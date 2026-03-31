Realeza

La Casa Real británica mantiene el programa de viaje del rey Carlos III a EEUU en medio de la guerra con Irán

La determinación de proseguir con la agenda responde a la postura oficial del gobierno británico y busca preservar la relación bilateral, en un contexto de tensiones por diferencias sobre las operaciones militares

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey Carlos de Gran Bretaña inspeccionan la Guardia de Honor durante la ceremonia de bienvenida en el Castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 17 de septiembre de 2025, como parte de la visita de Estado de Trump. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey Carlos de Gran Bretaña inspeccionan la Guardia de Honor durante la ceremonia de bienvenida en el Castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 17 de septiembre de 2025, como parte de la visita de Estado de Trump. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

El rey Carlos III seguirá adelante con su visita de Estado a Estados Unidos el próximo mes, a pesar de los llamamientos para que se cancele el acto ceremonial debido a las repetidas críticas del presidente estadounidense Donald Trump al gobierno británico por no apoyar la guerra en Irán.

El Palacio de Buckingham anunció el martes que el rey y la reina Camila viajarán a Estados Unidos a finales de abril para celebrar el 250 aniversario de la Independencia estadounidense. Trump indicó que las fechas serían del 27 al 30 de abril.

“Tengo muchas ganas de pasar tiempo con el Rey, a quien respeto muchísimo”, dijo Trump en Truth Social. “¡Será fantástico!”.

Esta visita se produce tras la visita de Estado de Trump al Reino Unido en septiembre, un evento fastuoso que se consideró parte del esfuerzo de Gran Bretaña por apuntalar la llamada relación especial entre los dos países, ya que las políticas de “Estados Unidos Primero” del presidente amenazaban el orden mundial establecido.

La reina Camila de Gran Bretaña, el rey Carlos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump posan para una foto familiar en el banquete de Estado durante la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump, en el Castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Phil Noble/Pool/Foto de archivo
La reina Camila de Gran Bretaña, el rey Carlos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump posan para una foto familiar en el banquete de Estado durante la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump, en el Castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Phil Noble/Pool/Foto de archivo

Pero eso no ha impedido que Trump critique al Reino Unido por negarse a permitir que los aviones estadounidenses utilicen bases británicas para operaciones ofensivas contra Irán. Ha arremetido repetidamente contra el primer ministro Keir Starmer, llegando a decir que «no es Winston Churchill».

Eso llevó a algunos miembros del Parlamento a exigir que Starmer cancelara la visita de Estado para mostrar la desaprobación de Gran Bretaña y evitar cualquier bochorno para el rey en un momento de tensión entre los dos países.

Ed Davey, líder de los Liberaldemócratas de la oposición, declaró el martes que Starmer había demostrado “una asombrosa falta de carácter” al permitir que la visita de Estado siguiera adelante.

“Enviar al rey de visita de Estado a Estados Unidos después de que Trump calificara a nuestra Marina Real de juguete es una humillación y una muestra de un gobierno demasiado débil para enfrentarse a los matones”, declaró Davey. “¿Qué otra atrocidad tiene que cometer Trump para que el gobierno entre en razón y cancele la visita de Estado?“.

La primera dama Melania Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el rey Carlos III y la reina Camila durante la visita de Estado del presidente de los Estados Unidos de América al Castillo de Windsor el 17 de septiembre de 2025 en Windsor, Inglaterra. Chris Jackson/Pool vía REUTERS
La primera dama Melania Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el rey Carlos III y la reina Camila durante la visita de Estado del presidente de los Estados Unidos de América al Castillo de Windsor el 17 de septiembre de 2025 en Windsor, Inglaterra. Chris Jackson/Pool vía REUTERS

El monarca recibe visitas de Estado en su país y viaja al extranjero a petición del gobierno electo, que aprovecha la pompa y la solemnidad de estas ocasiones para fortalecer las relaciones con países de todo el mundo. La decisión de llevar a cabo la visita, largamente debatida, puede interpretarse como un intento del gobierno de Starmer por aliviar las tensiones provocadas por la guerra, o al menos evitar que se agraven.

Se sabe que Trump siente aprecio por la familia real y disfrutó enormemente de su visita el año pasado al Castillo de Windsor, donde fue recibido por una banda militar. El rey le ofreció un banquete en un salón repleto de flores y pan de oro.

La visita se produjo después de que Starmer se apresurara a viajar a Washington en febrero de 2025, apenas cinco semanas después de que Trump comenzara su segundo mandato, y entregara personalmente la invitación del rey al presidente.

Era la primera vez que un líder mundial recibía el honor de una segunda visita de Estado, y la primera vez que la invitación se entregaba en una carta personal del rey, que Trump mostró con orgullo ante las cámaras de televisión.

El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano del rey Carlos de Gran Bretaña al salir del Castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 18 de septiembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo
El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano del rey Carlos de Gran Bretaña al salir del Castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 18 de septiembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo

“Es un gran, gran honor”, ​​dijo Trump en aquel momento, y señaló que la carta incluía una invitación al Castillo de Windsor. “Eso es realmente algo especial”.

Ahora el rey se dirige a Washington para el compromiso de revancha.

Carlos ha visitado Estados Unidos 19 veces, pero esta será su primera visita de Estado al país desde que se convirtió en rey. Su madre, la reina Isabel II, realizó cuatro visitas de Estado a Estados Unidos.

El rey también viajará a las Bermudas coincidiendo con su viaje a Estados Unidos; será su primera visita a este territorio de ultramar como monarca.

(con información de AP)

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