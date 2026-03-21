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EN VIVO | Los suburbios de Beirut fueron sacudidos por explosiones tras el anuncio de la ofensiva de Israel contra Hezbollah

Una enorme bola de fuego, seguida de densas nubes de humo, se elevó en la capital de Líbano durante la madrugada del sábado. El Ejército israelí anunció a primera hora que estaba atacando objetivos del grupo terrorista en la región

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Medio Oriente atraviesa su tercera semana de conflicto sin señales de desescalada y con crecientes interrogantes sobre la situación del estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético global y actualmente obstruido por el régimen iraní en el contexto de la guerra.

En la madrugada del sábado, fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques en Beirut y Teherán, mientras Irán lanzó proyectiles contra las bases militares estadounidenses y ciudades como Tel Aviv y Haifa.

Desde Washington, el Departamento del Tesoro autorizó de manera temporal la compra y venta de petróleo iraní en tránsito marítimo, aunque el Gobierno de Irán negó la existencia de excedentes de crudo para ofrecer en los mercados internacionales.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán, entre ellos la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de su industria defensiva, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, y evitar que Teherán obtenga un arma nuclear.

Por su parte, el Ejército de Irán advirtió el sábado a los Emiratos Árabes Unidos que no permitan que se lancen ataques desde su territorio contra dos islas (Abu Musa y Gran Tunb) en disputa en el Golfo, ubicadas cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

06:46 hsHoy

Israel detectó el lanzamiento de misiles procedentes de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre el lanzamiento reciente de misiles desde Irán hacia territorio israelí Los sistemas de defensa permanecen activos para interceptar la amenaza, según detalló el Ejército.

El Comando del Frente Interno distribuyó instrucciones anticipadas directamente a los celulares de las zonas afectadas. Se solicitó a la población actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones, ya que estas medidas salvan vidas.

Al recibir la alerta, las personas debieron ingresar a las zonas protegidas y tendrán que mantenerse allí hasta nuevo aviso. Solo podrán salir de las áreas protegidas cuando reciban instrucciones explícitas.

06:15 hsHoy

Los suburbios del sur de Beirut fueron sacudidos por explosiones

Una enorme bola de fuego, seguida de nubes de humo, se elevó desde los suburbios del sur de Beirut la madrugada del sábado durante los ataques israelíes.

El Ejército de Israel anunció a primera hora del sábado que estaba atacando objetivos de Hezbollah en Beirut, tras emitir una alerta de evacuación para siete barrios en los suburbios del sur de la capital libanesa.

05:45 hsHoy

United Airlines se prepara para que el petróleo alcance los 175 dólares por barril

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, afirmó en un memorando interno que espera que los precios del petróleo se mantengan por encima de los 100 dólares por barril hasta finales de 2027. Kirby, citado por Reuters, indicó que la aerolínea se está preparando para posibles picos de hasta 175 dólares por barril.

El costo del combustible para aviones casi se ha duplicado desde finales de febrero. Si los precios elevados persisten, United prevé que su factura anual de combustible aumente en 11.000 millones de dólares.

Kirby señaló que la aerolínea planea recortar los vuelos menos rentables y mantener suspendidos los servicios a Tel Aviv y Dubái.

05:20 hsHoy

La ONU propuso sumar su apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz

El secretario general de las
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, gesticula durante una conferencia de prensa tras la escalada de tensiones entre Hezbolá e Israel en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, en Beirut, Líbano, el 14 de marzo de 2026 (REUTERS/Mohamed Azakir)

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que la organización está dispuesta a colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz, y recordó que Naciones Unidas facilitó un acuerdo similar en el mar Negro entre Rusia y Ucrania para permitir el transporte de cereales y fertilizantes ucranianos en 2022.

“Mi principal objetivo es ver si es posible crear en el estrecho de Ormuz condiciones similares a las que existían en el pasado”, declaró Guterres a Politico, señalando que la ONU mantiene diálogos con los países del Golfo y con el Consejo Europeo sobre la situación actual.

