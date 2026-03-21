Estados Unidos sancionó a 16 miembros de una red internacional de financiamiento para Hezbollah

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Abdul Saboor)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra 16 integrantes de una red internacional de financiación para el grupo terrorista Hezbollah, encabezada por el empresario Alaa Hassan Hamieh.

La cartera a cargo del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, calificó a esta red como “una fuente de financiación indispensable para Hezbollah”, que continúa “abrazando la violencia en Líbano a pesar de las llamadas al desarme”.

Según las autoridades estadounidenses, Hamieh supervisaba una red de compañías, apoyado por familiares y socios, destinada a lavar y recaudar fondos para la unidad financiera de Hezbolá. Estas empresas, localizadas en Líbano, Siria, Polonia, Eslovenia, Qatar y Canadá, facilitaron el desvío de alrededor de USD 100 millones desde 2020.

El Departamento del Tesoro subrayó en su comunicado que “Irán es la cabeza de la serpiente en lo que respecta al terrorismo global, y sus aliados, como Hezbollah, llevan a cabo la misión de Teherán de sembrar el caos y la destrucción más allá de sus fronteras”, según afirmó el secretario Bessent.

El funcionario agregó: “Hezbollah sigue desviando fondos que legítimamente pertenecen al pueblo libanés para financiar sus operaciones terroristas. Esta acción va dirigida contra actores clave dentro de su red financiera global que sustentan sus actividades militantes”.

Estados Unidos e Israel llevan adelante una ofensiva contra Hezbollah en Líbano (REUTERS/Mohamed Azakir)

Las milicias de Hezbollah, enfrentadas históricamente a Israel, iniciaron en octubre de 2023 una campaña de bombardeos contra territorio israelí en apoyo a la causa palestina en Gaza. Aunque en noviembre de 2024 ambas partes acordaron un alto el fuego, este se ha visto quebrantado en numerosas ocasiones.

En medio de la nueva ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, el gobierno israelí aseguró que Hezbollah sigue activa en el sur del Líbano y lanzó ataques contra la organización. Con el estallido de la guerra de Irán —aliado estratégico de Hezbollah— el conflicto volvió a intensificarse.

El FBI llevó a cabo el jueves una ofensiva cibernética contra las autoridades de Teherán: incautaron cuatro dominios web vinculados a un grupo de hackers con base en Irán que se atribuyó un ciberataque contra una empresa estadounidense.

El Departamento de Justicia norteamericano señaló que esta acción forma parte de un “esfuerzo continuo para desarticular los planes de piratería informática y represión transnacional llevados a cabo por el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de la República Islámica de Irán (MOIS)”.

Según la cartera, los dominios incautados se utilizaban para incitar al asesinato de periodistas, disidentes y ciudadanos israelíes. El director del FBI, Kash Patel, afirmó: “Irán pensó que podía esconderse tras páginas web falsas y amenazas por teclado para aterrorizar a los estadounidenses y silenciar a los disidentes”.

FILE PHOTO: FBI Director Kash Patel announces the apprehension of Ryan Wedding, a former Canadian Olympic snowboarder who was on the FBI's Ten Most Wanted Fugitive list, during a press conference in Ontario, California, U.S., January 23, 2026. REUTERS/Mike Blake//File Photo

“Hemos derribado cuatro de los pilares de su operación y aún no hemos terminado. El FBI perseguirá a todos los responsables de estas cobardes amenazas de muerte y ciberataques, y aplicará todo el peso de las fuerzas del orden estadounidenses contra ellos”, añadió Patel.

En otro duro golpe hacia el régimen iraní, el Departamento de Seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció el viernes el desmantelamiento de una “red terrorista” financiada y operada por Hezbollah e Irán, junto con la detención de al menos cinco de sus integrantes.

Según el comunicado oficial, la organización utilizaba una entidad comercial ficticia como fachada para infiltrarse en la economía emiratí y llevar a cabo planes que amenazaban la estabilidad financiera del país. Las autoridades indicaron que la red actuaba en coordinación con entidades externas asociadas al grupo terrorista y al régimen de Teherán, incurriendo en lavado de dinero, financiación del terrorismo y actividades que ponían en riesgo la seguridad nacional.

(Con información de Europa Press)