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Salió a la luz la relación desconocida de Tamara Paganini con un participante de Gran Hermano

Luego del inesperado ingreso de la India a la casa, Eduardo Carrera reveló la historia que los une y sorprendió a todos

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Eduardo Carrera habló de cómo conoció a Tamara Paganini, ambos exparticipantes de Gran Hermano (Video: Telefe)

El reencuentro entre Eduardo Carrera y Tamara Paganini en la casa de Gran Hermano, en el marco de la temporada Generación Dorada, trajo a la luz una historia compartida que se remonta a más de dos décadas atrás. La aparición de Paganini, conocida dentro del reality como La India, no solo generó expectativa entre los espectadores, sino que también propició la revelación de un pasado común con Carrera que muchos desconocían.

Eduardo fue el único participante que la recibió con un saludo efusivo y visible emoción. “¡Vamos India!”, exclamó, al dejar en claro la cercanía y el afecto que persiste entre ambos a pesar del tiempo transcurrido. Este gesto inicial marcó el tono de la charla posterior, en la que Carrera abrió la puerta a recuerdos y anécdotas de una etapa formativa para los dos.

La conversación entre Eduardo, La Maciel y Daniela De Lucía puso en primer plano los orígenes del vínculo entre los dos ex GH. Carrera relató que ambos comenzaron la carrera de Antropología, en la Academia de Bellas Artes, y de Ciencias Ancestrales, donde coincidieron como estudiantes. Este contexto académico fue el punto de partida para una relación que se consolidó a través del arte.

Después de 25 años, la exparticipante volvió para su revancha en el reality (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Más allá de las clases, la conexión se profundizó cuando ambos participaron en una obra de teatro llamada El lesionado. El participante recordó: “Empezamos en la carrera de Antropología en la Academia de Bellas Artes y de Ciencias Ancestrales, y después hicimos teatro juntos. Y nos mandaron a hacer una obra como muestra de fin de año. Y después esa muestra ya la querían producir para llevarnos a Mar del Plata. Y ahí ya pegamos rebuena onda con la India”.

En la puesta, Carrera interpretaba a un deportista. “Yo era un jugador de fútbol frustrado y ella era mi mujer”, detalló. La dupla actoral funcionó tan bien que la obra fue seleccionada para ser presentada en Mar del Plata, lo que deja a las claras el talento y la química escénica de ambos. Carrera destacó la facilidad con la que congeniaron desde el inicio: “Nos dimos cuenta al toque que íbamos a trabajar juntos”.

El relato no se limitó al pasado estudiantil. Aludió también al recorrido profesional de Tamara tras aquellos años. Él subrayó que ella “es muy buena también actuando. Muy, muy buena”, y que su carrera tomó un impulso notable al sumarse a proyectos con nombres reconocidos dentro del ambiente teatral.

Luego de un video que le recordó su paso por la primera edición del reality, volvió a la casa. La bienvenida de sus compañeros (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Uno de los hitos mencionados fue su participación en El champagne las pone mimosas, una de las revistas más recordadas de Gerardo Sofovich, con tanto éxito que supo tener tres elencos en simultáneo. “La India la descosía”, aseguró Carrera sobre el desempeño de Paganini: “El personaje más gracioso era el de la mucama y la mucama de la India era el mejor. Contra otras figuras… había otras figuras que hacían ese personaje, que son recontra figuras ahora, y la Indiasobresalía del resto muy, muy grosa”.

Carrera admitió que luego perdió contacto frecuente con Paganini, aunque mantuvieron algunas conversaciones esporádicas en los últimos años. El reconocimiento a la capacidad actoral de la exbailarina y la valoración de su recorrido profesional fueron constantes en el relato de Carrera, quien la definió como “una fenómena”.

El regreso de Tamara a la casa de Gran Hermano después de 25 años estuvo cargado de simbolismo y emociones. Fiel a su estilo, manifestó su determinación frente a la competencia con una frase que resonó tanto en la casa como entre la audiencia: “La casa es mía y todo lo demás son okupas. Hay que sacar a los okupas”. Esta declaración, pronunciada con su habitual efusividad, fue celebrada por el público, que reconoció en La India una figura carismática y desafiante.

Cómo fue el paso de Tamara Paganini en la primera edición de Gran Hermano

En el confesionario, el “Big” le dedicó palabras elogiosas y afectivas: “Es muy conmovedor verte y sentir que estás acá, en la casa. Estás muy bien y me encanta que estés jugando. Quería darte la bienvenida y decirte que estoy feliz, conmovido y emocionado. Tenés una sonrisa muy luminosa”. La calidez de la bienvenida reflejó el lugar especial que Paganini ocupa en la memoria colectiva de los seguidores del reality.

Carrera, por su parte, aconsejó a Paganini con el aval de haber estado ambos en ediciones pasadas: “Boluda, aprovechá la experiencia porque es una experiencia nueva”. Subrayó que la vivencia es única y que, aunque resulte increíble haber atravesado una experiencia similar dos veces, era fundamental disfrutarla: “Vas a empezar a caer de a poquito. Estás entrando en una casa que está armada”, le dijo, reconociendo la singularidad de ese reencuentro y el desafío que implica regresar a un formato que marcó a ambos.

La presencia de Paganini en la nueva edición de Gran Hermano no solo evocó nostalgia y emociones entre los participantes históricos, sino que también permitió visibilizar los caminos, experiencias y lazos que se tejen fuera de la pantalla.

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