Las jubilaciones mínimas con bono cayeron 6% en el último año, según la UCA

La jubilación mínima con bono fue de $429.254 en febrero

La jubilación mínima cayó 6% interanual en febrero, debido principalmente a la falta de actualización del bono de $70.000 implementado a principios de 2024, en un contexto de aceleración inflacionaria tras la devaluación de diciembre de 2023.

Así surge de estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA. El actual mecanismo de ajuste de los haberes, por inflación con dos meses de rezago, elevó el mínimo a $359.254 sin bono en febrero y a $429.254 incluyéndolo.

Más allá del retroceso respecto a 2025, ese último monto implica una pérdida de poder adquisitivo del 8,1% en relación a junio de 2024, el nivel más alto de la gestión de Javier Milei. A su vez, representa un 75% del haber mínimo promedio de 2018, último año sin compensaciones adicionales.

Evolución del haber mínimo con bono (ODSA-UCA)

“En los últimos meses la jubilación mínima viene experimentando un descenso en términos reales a causa del aumento progresivo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este sentido, entre junio de 2025 y febrero de 2026 el haber mínimo sin bono se redujo 2,6% y el bonificado, 5,3%”, señaló el ODSA.

El informe indicó que esta situación responde, en primer término, a que los montos mensuales se calculan tomando como referencia la variación del IPC de dos meses antes. Dado que viene acelerándose, el incremento aplicado no logra igualar el ritmo de los precios.

Además, el bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Según el CEPA, si se hubiera actualizado por inflación, debería ser en abril de $198.015.

Otra cuestión relevante señalada por el ODSA es el no lanzamiento del nuevo IPC, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares más reciente (ENGHo 2017-2018). “De no publicarse, se corre el riesgo de que las actualizaciones no se correspondan con los cambios que efectivamente perciben los hogares en los costos que deben afrontar cada mes”, aseguraron.

El bono de $70.000 permanece sin cambios desde marzo de 2024

Cabe mencionar que la Canasta Básica de los Jubilados, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad, ascendió en marzo a $1.824.682, cifra que incluye gastos de vivienda, medicamentos y manutención, y que expone la distancia entre los ingresos y las necesidades de los adultos mayores.

Del total, $410.640 se destinan a alimentación, lo que representa el 23%. Los gastos en farmacia y medicamentos suman $503.600, equivalentes al 28%. Para vivienda, se asignan $360.150, que corresponden al 20%, y el rubro de limpieza implica $116.008, es decir, el 6% del total.

La evolución de la jubilación mínima en perspectiva

La crisis que viven los jubilados no es nueva, ya que desde hace más de una década pierden de manera continua capacidad de compra y ven deteriorada su calidad de vida.

El ODSA recordó que luego de la caída experimentada entre 2001-2002, en un contexto de recuperación y crecimiento económico, con relativamente baja inflación, el monto real del haber mínimo fue en aumento, pasando de $253.600 en promedio en 2002 a $686.814 en 2013 (a precios de febrero de 2026), lo que implicó un salto de alrededor del 170%.

La crisis que viven los jubilados no es nueva, ya que desde hace más de una década pierden de manera continua capacidad de compra y ven deteriorada su calidad de vida

A partir de ese año y hasta 2023, el monto real promedio se contrajo 40% sin considerar los bonos no remunerativos y del 25% si se tienen en cuenta.

El momento más crítico tuvo lugar en febrero de 2024, cuando la jubilación mínima se ubicó, a precios actuales, en $234.662 sin bono y en $356.750 con el bono.

“Estos valores representan una caída del 66% y 48%, respectivamente, con respecto al haber promedio del año 2013″, destacó el ODSA.

A cuánto llegarán las jubilaciones en abril

Mientras tanto, en abril, las jubilaciones tendrán un incremento del 2,9%, correspondiente a la inflación de febrero. El haber mínimo será de $380.319,31 y, con el bono, llegará a $450.319,31. El máximo se estableció en $2.559.188,81.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $378.314,27 y las pensiones no contributivas a $340.289,48 con el adicional incluido.