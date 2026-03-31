Ecuador incluirá la enseñanza del Holocausto en las escuelas tras acuerdo de cooperación con Israel

Ecuador e Israel buscan fortalecer sus relaciones bilaterales.

Los gobiernos de Ecuador e Israel firmaron un acuerdo de cooperación bilateral que, entre otros componentes, incluye la incorporación de contenidos educativos sobre el Holocausto en el sistema escolar ecuatoriano, como parte de una agenda más amplia orientada a fortalecer los vínculos entre ambos países en áreas como educación, ciencia, cultura y deporte.

El acuerdo corresponde a un Programa de Cooperación para el período 2026–2027 y fue suscrito en el marco de una política de acercamiento entre ambas naciones que prioriza el intercambio académico, el desarrollo científico y la promoción cultural. Según el boletín oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el instrumento busca impulsar iniciativas conjuntas en sectores estratégicos, con énfasis en el trabajo entre instituciones educativas y el desarrollo de proyectos vinculados a la innovación y la tecnología.

En este contexto, la enseñanza del Holocausto se enmarca dentro de los esfuerzos por fomentar el entendimiento histórico, la memoria y la formación en valores en las nuevas generaciones. Aunque el documento oficial no detalla los contenidos curriculares específicos ni los mecanismos de implementación en el sistema educativo ecuatoriano, la inclusión de este tema responde a prácticas internacionales orientadas a prevenir el antisemitismo, la discriminación y otras formas de violencia basadas en el odio.

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. EFE/ José Jácome

El acto de suscripción contó con la participación de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y del embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid. Ambos destacaron la importancia del acuerdo como un paso significativo en la consolidación de una agenda conjunta que promueve el intercambio académico y científico, así como la cooperación entre instituciones educativas de ambos países .

Además del componente educativo, el programa contempla el fortalecimiento de iniciativas de intercambio juvenil, la cooperación en materia de patrimonio cultural, el impulso de actividades deportivas y la participación conjunta en eventos internacionales. Estas acciones están orientadas a fomentar el entendimiento mutuo y a consolidar relaciones bilaterales sostenidas en el tiempo, especialmente entre las nuevas generaciones.

La incorporación de la enseñanza del Holocausto en las escuelas ecuatorianas se alinea con estándares promovidos por organismos internacionales como la UNESCO y la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), que han impulsado la inclusión de este tema en los sistemas educativos como herramienta pedagógica para reflexionar sobre los riesgos de los regímenes autoritarios, la intolerancia y las violaciones masivas de derechos humanos.

Esta impactante colección de retratos de identificación en blanco y negro documenta los rostros de hombres y mujeres prisioneros en Auschwitz durante el Holocausto.

En América Latina, varios países han avanzado en iniciativas similares en los últimos años, incorporando contenidos sobre el Holocausto y otros genocidios en sus currículos escolares como parte de políticas de educación en derechos humanos. En ese marco, el acuerdo entre Ecuador e Israel representa un paso en la convergencia con esas tendencias regionales e internacionales.

El documento oficial también subraya que el programa de cooperación reafirma el compromiso de ambos países de continuar trabajando conjuntamente en la construcción de oportunidades compartidas que impulsen el desarrollo y la integración a nivel internacional. En esa línea, la cooperación educativa es vista como un eje clave para fortalecer capacidades institucionales y promover valores democráticos.

Hasta el momento, no se han anunciado detalles sobre cuándo comenzaría la implementación de estos contenidos en el sistema educativo ecuatoriano ni si se realizará a través de reformas curriculares, programas piloto o capacitaciones docentes. Tampoco se ha especificado si la iniciativa contará con apoyo técnico o pedagógico por parte de instituciones israelíes especializadas en la enseñanza de la memoria histórica.

Un grupo de niños y jóvenes prisioneros, algunos con gorros, miran fijamente a través de alambradas en el campo de concentración de Auschwitz, reflejando el horror del Holocausto.

El acuerdo se produce en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Ecuador e Israel, que en los últimos años han profundizado su cooperación en distintos ámbitos, incluyendo seguridad, tecnología y comercio. La dimensión educativa se suma ahora como un componente estratégico en esta relación, con énfasis en la formación de nuevas generaciones y el intercambio de conocimiento.

Con esta iniciativa, Ecuador se incorpora a un grupo creciente de países que buscan integrar la enseñanza del Holocausto como parte de una política educativa orientada a la memoria, la prevención y la promoción de sociedades más inclusivas.