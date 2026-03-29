Salud

Los beneficios de una planta comestible para quienes buscan proteger la salud hepática

Evidencias clínicas sugieren que aporta beneficios en la reducción de grasa y la regeneración del hígado, aunque se recomienda acompañarla de hábitos saludables

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Primer plano de un cardo con flor púrpura y hojas espinosas verdes, destacando en un campo de hierba seca con colinas y árboles al fondo bajo cielo azul.
El consumo de plantas comestibles puede aportar beneficios para la salud hepática y la prevención del hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la enfermedad del hígado graso no alcohólico causa preocupación entre especialistas y autoridades sanitarias por su creciente frecuencia y la falta de un tratamiento farmacológico específico.

En este contexto, el cardo mariano se posiciona como una alternativa natural relevante para la salud hepática, gracias a la silimarina, su compuesto principal, con beneficios respaldados por expertos, según ha informado Hello! Magazine.

El cardo mariano es una planta medicinal originaria de Europa y Asia reconocida por su contenido en silimarina, un flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Este remedio natural ayuda a proteger las células hepáticas, contribuye a la reducción de grasa acumulada y resulta útil en la prevención y el apoyo al tratamiento de la enfermedad del hígado graso no alcohólico.

Diversos estudios clínicos y revisiones sistemáticas han analizado la eficacia de la silimarina en personas con enfermedad del hígado graso no alcohólico.

En ese sentido, investigaciones publicadas en PubMed y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos han documentado que la administración de silimarina puede reducir los niveles de enzimas hepáticas como ALT y AST, además de mejorar la ecogenicidad hepática en ecografía y algunos parámetros de inflamación.

Campo de cardos morados en floración con espinas, bajo un cielo azul con nubes. Montañas verdes y vegetación seca al fondo.
Expertos destacan el papel de ciertas plantas en el apoyo natural al funcionamiento del hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los resultados muestran beneficios en la reducción de grasa y daño hepático, los expertos advierten que se requiere más investigación para confirmar su impacto a largo plazo y establecer recomendaciones definitivas sobre su uso en el tratamiento de esta enfermedad.

Factores que favorecen el hígado graso y cómo prevenirlo

La enfermedad del hígado graso no alcohólico tiene una relación directa con el estilo de vida moderno y la genética. Entre los factores de riesgo más relevantes destacan la obesidad, el síndrome metabólico, el colesterol alto y la diabetes tipo 2, todos vinculados a una alimentación poco balanceada y escasa actividad física.

Hasta el momento, no existe ningún medicamento capaz de revertir este padecimiento. “El tratamiento se basa en la dieta mediterránea y el ejercicio físico; tratamos los factores de riesgo subyacentes, como la diabetes o el colesterol alto”, indica la Dra. Rocío Aller de la Fuente, directora científica del Instituto de Endocrinología y Nutrición de Valladolid y miembro de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, en declaraciones recogidas.

Asimismo, Aller de la Fuente subraya la importancia de prevenir el sobrepeso en la infancia, pues el 30% de los niños presenta actualmente exceso de peso.

Una doctora en bata blanca mira a un paciente masculino mayor sentado frente a ella en un consultorio médico, con un escritorio y una computadora entre ellos.
Los suplementos de origen vegetal deben integrarse siempre bajo supervisión médica y como parte de un enfoque global de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cardo mariano y silimarina, aliados en la salud hepática

El cardo mariano (Silybum marianum) es conocido desde hace siglos por sus propiedades para proteger el hígado. Su componente esencial, la silimarina, se concentra especialmente en las semillas y posee efectos antioxidantes y antiinflamatorios, lo que apoya la prevención y el control de la acumulación de grasa en el hígado, denominada esteatosis hepática.

El farmacéutico Ricardo Leite comenta que “desde hace miles de años, las plantas se han utilizado para favorecer la salud hepática". Y agregó al meio citado: “Hoy contamos con evidencia científica sobre los compuestos bioactivos de estas plantas y su eficacia para acompañar la reducción de grasa en el hígado”.

Diversos estudios sugieren que la silimarina ayuda a proteger las células del hígado frente a daños, favorece la regeneración tisular y puede limitar el avance de los trastornos derivados del hígado graso.

Primer plano de un cardo morado con pétalos espinosos, en un campo verde exuberante con colinas ondulantes y un cielo azul claro al fondo.
Los avances en fitoterapia permiten comprender mejor cómo las plantas comestibles pueden contribuir al bienestar hepático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras opciones naturales para el cuidado del hígado

Además del cardo mariano, existen otras sustancias naturales que pueden cooperar en la regeneración y protección del hígado. Muchos de estos compuestos se agrupan en suplementos alimenticios que combinan ingredientes fitoterapéuticos.

No obstante, especialistas advierten que estos remedios solo deberían integrarse dentro de un enfoque global, junto a dieta saludable y ejercicio regular. Los complementos pueden aportar beneficios, pero nunca reemplazan la orientación médica ni los controles periódicos en personas con factores de riesgo o diagnóstico confirmado de enfermedad hepática.

Cuatro frascos de suplemento de cardo mariano, uno acostado, con uvas rojas, naranjas, limones, almendras y la planta de cardo mariano en una mesa de madera.
Una alimentación equilibrada, acompañada de plantas medicinales, ayuda a reducir la acumulación de grasa en el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación actual indica que los principios activos de plantas medicinales como el cardo mariano tienen un impacto tangible sobre la salud hepática, especialmente en la reducción de grasa y el fortalecimiento celular, detalla Hello! Magazine, después de consultar a profesionales.

Los avances científicos permiten comprender mejor el papel de los compuestos del cardo mariano y su función como protección natural para el hígado de quienes buscan prevenir o manejar la acumulación de grasa en este órgano.

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