Horacio Pagani volvió a ganar la quiniela y se enteró al aire: “Lo repartimos entre todos”

En pleno programa, Horacio Pagani y sus compañeros celebraron que volvió a ganar la quiniela (Bendita – Canal Nueve)

En la televisión en vivo, las sorpresas pueden aparecer en cualquier momento. Incluso, cuando se tratan de buenas noticias que irrumpen con la cotidianeidad y llenan de alegría a los panelistas de un programa. Así ocurrió en Bendita (Canal Nueve), durante una transmisión en la que Horacio Pagani volvió a ser protagonista gracias a un nuevo acierto en la quiniela.

Todo comenzó como una noche más en el programa, hasta que Pagani interrumpió la rutina para compartir su alegría con sus compañeros. El periodista y panelista no pudo contener la emoción y anunció en cámara el resultado de su última jugada. “Esto es lo que salió el 30 de marzo en Córdoba. El total que gané es de 133.000 pesos”, contó mostrando el comprobante y desatando una verdadera celebración en el estudio. Los saltos, abrazos y gritos no tardaron en aparecer, con todo el equipo disfrutando de la suerte de Pagani como si el premio fuera propio.

Lejos de agrandarse, el experimentado periodista hizo una aclaración sobre el monto y bajó las expectativas: “Que nadie se confunda, no gané la lotería, apenas gané un poquito para salvar lo que había perdido los días anteriores”. La frase despertó las risas de todos, y Edith Hermida, conductora del ciclo, aprovechó para sumar humor a la situación: “¡133.000 pesos tenemos, chicos! Los repartimos entre todos”.

El periodista ya había ganados dos veces la quiniela en pleno programa (Captura de video)

Este nuevo hito en la racha de Pagani no es un hecho aislado. De hecho, el periodista viene cosechando pequeñas y grandes alegrías con los números y ya es casi una cábala en el programa. En febrero de 2025, había sido la última vez que Pagani celebró su suerte en la quiniela y lo hizo, como siempre, en pleno vivo de Bendita. Aquel martes por la noche, el panelista sorprendió a sus compañeros al anunciar que había ganado 10.500 pesos en la Quiniela Nocturna de la Provincia.

Según explicó en ese entonces, apostó a tres números y el que le dio la victoria fue el 49. “El 49 me salvó”, confesó Pagani ante la sorpresa del resto del panel, que no dudó en preguntarle detalles sobre la jugada y el premio. Sin embargo, a diferencia del desborde de alegría que se vio en otras ocasiones, esta vez la reacción fue mucho más medida. Beto Casella, conductor del programa, hizo las cuentas en vivo y aclaró que, si bien Pagani había ganado 10.500 pesos, su ganancia neta era de 4.500 pesos, ya que había apostado 6.000 pesos. “Otra noche que ganó, aunque no es para tirar manteca al techo”, bromeó Beto Casella, recordando con picardía el episodio anterior en el que Pagani se había enterado en vivo que había ganado 240.000 pesos, una cifra considerablemente mayor a la actual.

En pleno programa, Horacio Pagani se enteró que ganó la lotería y lo festejó con sus colegas (Bendita - Canal Nueve)

Pero, sin dudas, la primera vez que la suerte tocó la puerta de Pagani en pleno programa quedó grabada a fuego en la memoria de los televidentes. Fue a comienzos de ese mismo mes, cuando en pleno aire el periodista recibió la noticia de que había ganado 242.000 pesos en la Lotería de Santa Fe. La reacción fue completamente distinta a las anteriores: Pagani saltó de su asiento, levantó su teléfono celular y gritó emocionado: “¡Me salvé!”. El estudio se transformó en una fiesta: sus compañeros estallaron en festejos, se acercaron a felicitarlo, algunos incluso con besos y abrazos, y la producción musicalizó el momento con la canción “Tirá para arriba” de Miguel Mateos, mientras en las pantallas del estudio se mostraban los resultados.

En esa jugada, el número ganador fue el 1717, una cifra muy especial para el periodista. Según explicó Casella en ese momento, es una de las apuestas recurrentes de Pagani: “Él siempre juega al 717, pero esta vez jugó al 1717”, reveló el conductor, agregando un dato de color a una noche inolvidable.