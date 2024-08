Las mujeres reciben un peor manejo del dolor, tanto por parte de los trabajadores de la salud masculinos como femeninos

MARTES, 13 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Las pacientes femeninas son consistentemente menos propensas a recibir analgésicos que los hombres con quejas similares, encuentra un estudio reciente.

Un análisis de más de 21,000 expedientes de pacientes reveló que las mujeres de todos los grupos de edad son menos propensas que los hombres a que les receten analgésicos, incluso si sufren dolencias similares, informaron investigadores recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Un experimento de seguimiento inspirado en ese hallazgo reveló que las enfermeras, en particular, tienden a pasar por alto el dolor de las mujeres.

"Nuestra investigación revela un sesgo preocupante en cómo se percibe y se trata el dolor de las mujeres en los entornos de atención de emergencia", señaló el investigador Shoham Choshen-Hillel, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

"Este tratamiento insuficiente del dolor de las pacientes femeninas podría tener implicaciones graves en los resultados de salud de las mujeres, lo que podría conducir a tiempos de recuperación más largos, complicaciones o afecciones de dolor crónico", añadió Choshen-Hillel en un comunicado de prensa de la universidad.

Para el experimento, se pidió a más de 100 enfermeras que evaluaran el dolor de los pacientes basándose en viñetas clínicas.

Las enfermeras tendían a calificar el dolor como menos intenso si la paciente era mujer, lo que, según los investigadores, sugiere que los estereotipos de género están impulsando este sesgo.

Además, las enfermeras tenían un 10 por ciento menos de probabilidades de registrar las puntuaciones de dolor de las pacientes femeninas que de los pacientes masculinos, lo que podría resultar en un tratamiento inadecuado, apuntaron los investigadores.

Las pacientes femeninas también tienden a pasar un promedio de media hora más en un departamento de emergencias que los hombres, encontraron los investigadores. Esto podría deberse a que su dolor o síntomas se toman menos en serio, especuló el equipo.

