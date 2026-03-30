Cuáles son los 7 síntomas que anticipan enfermedades relacionadas con la memoria

El envejecimiento, el estrés y enfermedades afectan negativamente las estructuras cerebrales y la capacidad para recordar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria es un proceso complejo que permite al ser humano codificar, almacenar y recuperar información a lo largo del tiempo. Este fenómeno depende de la interacción entre varias áreas cerebrales, cada una con funciones específicas en la formación y el manejo de los recuerdos. El hipocampo resulta fundamental para la creación de memorias nuevas, mientras que la amígdala interviene en la vinculación de los recuerdos con las emociones. Por su parte, la corteza prefrontal se encarga de la memoria de trabajo y la toma de decisiones.

El funcionamiento se puede dividir en tres grandes etapas. Una es la codificación, que transforma la información percibida en un formato adecuado para su almacenamiento. Otra es la consolidación, donde los recuerdos se estabilizan y pasan a la memoria a largo plazo, proceso que puede fortalecerse mediante la repetición o la asociación con otros recuerdos previos. Finalmente, la recuperación permite acceder a la información almacenada, dependiendo de la fuerza del recuerdo y de las pistas disponibles en el entorno.

La comprensión detallada de cómo operan estas áreas y etapas ayuda a identificar qué factores pueden alterar la memoria. El envejecimiento, el estrés y ciertas enfermedades pueden afectar negativamente estas estructuras cerebrales y, en consecuencia, la capacidad para recordar, explica el Hospital Liv de Estambul.

La pérdida de la memoria: tipos y causas

La pérdida de memoria abarca cualquier dificultad persistente para recordar información que antes se recuperaba con facilidad. Según la Cleveland Clinic, este fenómeno puede ser temporal o permanente y, si bien es más común con la edad, no es exclusivo de adultos mayores. Los recuerdos dependen de diferentes áreas cerebrales que deben funcionar en conjunto; cualquier alteración en estas regiones puede traducirse en algún grado de olvido.

El proceso de memoria involucra la codificación, el almacenamiento y la recuperación de información en distintas áreas cerebrales clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen dos tipos principales de pérdida de memoria. Una de ellas es la pérdida aguda, también conocida como amnesia, que aparece de manera repentina y suele estar relacionada con eventos como lesiones, enfermedades súbitas o exposición a tóxicos. Entre las causas más frecuentes de este tipo se encuentran los traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, intoxicaciones, cirugías cerebrales, infecciones, consumo de drogas o medicamentos específicos y episodios de delirio.

Por otro lado, la pérdida progresiva se desarrolla paulatinamente y puede ser síntoma de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, la demencia con cuerpos de Lewy y la enfermedad de Huntington. En estos casos, la memoria empeora a medida que la afectación cerebral avanza. También pueden influir trastornos vasculares, tumores cerebrales, esclerosis múltiple y ciertas condiciones psiquiátricas.

No toda dificultad para recordar implica verdadera pérdida de memoria. Es habitual que, con la edad, se tarde más en recordar ciertos datos, pero mientras la información termine apareciendo sin ayuda, no suele tratarse de una patología. La pérdida de recuerdos real se manifiesta cuando el olvido afecta la vida diaria, como al repetir preguntas, olvidar citas importantes o perder objetos de uso cotidiano.

Las causas de la pérdida de memoria son variadas. Entre ellas destacan enfermedades cerebrales, traumatismos, consumo de sustancias, alteraciones metabólicas, trastornos del ánimo y carencias de sueño. En muchos casos, algunas causas son tratables y existen medidas preventivas para proteger la memoria a largo plazo.

Existen siete señales de alerta para la pérdida de memoria, entre ellas repetir preguntas, perderse en lugares habituales y cambios en el estado de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete señales que anticipan la pérdida de memoria

Reconocer los signos que indican cuándo los problemas de memoria requieren atención médica puede marcar la diferencia en la detección temprana de trastornos como el deterioro cognitivo leve o la demencia. Expertos consultados por Time Magazine y Cleveland Clinic identifican siete signos clave que deben tomarse en serio.

Problemas con tareas cotidianas

Olvidar cómo realizar tareas de la vida diaria, como usar un electrodoméstico habitual sin estar distraído ni ocupado con otras actividades, puede ser motivo de preocupación. Si, por ejemplo, se olvida la secuencia para operar la lavadora o se deja la estufa encendida provocando un incidente, podría tratarse de algo más que un simple descuido.

Incumplir compromisos habituales

El olvido de rutinas o actividades habituales que se han realizado durante mucho tiempo; esto puede ser señal de un problema más allá del envejecimiento normal. La preocupación aumenta si estas lagunas se vuelven frecuentes o afectan compromisos importantes, explica el doctor Zadly Tan a la revista.

Cambios en la personalidad y estado de ánimo

Alteraciones como irritabilidad, depresión, ansiedad o apatía pueden aparecer antes de que se diagnostique una demencia. Estos síntomas, aunque no están ligados estrictamente a la memoria, pueden manifestarse en las primeras etapas de enfermedades como el Alzheimer y reflejan que se trata también de un trastorno conductual.

El antecedente familiar de Alzheimer y sus síntomas en edades similares justifican una consulta médica para detectar problemas de memoria a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérdida de objetos

Olvidar dónde quedaron objetos de valor o perderlos con frecuencia, especialmente si se trata de elementos a los que se presta atención normalmente, como el celular, accesorios diarios o incluso las llaves del hogar, puede indicar un deterioro en la memoria que requiere evaluación.

Preguntar reiteradamente

La tendencia a repetir consultas o contar las mismas historias, cuando no es un rasgo habitual de la persona, puede ser una señal de alarma. Si esto ocurre sin que exista distracción evidente en el momento, conviene consultarlo con un profesional.

Perderse en lugares habituales

Desorientarse o perderse en rutas conocidas, como el camino habitual al supermercado, refleja posibles problemas en la memoria visoespacial. Zadly Tan, en diálogo con Time, revela que esta dificultad puede indicar alteraciones en el funcionamiento cerebral y no suele deberse a simples despistes.

Familiares con pérdidas de memoria

El antecedente familiar también es relevante. Si un progenitor desarrolló Alzheimer a una edad específica y aparecen “despistes” similares en ese mismo periodo, es recomendable prestar particular atención y consultar a un médico. La edad de inicio de los síntomas suele mostrar patrones en algunas familias.