Las frutas y verduras reducen los niveles de ácido del cuerpo, mejorando la salud

LUNES, 12 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Una manzana al día, junto con una porción saludable de verduras, podría convertirse en la primera línea de tratamiento para la hipertensión, sugiere una investigación reciente.

La dieta juega un papel importante en la salud general, y el estudio confirmó que una dieta alta en frutas y verduras reduce la presión arterial al tiempo que mejora la salud del corazón y los riñones. Y aunque la mayoría de las dietas modernas incluyen productos animales, que producen altos niveles de ácido no saludable en el cuerpo, las frutas y verduras pueden ayudar a neutralizar ese ácido.

"Es importante que recordemos que las dietas habituales que comemos en las sociedades modernas contienen muchos más productos animales, como carnes, que frutas y verduras", señaló el autor principal del estudio, el Dr. Donald Wesson, profesor de medicina interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas en Austin. "Entonces, cuando comemos una dieta como la que comemos en las sociedades modernas, más productos animales como la carne que frutas y verduras, tenemos una dieta productora de ácido".

En el estudio, que aparece en la edición del 6 de agosto de la revista American Journal of Medicine, 153 pacientes con hipertensión primaria que también tenían niveles muy altos de ácido en la sangre se dividieron en tres grupos: los que añadieron de 2 a 4 tazas de frutas y verduras a su dieta diaria; aquellos que tomaron tabletas de bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio); o aquellos que recibieron tratamiento estándar para la presión arterial y medicamentos. Los pacientes fueron seguidos durante cinco años.

¿Qué encontraron los investigadores? Tanto los pacientes que comieron más frutas y verduras o tomaron tabletas de bicarbonato de sodio tuvieron una mejor salud renal. Sin embargo, solo la dieta alta en frutas y verduras mejoró tanto la salud renal como la salud del corazón.

"Por eso nuestra conclusión del estudio es que las dietas ricas en frutas y verduras deben ser fundamentales", dijo Wesson. "Esa debería ser la línea de base, lo primero que hacemos al tratar a las personas con hipertensión. Por lo tanto, nuestra idea es que debemos comenzar con la dieta y luego agregar medicamentos según sea necesario".

Frutas como manzanas, naranjas, duraznos y pasas se proporcionaron a los pacientes del estudio. También se entregaron verduras como zanahorias, coliflor, berenjenas y lechugas a los participantes. Se descubrió que las pasas eran las más efectivas para neutralizar el ácido en el cuerpo.

Las personas que no tienen acceso a frutas y verduras frescas probablemente no deberían recurrir a las tabletas de bicarbonato de sodio, dijo Wesson.

"No sugeriría que tome esas pastillas de bicarbonato de sodio o bicarbonato de sodio por su cuenta. Pero si cree que puede beneficiarse tomando esas tabletas parecidas al bicarbonato de sodio, hablaría primero con su médico antes de hacerlo por su cuenta", aconsejó.

Agregar más frutas y verduras puede parecer una tarea desalentadora para algunos, por lo que Amy Kimberlain, nutricionista y vocera de la Academia de Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition and Dietetics) ofreció algunos consejos.

"Siempre les digo a los pacientes que las frutas y verduras, aunque proporcionan fibra, también pueden proporcionar sabor", dijo Kimberlain. "Come los que les gusten [no comas algo que no te guste], pero también experimenta con diferentes formas de preparar las frutas y verduras. Si no te gustan las zanahorias crudas, pruébalas cocidas. Al igual que las remolachas, si no las amas tal cual, tal vez las agregues a un hummus y ahora tengas un hummus con sabor. ¡Experimenta, sé creativo y sigue intentando!"

Kimberlain ofreció algunos consejos adicionales para facilitar esta transición en tu dieta:

Prueba una nueva fruta o verdura de temporada cada semana.

Agrega verduras a tus huevos (revueltos o tortillas) para el desayuno.

Agrega fruta a tu avena.

En lugar de comer solo lechuga y tomates para una ensalada, agrega más verduras para hacer que la ensalada sea más interesante: zanahorias ralladas, pepino, champiñones, remolacha, etcétera.

Asa las verduras durante la semana y agrégalas a los platos durante toda la semana, es decir, pimientos y cebollas asados.

Las sopas caseras y / o un salteado son una excelente manera de hacer que tu comida se centre en las verduras.

Ten frutas y verduras congeladas a mano (para que no se echen a perder), ya que son una excelente manera de agregarlas a diferentes comidas y siempre están disponibles.

Come verduras con una salsa como hummus o aderezo a base de yogur

Ten a la mano frutas y verduras precortadas

Más información

Harvard Health ofrece más información sobre el vegetarianismo.

FUENTES: Donald Wesson, MD, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina Dell de la Universidad de Texas en Austin; Amy Kimberlain, RD, nutricionista y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética; American Journal of Medicine, 6 de agosto de 2024