El aislamiento de la pandemia puede haber causado un rápido envejecimiento cerebral en las adolescentes

MARTES, 10 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Una nueva investigación descubre un posible motivo por el que las adolescentes tuvieron tantas dificultades con su salud mental durante la pandemia: los escáneres mostraron que sus cerebros envejecieron mucho más rápido de lo esperado durante ese tiempo estresante, incluso más rápido que los cerebros de sus pares masculinos.

En el estudio, publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos midieron el adelgazamiento cortical, un proceso en el que se podan las sinapsis cerebrales redundantes y se adelgaza la capa externa de la corteza.

Si bien algunos expertos creen que este proceso es simplemente el cerebro que se reconfigura para ser eficiente a medida que madura, se sabe que se acelera en condiciones estresantes. Ese adelgazamiento acelerado también está relacionado con la depresión y la ansiedad.

¿Cómo descubrieron los investigadores ese adelgazamiento inusual?

Después de que los cierres por la pandemia comenzaron a levantarse, las exploraciones tomadas en 2021 mostraron que tanto los niños como las niñas habían experimentado un rápido adelgazamiento cortical durante ese período. Pero el adelgazamiento fue mucho más pronunciado en las niñas, cuyo adelgazamiento se aceleró, en promedio, en 4,2 años antes de lo esperado. Mientras tanto, el adelgazamiento del cerebro de los niños se había acelerado solo 1,4 años antes de lo esperado.

El mayor impacto en los cerebros femeninos podría deberse a las diferencias en la importancia de la interacción social entre las chicas y los chicos, señaló la autora principal del estudio, Patricia Kuhl, directora del Instituto de Ciencias del Aprendizaje y del Cerebro de la Universidad de Washington. Las chicas adolescentes dependen más de las relaciones afectivas con otras chicas, mientras que los chicos tienden a reunirse únicamente para la actividad física, anotó.

"Los adolescentes realmente caminan por la cuerda floja, intentando arreglar sus vidas", explicó Kuhl en un comunicado de prensa de la universidad. "Están bajo una presión tremenda. Luego, una pandemia mundial golpea y sus canales normales de liberación de estrés desaparecen. Esos medios de liberación ya no existen, pero las críticas y presiones sociales permanecen debido a las redes sociales. Lo que realmente parece haber hecho la pandemia es aislar a las niñas. Todos los adolescentes quedaron aislados, pero las niñas sufrieron más. Afectó a sus cerebros de manera mucho más dramática".

Si bien abunda la evidencia de que el bienestar de los adolescentes se vio muy afectado durante la pandemia, el estudio ofrece evidencia física del daño.

Aun así, algunos expertos advirtieron que no se debe asumir que el adelgazamiento cortical acelerado es una señal de peligro.

El adelgazamiento "no es necesariamente una indicación de un problema", y puede ser "una señal de cambio madurativo", dijo al New York Times el Dr. Ronald Dahl, director del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad de California, en Berkeley. "El adelgazamiento acelerado se está interpretando como problemático, y podría serlo, pero eso es un salto".

En el estudio, los investigadores recurrieron a un grupo de 160 niños y adolescentes. Tomaron sus primeras mediciones cerebrales en 2018, cuando sus sujetos tenían entre 9 y 17 años. Pero los cierres por la pandemia les impidieron recopilar una segunda ola de datos en 2020.

En 2021, todos los jóvenes estaban saliendo de un período de estrés prolongado. Alrededor de 130 de los jóvenes regresaron para una segunda ronda de pruebas. Luego, el equipo comparó los resultados posteriores a la pandemia con un modelo que predecía el desarrollo típico del cerebro en la adolescencia.

"Nos quedamos impresionados por la importancia de los efectos que encontramos", dijo al Times la autora principal del estudio, Neva Corrigan. "Los resultados no fueron sutiles. No es que estuviéramos viendo pequeños cambios que apenas estaban ahí. Fue un cambio drástico después de la COVID".

Los investigadores añadieron que no está claro si los cambios son permanentes.

El Dr. Bradley Peterson, psiquiatra pediátrico e investigador del cerebro del Hospital Pediátrico de Los Ángeles, dijo que el estudio tenía algunas limitaciones. Los datos cerebrales previos y posteriores a la pandemia provinieron de diferentes subconjuntos del grupo de jóvenes, por lo que los resultados no reflejan el cambio en el grosor cortical de los sujetos individuales.

Además, los autores "no ofrecen evidencia que respalde" que los cambios fueran causados directamente por el aislamiento social del encierro, en lugar de "cualquier otra de una gran cantidad de experiencias" que ocurrieron durante ese período, entre ellas un aumento en el tiempo de pantalla, un mayor uso de las redes sociales, menos actividad física, menos tiempo en el aula y más estrés familiar.

Independientemente de las posibles limitaciones, "la pandemia proporcionó un caso de prueba para la fragilidad de los cerebros de los adolescentes", dijo Kuhl. "Nuestra investigación introduce un nuevo conjunto de preguntas sobre lo que significa acelerar el proceso de envejecimiento en el cerebro. Todas las mejores investigaciones plantean nuevas preguntas profundas, y creo que eso es lo que hemos hecho aquí".

Más información

KFF ofrece más información sobre la salud mental de los adolescentes.

FUENTES: Universidad de Washington, comunicado de prensa, 9 de septiembre. 2024; Tiempos de Nueva York