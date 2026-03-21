EN VIVO | Los suburbios de Beirut fueron sacudidos por explosiones tras el anuncio de la ofensiva de Israel contra Hezbollah

Medio Oriente atraviesa su tercera semana de conflicto sin señales de desescalada y con crecientes interrogantes sobre la situación del estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético global y actualmente obstruido por el régimen iraní en el contexto de la guerra.

En la madrugada del sábado, fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques en Beirut y Teherán, mientras Irán lanzó proyectiles contra las bases militares estadounidenses y ciudades como Tel Aviv y Haifa.

Desde Washington, el Departamento del Tesoro autorizó de manera temporal la compra y venta de petróleo iraní en tránsito marítimo, aunque el Gobierno de Irán negó la existencia de excedentes de crudo para ofrecer en los mercados internacionales.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán, entre ellos la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de su industria defensiva, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, y evitar que Teherán obtenga un arma nuclear.

Por su parte, el Ejército de Irán advirtió el sábado a los Emiratos Árabes Unidos que no permitan que se lancen ataques desde su territorio contra dos islas (Abu Musa y Gran Tunb) en disputa en el Golfo, ubicadas cerca del estratégico estrecho de Ormuz.