El nuevo escáner vertical rastrea la función cerebral mientras caminas

VIERNES, 9 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Un escáner cerebral portátil podría mejorar la investigación sobre la enfermedad de Parkinson, la demencia y otros trastornos debilitantes, muestra una investigación reciente.

El escáner cerebral, llamado tomografía por emisión de positrones (PET por sus siglas en inglés) ambulatoria que permite el movimiento (AMPET, por sus siglas en inglés), se ajusta a la cabeza de una persona de forma muy parecida al casco de un trabajador de la construcción, explicaron los investigadores.

"Lo que nos gusta del AMPET es que se mueve con la cabeza, y puedes estar en un entorno real en el que estás inmerso y caminar con él", dijo la autora principal del estudio, Julie Brefczynski-Lewis, profesora asistente de investigación del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Virginia Occidental.

Las tomografías por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés) rastrean el movimiento de los trazadores radiactivos inyectables a través del cuerpo, lo que permite a los médicos observar cómo funcionan los órganos en tiempo real.

Desafortunadamente, los escáneres PET tradicionales requieren que los pacientes permanezcan quietos para obtener imágenes, anotaron los investigadores.

Eso dificulta la utilidad del escáner en enfermedades como el Parkinson, que provoca espasmos involuntarios e incontrolables en los pacientes, dijo Brefczynski-Lewis.

"Esto dificulta o imposibilita evaluar a estos pacientes cuando sus síntomas se vuelven demasiado graves, dado que las imágenes cerebrales regulares requieren permanecer muy quietos", dijo Brefczynski-Lewis en un comunicado de prensa de la universidad. "Además, si desea estudiar comportamientos humanos como caminar, tareas que provocan ansiedad o incluso adicciones, este dispositivo podría proporcionar una forma de obtener imágenes".

"También es útil con las imágenes para los pacientes con problemas cognitivos como la demencia, porque tienen problemas para quedarse quietos e incluso para entender las instrucciones que necesitan para quedarse quietos, por lo que por lo general tienen que ser anestesiados", añadió Brefczynski-Lewis. "Si queremos obtener imágenes de su cerebro mientras están despiertos y alerta, esta sería una forma de hacerlo también".

Para probar el prototipo, los investigadores reclutaron voluntarios que estaban programados para otras exploraciones. Se les pidió a los participantes que caminaran en su lugar mientras los investigadores evaluaban la actividad neuronal en las regiones del cerebro asociadas con el movimiento.

"Observamos la actividad cerebral en las partes del cerebro que controlan los movimientos de las piernas cuando los pacientes caminaban, que era lo que esperábamos ver", dijo Brefczynski-Lewis.

Un paciente tenía una pierna protésica desde la cadera hasta el pie, y su actividad cerebral se mostraba predominantemente en la región que representa la pierna natural.

"Esa fue casi una prueba separada en sí misma que no esperábamos", dijo Brefczynski-Lewis.

El nuevo estudio se publicó en una edición reciente de la revista Communications Medicine.

A continuación, los investigadores planean añadir un sistema de seguimiento de movimiento al casco. También quieren hacer el casco más grande para que pueda escanear un área más grande del cerebro.

"El seguimiento de movimiento ya está hecho para otras tecnologías, por lo que todo lo que tenemos que hacer es aplicarlo a nuestro dispositivo", dijo Brefczynski-Lewis. "Eso ayudará porque a veces nos perdemos el área del cerebro que queremos ver".

Además de ayudar a escanear a las personas que no pueden quedarse quietas, el casco también puede ser útil para los investigadores que estudian los movimientos naturales como los gestos, la conversación y el equilibrio, añadieron los investigadores.

"Con el fin de estudiar el equilibrio, las personas han estado en resonancias magnéticas acostadas e imaginándose a sí mismas equilibrándose, que no es lo mismo que equilibrarse realmente, o tienen un generador de imágenes de superficie que no captura las estructuras cerebrales profundas", dijo Brefczynski-Lewis. "Se pueden ver algunas partes del cerebro, pero no las partes profundas del cerebro que suelen estar más involucradas con cosas como el movimiento, el equilibrio, la emoción, la memoria, el miedo y la alegría".

"Para poder obtener imágenes del cerebro en movimiento, estamos demostrando que hay un campo completamente nuevo que podría abrirse gracias a nuestro dispositivo", agregó. "Podemos ampliar nuestra investigación de neuroimagen a los comportamientos humanos que son naturales: cómo interactuamos con el mundo y cómo interactuamos con los demás".

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre las tomografías por emisión de positrones.

FUENTE: Universidad de Virginia Occidental, comunicado de prensa, 7 de agosto de 2024