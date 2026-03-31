América Latina

Bolivia: se deberá repetir la votación autonómica en 29 mesas electorales en Santa Cruz

En algunos recintos se repetirá la votación el 5 de abril debido a errores como la distribución equivocada de papeletas electorales el 22 de marzo. Este proceso no altera la segunda vuelta para la Gobernación

Guardar
Imagen de la votación autonómica en Bolivia. 22 de marzo de 2026 REUTERS/Claudia Morales
Imagen de la votación autonómica en Bolivia. 22 de marzo de 2026 REUTERS/Claudia Morales

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) determinó repetir este domingo 5 de abril la votación de las elecciones autonómicas en 29 mesas de sufragio, debido a fallas como la distribución de papeletas erróneas en algunos municipios. Este proceso está contemplado en el calendario electoral y no modificará el balotaje para la Gobernación previsto para el 19 del mismo mes.

El presidente del TED, Marco Monasterio, explicó que se trata de cuatro mesas de sufragio en Santa Cruz de la Sierra, 22 en el municipio de San Ignacio de Velasco y tres en San Javier.

Sobre el error de las papeletas, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) remarcó que “generó descontento social” y que “por la distancia y dificultad de acceso a la zona, el error no pudo subsanarse durante la jornada”.

Los resultados de estas votaciones permitirán cerrar el cómputo oficial de las elecciones municipales y departamentales. Sin embargo, salvo en el caso de la alcaldía de San Ignacio de Velasco, la votación no será determinante para el resultado final porque los porcentajes actuales tienen una tendencia irreversible.

Una mujer vota en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez
Una mujer vota en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

El 22 de marzo, 7,4 millones de bolivianos acudieron a las urnas para elegir a más de 5.000 autoridades autonómicas entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales. Esta elección fue la primera a nivel regional que se dio en un escenario político distinto, marcado por el fin de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y con expectativa por la nueva distribución de recursos públicos y la profundización de la autonomía de las regiones.

Con el MAS fuera de las papeletas y una multiplicidad de partidos y candidatos, el presidente Rodrigo Paz conformó una alianza a la que denominó “Patria” y que estuvo conformada por la fuerza política de su aliado Samuel Doria Medina y el histórico Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido que lideró su padre —el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993)— y que resucitó luego de casi 20 años de proscripción.

Los resultados de las elecciones autonómicas muestran que Patria está lejos de formar una nueva hegemonía en el país, porque solo obtuvo la alcaldía de una ciudad capital y cinco de sus candidatos a gobernador deberán disputar el puesto en la segunda vuelta.

Uno de los resultados sorpresivos se dio precisamente en Santa Cruz, el departamento más extenso y poblado del país, donde uno de los principales aliados del Gobierno, el actual gobernador Luis Fernando Camacho, buscaba la reelección y quedó en tercer lugar, pese a ser el favorito en las encuestas. Su lugar será ocupado por Juan Pablo Velasco u Otto Ritter, que irán al balotaje dentro de tres semanas.

Juan Pablo Velasco y Otto Ritter
Juan Pablo Velasco y Otto Ritter, disputarán la Gobernación de Santa Cruz el próximo 19 de abril.

En Cochabamba, otra de las regiones del denominado “eje central”, ganó en primera vuelta el dirigente cocalero y alfil de Evo Morales, Leonardo Loza. En tanto en La Paz, el departamento que alberga a la sede de Gobierno, ganó el exalcalde Luis Revilla, de la oficialista Patria, pero con un porcentaje insuficiente para evitar el balotaje.

Este proceso electoral estuvo marcado por incertidumbre debido a inhabilitaciones tardías, cancelación de personerías jurídicas y acefalías en tribunales electorales departamentales. La OEA recomendó en su informe establecer normas claras, habilitar un periodo en el calendario para la subsanación de requisitos de postulación, reformar el marco normativo para asegurar que el organismo electoral esté completo antes del inicio de un proceso electoral, entre otras acciones.

La culminación de este proceso electoral, que definirá la conformación del poder territorial para el próximo quinquenio, está prevista para mayo cuando tomen posesión las nuevas autoridades electas.

Temas Relacionados

Boliviaelecciones autonómicasSanta Cruz de la SierraSan Ignacio de VelascoSan JavierTribunal Electoral Departamental de Santa CruzMarco MonasterioOEAmisión de observación electoralPatria

Últimas Noticias

La policía chilena cree que el estudiante que asesinó con arma blanca a una inspectora y dejó a otros cuatro heridos planificaba una masacre

El agresor está siendo formalizado esta jornada y un cuaderno da cuenta de que planeó su ataque durante cuatro meses

La policía chilena cree que el estudiante que asesinó con arma blanca a una inspectora y dejó a otros cuatro heridos planificaba una masacre

Ecuador incluirá la enseñanza del Holocausto en las escuelas tras acuerdo de cooperación con Israel

El convenio bilateral impulsa el intercambio educativo y científico entre ambos países

Ecuador incluirá la enseñanza del Holocausto en las escuelas tras acuerdo de cooperación con Israel

República Dominicana: más de 984 mil gramos de drogas fueron incautados en marzo

La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público ejecutaron amplias acciones con miles de intervenciones y 260 allanamientos, resultando en la detención de 3,821 personas y el decomiso de armas, vehículos y dinero relacionados

República Dominicana: más de 984 mil gramos de drogas fueron incautados en marzo

La economía de Costa Rica proyecta un crecimiento estable del 4% en 2026

El reciente informe de un estratega de inversiones resalta que el dinamismo en servicios y manufactura avanzada permitirá al país sostener un ritmo favorable, pese a un contexto internacional caracterizado por menores exportaciones y desafíos externos

La economía de Costa Rica proyecta un crecimiento estable del 4% en 2026

Estados Unidos emitió una alerta internacional para ubicar a un ecuatoriano acusado de delitos sexuales

La notificación señala que el sospechoso habría grabado y almacenado material de abuso sexual infantil

Estados Unidos emitió una alerta internacional para ubicar a un ecuatoriano acusado de delitos sexuales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
México y EEUU prevén reanudar pronto el comercio de ganado tras control del brote de gusano barrenador

México y EEUU prevén reanudar pronto el comercio de ganado tras control del brote de gusano barrenador

Platón, filósofo griego: “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”

Sheinbaum pide escuchar versión del Tribunal de la CDMX en caso de John Ulrich, empresario estadounidense detenido en México

La serie policiaca que reinventó el género con humor y carisma está disponible en Netflix: “Una de las mejores series que se han emitido en televisión en mucho tiempo”

Lluvias fuertes y posible granizo afectarán gran parte de México: estos son los estados afectados

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Dos españoles nombrados relatores especiales de la ONU sobre vivienda y extrema pobreza

Franco Colapinto hará una exhibición con Alpine en un circuito callejero de Buenos Aires

Diez países europeos y la UE exigen que se garantice la seguridad de la FINUL en el Líbano

Militares españoles permanecen en el Líbano "extremando las precauciones" frente al "deterioro" de la seguridad

ONG africanas alertan del deterioro de los derechos humanos en Uganda tras las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Cuánto ganará J.K. Rowling por la serie de Harry Potter

Cuánto ganará J.K. Rowling por la serie de Harry Potter

Así era Michael Landon detrás de cámaras: la broma pesada que repetía en “La familia Ingalls”

Britney Spears retomó sus extravagantes bailes en redes sociales tras su arresto

Netflix confirma la fecha de estreno de la segunda temporada de “Avatar: La leyenda de Aang”

Channing Tatum reconoció atravesar “altibajos emocionales” durante su recuperación de cirugía de hombro