04:54 hsHoy

La Casa Blanca afirmó que EEUU podría “neutralizar” la isla iraní de Kharg “en cualquier momento”

La subsecretaria de prensa de la residencia presidencial aseguró que sólo se avanzaría sobre el enclave si Donald Trump da la orden. El lunes pasado, el presidente estadounidense no descartó ampliar su ofensiva contra las reservas de petróleo del régimen

Imagen de satélite que muestra
Imagen de satélite que muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg, Irán (REUTERS)

Estados Unidos puede “neutralizar” la isla iraní de Kharg en cualquier momento, afirmó la Casa Blanca el viernes, tras reportes sobre la posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump esté considerando planes para ocupar o bloquear este centro estratégico de exportación petrolera del régimen de Irán.

Leer la nota completa
04:20 hsHoy

Más de una decena de países se suman a los esfuerzos para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz

La ubicación del estrecho de
La ubicación del estrecho de Ormuz (Europa Press)

Una quincena de países de Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía se sumaron este viernes a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón en su disposición a “contribuir a los esfuerzos” para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

Estos cinco Estados habían expresado el jueves, en un comunicado conjunto, su “enérgica condena” a los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo. A este grupo se han unido ahora Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumanía, Bahréin y Lituania.

La condena abarca tanto los bombardeos contra “instalaciones de petróleo y gas” como el “cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes”, ampliando el respaldo a un total de 20 países, todos defensores de la libertad de navegación como “principio fundamental del Derecho Internacional”.

03:51 hsHoy

Estados Unidos aseguró que Irán utiliza los precios de la energía para presionar al mundo

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz (REUTERS/Eduardo Muñoz/Archivo)

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, afirmó el viernes que Irán busca incrementar los precios de la energía y ejercer presión económica global como estrategia para garantizar su supervivencia.

En declaraciones a CNN, Waltz señaló que Teherán está intentando “sembrar el caos” mediante ataques a países vecinos, infraestructuras críticas y mercados energéticos, y sostuvo que el objetivo iraní es “mantener al mundo como rehén”. El diplomático agregó que el presidente Donald Trump ha evaluado estos riesgos en el contexto de evitar que Irán adquiera un arma nuclear.

03:34 hsHoy

El régimen iraní está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por el estrecho de Ormuz

Abbas Araghchi (Europa Press)
Abbas Araghchi (Europa Press)

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global que el régimen iraní mantiene restringida en el contexto de la guerra.

En una entrevista telefónica concedida el viernes a la agencia Kyodo, Araghchi señaló que Irán no ha cerrado completamente esta vía estratégica, pero sí impuso restricciones a los buques de países involucrados en ataques contra la república islámica.

En ese sentido, indicó que Irán está preparado para garantizar el paso seguro a países como Japón —que depende en un 90% del petróleo de Medio Oriente— siempre que se coordinen con Teherán.

03:09 hsHoy

Milicias proiraníes de Irak reivindican un ataque contra una sede diplomática de EEUU en Bagdad

Un incendio de gran magnitud, que generó densas columnas de humo negro, se registró en una instalación diplomática estadounidense próxima al aeropuerto de Bagdad, Irak, según imágenes tomadas por testigos presenciales y difundidas el viernes 20 de marzo a última hora.

Fuentes de seguridad iraquíes informaron a Reuters que se produjo un incendio en las instalaciones diplomáticas estadounidenses tras una nueva oleada de ataques con drones.

El grupo militante proiraní Ashab al-Kahf se atribuyó la responsabilidad de los ataques contra la sede diplomática estadounidense a través de un comunicado.

02:44 hsHoy

Kuwait está respondiendo a un ataque con misiles

El Ejército de Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea respondieron a un ataque con misiles y drones el sábado, mientras Irán continúa atacando a las naciones del Golfo.

“Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo actualmente a amenazas de misiles y drones hostiles”, detalló un comunicado del Ejército.

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