Depresión masculina: cuáles son las barreras que impiden la búsqueda de tratamiento

No se reconoce la depresión. Tal vez pienses que sentirse triste o emocional es siempre el síntoma principal de la depresión. Sin embargo, para muchos hombres, no lo es. Por ejemplo, los dolores de cabeza, los problemas digestivos, el cansancio, la irritabilidad o el dolor a largo plazo a veces pueden ser síntomas de depresión. Otros signos pueden ser sentirse aislado y buscar distracción para no tener que enfrentar sentimientos o relaciones.