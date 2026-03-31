El Ministerio de Defensa asegura que no se venderán los inmuebles de IOSFA: qué harán con los edificios

La obra social fue disuelta para crear una nueva

En el marco de la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y de los agentes de seguridad, que está en proceso de disolución para pasar a otras dos entidades que se ocupen de cada sector por separado, el Gobierno dispuso también el traspaso de todos los inmuebles involucrados a esa institución, aunque asegura que no se van a vender para pagar la deuda acumulada.

Hasta el momento, todos los edificios donde funcionaba la prestadora de servicios médicos dependían de las Fuerzas Armadas, pero tras los cambios, se decidió que pasen a la órbita del Ministerio de Defensa.

Se trata de un total de 44 establecimientos, entre hoteles y oficinas administrativas, que ahora pasarán a estar en manos del titular de esa cartera, teniente general Carlos Presti.

Así se dispuso en el Decreto publicado meses atrás, a partir del cual se ordenó la eliminación de IOSFA para dar lugar a la flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Ambos organismos contarán con una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas y aranceles de adherentes, ingresos por ventas de activos, recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y donaciones.

En cuanto a los inmuebles, para que queden dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, fueron inscriptos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que dio lugar a versiones sobre posibles ventas de estos activos.

Al respecto, fuentes de OSFA aseguraron a Infobae que “no se va a rematar ninguno de los edificios involucrados” y que el cambio de manos “es solo una cuestión jurídica”.

“Para nosotros es algo claro, como ahora ya no dependen de las Fuerzas Armadas, sino de un Ministerio, tiene que intervenir AABE, pero no se va a pagar la deuda con eso”, remarcaron.

La entidad tiene un pasivo de unos 200 mil millones de pesos contraída en los últimos años, lo que generó complicaciones para los afiliados y falta de prestaciones.

Sin embargo, para solucionar este conflicto las autoridades apuestan a la Comisión Especial Ad-Hoc que también se creó —con representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía— y que supervisará todo el proceso de transición.

A través de un comunicado, la cartera de Presti sostuvo que todas estas medidas sobre los inmuebles tienen como objetivo central optimizar la administración de los recursos y garantizar una transición eficiente entre ambas entidades.

El plan de acción puesto en marcha incluye, en una primera etapa, un exhaustivo relevamiento e inventario de bienes muebles. Según lo informado, estos activos serán objeto de una transferencia programada hacia la nueva estructura de la OSFA, en un proceso que se desarrolla en estrecha coordinación con las tres Fuerzas Armadas.

En cuanto a los bienes inmuebles, el Ministerio de Defensa ha ratificado que estos permanecerán bajo su jurisdicción directa. Esta decisión busca resguardar la función institucional y el carácter estratégico de dichas propiedades, asegurando su permanencia dentro de la órbita de la cartera ministerial como parte de su política patrimonial.

Uno de los puntos clave de la transición, iniciada formalmente el 5 de febrero de este año bajo el marco normativo del DNU 88/2026, es la situación de los establecimientos hoteleros. Estas unidades, administradas hasta ahora por el IOSFA, están siendo incorporadas a la OSFA como parte del reordenamiento vigente.

El destino final y la modalidad de gestión de estos hoteles quedarán bajo la órbita de decisión del propio directorio de OSFA. Cabe destacar que este cuerpo cuenta con representación de las tres fuerzas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes tendrán un rol decisivo en las definiciones futuras.

El Ministerio subrayó que el eje prioritario de todas las acciones en curso es asegurar la cobertura de salud de los afiliados. En este sentido, el plan de transición contempla el análisis de diversas alternativas para mejorar el funcionamiento de las plazas hoteleras.

Actualmente, se realizan estudios para promover una gestión que resulte más eficiente y sustentable, garantizando el uso continuo de las instalaciones. Las autoridades indicaron que las definiciones finales surgirán de dichos estudios técnicos y serán comunicadas oportunamente a los beneficiarios y al personal involucrado.