU podría “neutralizar” la isla iraní de Kharg “en cualquier momento”

La subsecretaria de prensa de la residencia presidencial aseguró que sólo se avanzaría sobre el enclave si Donald Trump da la orden. El lunes pasado, el presidente estadounidense no descartó ampliar su ofensiva contra las reservas de petróleo del régimen

La Casa Blanca afirmó que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una radiografía geopolítica y espiritual

Una radiografía geopolítica y espiritual de la humanidad en 2026

Murió María Takara de Oshiro, la Madre de Plaza de Mayo que luchó 50 años por encontrar a su hijo

Horchata de avena: una alternativa refrescante, económica y fácil de preparar en casa

Llegaron los helicópteros a Tucumán para reforzar asistencia sanitaria y provisión de alimentos

Encontraron muerto a un hombre de 82 años que era buscado hace más de un mes en Chaco: hay dos detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Putin traslada a las autoridades

Putin traslada a las autoridades iraníes que Rusia sigue siendo "un socio de fiar"

Aterriza en la base aérea de Torrejón un grupo de 200 militares españoles evacuados de Irak

El triaje de Enfermería de Urgencias, "clave" para distinguir entre migraña y cefalea en racimos y derivar al neurólogo

La Corte Constitucional de Ecuador avala con condiciones el toque de queda de impuesto por Noboa

Dani Dayan, ex presidente de Yad Vashem: “Irán tenía un plan que iba a culminar con un 7 de octubre balístico contra Israel”

ENTRETENIMIENTO

Kurt Cobain: el enigma detrás

Kurt Cobain: el enigma detrás de las letras y la lucha contra los mitos que rodearon a Nirvana

El motivo inesperado por el que Ryan Gosling jamás aceptaría ir al espacio, ni aunque Andy Weir lo pidiera

Michael B. Jordan agradeció a sus maestros: “Sin la disciplina y los valores que me enseñaron en la escuela, no estaría donde estoy”

Olivia Rodrigo reveló cómo sufrió ataques en redes sociales y por qué el éxito no resolvió sus inseguridades

Tim Roth y Rebecca Ferguson hablan con Infobae de ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’: “Tiene un público muy peculiar y querido”