Argentinos Juniors visitará a Aldosivi por el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Aldosivi recibirá a Argentinos Juniors en el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Argentinos Juniors y Aldosivi jugarán en Mar del Plata para completar la fecha 7 de la Zona B del Torneo Apertura. El partido, que había quedado pendiente por la participación del Bicho en el repechaje de la Copa Libertadores, comenzará a las 14.00 en el estadio José María Minella, tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal y televisación a cargo de ESPN Premium.

El encuentro será importante para ambos equipos, ya que cada uno necesita sumar puntos para sus respectivos objetivos en el año. Por ejemplo, el conjunto de La Paternal tendrá una oportunidad para alcanzar el segundo puesto de su grupo en caso de ganar. Tiene 17 puntos y podría llegar a la línea de River Plate, el escolta del líder Independiente Rivadavia de Mendoza (23).

Los dirigidos por Nicolás Diez están en buena racha. Luego de la eliminación en la fase previa de la Libertadores a manos de Barcelona de Ecuador, Argentinos lleva cinco partidos invicto y suma dos victorias consecutivas: 1-0 en el clásico ante Platense y 2-1 frente a Lanús, ambos en el estadio Diego Armando Maradona.

Argentinos Juniors buscará una victoria que lo deje como escolta de Independiente Rivadavia en la Zona B del Torneo Apertura (Fotobaires)

Por el lado del Tiburón, la situación es un poco más preocupante, ya que aún no ha ganado en lo que va del Apertura, con 5 empates y 5 derrotas, lo que deja al conjunto marplatense en la penúltima posición de la Zona A, con un punto más que Estudiantes de Río Cuarto. La seguidilla de malos resultados (solo ganó un partido en el año ante San Miguel por Copa Argentina) provocó el despido de Guillermo Farré como director técnico. En su lugar asumió Israel Damonte, quien se estrenará hoy en el banco de suplentes. En su último partido, Aldosivi perdió 2-0 ante Sarmiento, en Junín y quedó comprometido con el descenso, ya que está penúltimo en la Tabla Anual y solamente por delante de Estudiantes (RC) y Gimnasia de Mendoza en los promedios del descenso.

En cuanto al calendario de ambos equipos, Aldosivi volverá a jugar en Mar del Plata el sábado 4 de abril a las 13.30 frente a Estudiantes de Río Cuarto en un cruce clave pensando en la permanencia. Por su parte, Argentinos Juniors recibirá el lunes 6 a Banfield desde las 19.00 por la Fecha 13.

Probables formaciones:

Aldosivi: Alex Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Franco Leys, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Agustín Palavecino. DT: Israel Damonte.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Alvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz; Juan Morales. DT: Nicolás Diez.

Estadio: José María Minella

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Diego Ceballos

Hora: 14.00

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2026