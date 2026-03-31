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Toboganes, vértigo y risas: así es el imponente viaje de Laila Roth por la Gran Muralla China

Mientras Mario Pergolini estrenó la segunda temporada de Otro Día Perdido, la humorista, alejada del ciclo, compartió las postales de sus excursiones por el país asiático

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La humorista se encuentra en Asia y compartió las divertidas postales de su viaje (Video: Instagram)

Laila Roth, quien hasta el año pasado formó parte del programa de Mario Pergolini en El Trece y en este 2026 transita nuevos rumbos lejos del ciclo, se embarcó en unas vacaciones por China. Desde allí, decidió compartir cada detalle de la aventura en sus redes sociales. La humorista viajó junto a su esposo Diego Maggio y juntos recorrieron destinos emblemáticos, alternando momentos de humor, asombro y complicidad.

El itinerario en Asia incluyó una parada obligada en la Gran Muralla China, uno de los sitios turísticos más icónicos de Beijing y del mundo. Laila y Diego eligieron subir en aerosilla, una experiencia que les permitió apreciar el paisaje montañoso y la magnitud de la Muralla serpenteando entre los árboles. Las imágenes captadas durante el ascenso muestran a ambos disfrutando la vista y posando con el extenso muro de piedra como telón de fondo, mientras el cielo despejado realza la postal.

Ya en la cima, Roth sumó humor a la experiencia: posó imitando la actitud de su compañero y lo compartió en una de sus historias con la frase “Y acá yo copiándole la pose”. La complicidad entre ambos se reflejó en las fotos y en los pequeños gestos que documentaron a lo largo del recorrido. No faltaron las selfies juntos, sonrientes bajo el sol y frente a las torres y pasillos que caracterizan la estructura milenaria.

Mujer sonriente con chaqueta de lunares y vestido floral azul, brazos extendidos, de pie sobre la Muralla China. Al fondo, la muralla serpentea por colinas secas
Laila alegre con los brazos extendidos frente a la imponente Muralla China durante sus vacaciones
Vista desde el interior de una torre de la Muralla China a través de un arco, mostrando la muralla con turistas y montañas al fondo bajo un cielo claro
Roth disfruta de sus vacaciones en China, inmortalizando la icónica Muralla China desde una de sus antiguas estructuras
Primer plano de un puesto de souvenirs con sombreros cónicos de paja, varios con dibujos de pandas y hojas, y un gran globo terráqueo azul al fondo, junto a una pared de piedra
Mercancías coloridas, incluyendo sombreros cónicos con diseño de panda, se exhiben en un puesto callejero cerca de la Gran Muralla China en Mutianyu

La bajada propuso un giro inesperado: descender en un tobogán a alta velocidad, una de las atracciones preferidas por los visitantes de la Muralla en la sección Mutianyu. Laila narró la experiencia en tiempo real con su característico tono: “La tensión es total”, escribió sobre el video donde se ve el trayecto. A pesar de que la cámara no logró transmitir la rapidez, ella se encargó de aclararlo: “Parece despacio pero les juro que era rapidísimo” y luego remató: “Tensión y velocidad por igual”, sumando un toque de adrenalina y humor.

El recorrido por China también tuvo espacio para la exploración urbana y el color local. Laila visitó tiendas de juguetes y se fotografió junto a figuras de animales —león y jirafa— y superhéroes de la cultura pop asiática. En las imágenes aparece con una bolsa amarilla de compras y la leyenda: “No saben la cantidad de fotos así que tengo”, señalando la intensidad con la que vive y documenta cada viaje. En otra postal, posa sonriente junto a una estatua de Ultraman, sumando el costado lúdico y nostálgico del paseo.

Los mercados cercanos a la Muralla también llamaron su atención, especialmente por los tradicionales sombreros de paja decorados con pandas, un guiño a la iconografía popular china. Laila capturó detalles de la arquitectura y el ambiente, desde la vista de la Muralla a través de las ventanas de piedra de una torre hasta la bandera china ondeando en lo alto de una de las atalayas. “Hasta la próxima muralla. Muy hermosa 10/10”, escribió para cerrar la jornada, mezclando asombro y humor.

Bandera roja de China con cinco estrellas amarillas ondeando al viento sobre un fondo de montañas brumosas y cielo azul. Se ven partes de un muro de piedra en primer plano
"Hasta la próxima Muralla. Muy hermosa. 10/10", escribió Laila junto a una foto de la vista desde arriba de la fortificación
Un hombre y una mujer sonríen en primer plano. Detrás, la Muralla China serpentea por un paisaje montañoso con gente caminando
La dupla posó para una selfie arriba de la Muralla China (Instagram)
Laila Roth, una mujer de cabello castaño, sonríe de perfil con un abrigo negro de lunares blancos y una falda floral, de pie en la Muralla China con montañas áridas de fondo
Fiel a su estilo, el humor no faltó en ninguno de las historias que compartió en sus redes (Instagram)

La secuencia completa del viaje revela una mirada fresca y espontánea sobre el turismo, donde la curiosidad, el vértigo y la ironía se combinan en cada paso. Laila Roth y Diego Maggio recorrieron la Gran Muralla China, exploraron tiendas, se divirtieron con la velocidad del tobogán y compartieron postales que resumen el espíritu de aventura y el buen humor, pilares de esta experiencia que la comediante eligió mostrar en tiempo real a sus seguidores.

La travesía de Laila Roth por la Gran Muralla China y los distintos rincones de Beijing resumió el espíritu de viajar con curiosidad, humor y una mirada siempre atenta a lo inesperado. Los relatos y fotos compartidos no solo documentaron paisajes y atracciones, sino que también mostraron cómo la aventura puede convertirse, a cada paso, en una suma de historias para recordar y compartir.

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Laila RothMario PergoliniOtro día perdidoEl TreceChinaGran muralla chinaVacaciones

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