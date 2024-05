La cirugía bariátrica además de tratar la obesidad puede reducir el riesgo de cáncer, según estudios recientes

La cirugía para perder peso no solo ayuda a reducir el peso de los pacientes sino que mejora su salud en general (Getty)

La cirugía bariátrica para perder peso podría mejorar la salud de las personas con obesidad y ayudarlas a prevenir enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como el cáncer.

Es que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la principal causa de muerte en el mundo. De hecho, representan el 60% de todas las muertes a nivel global.

Entre éstas se encuentran la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal, y el cáncer entre otras. Y dado que la obesidad es un factor de riesgo que predispone a todas ellas, los especialistas creen que más allá de la pérdida de peso, la cirugía bariátrica puede reducir el riesgo de estas patologías.

Puntualmente sobre el cáncer, según un estudio del New England Journal of Medicine, si el índice de masa corporal (IMC) de una persona aumenta aunque sea cinco puntos, su riesgo de cáncer aumenta en un 10%.

La diabetes es una de las enfermedades no transmisibles cuyo riesgo aumenta con la obesidad (Freepik)

El IMC es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura en metros. Y según el sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés), un IMC menor de 18.5 da cuenta de un peso insuficiente, mientras que una persona con un IMC entre 18.5 y 24.9 se encuentra dentro del rango de peso normal o saludable, alguien con un IMC entre 25.0 y 29.9 se encuentra dentro del rango de sobrepeso, y quien tiene un IMC de 30 o más se encuentra dentro del rango de obesidad.

Los expertos aseguran que las personas obesas tienen dos veces más probabilidades de desarrollar cáncer que los individuos con un peso óptimo. Por ejemplo, el riesgo de cáncer de endometrio aumenta siete veces con un IMC superior a 40. Y no es el único: muchos estudios analizan el vínculo entre ciertos cánceres como el de ovario, colon, hígado, páncreas y mama posmenopáusico con el peso corporal.

El mayor riesgo de cáncer, creen, puede deberse al exceso de grasa corporal, ya que a medida que aumenta el número de estas células grasas, cambia la liberación de hormonas del cuerpo. Y estos cambios tienden a aumentar las hormonas proinflamatorias y el estrógeno.

Bien sabido es que un estado inflamatorio crónico puede provocar daños en las células y en el ADN que contienen, aumentando el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Cómo la cirugía bariátrica ayudaría a prevenir el cáncer

Varios estudios mostraron que la cirugía bariátrica se asociaba con una reducción significativa en el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad y otros tipos de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la cirugía para perder peso es el tratamiento más eficaz disponible para la obesidad, incluso en comparación con medicamentos y terapias intensivas de estilo de vida.

Las cifras indican que después de la cirugía, las personas suelen perder entre el 50 y el 70% de su exceso de peso o entre el 25 y el 35% de su peso corporal total, lo que a menudo se mantiene durante muchos años.

Y si bien los investigadores creen que una disminución de las células grasas inflamatorias podría reducir el riesgo de cáncer, aseguran que se necesita más investigación.

Lo cierto es que varios estudios importantes exploraron el vínculo entre la pérdida de peso mediante cirugía bariátrica y la reducción del riesgo de cáncer.

Muchos tipos de tumores, como el de ovario, están directamente relacionados con el sobrepeso (Europa Press)

Es el caso de un artículo publicado en Annals of Surgery, que comparó a más de 22.000 personas que se sometieron a cirugía bariátrica con 66.000 que no, y luego de seguir de cerca a los participantes por diez años, vieron que aquellos que se habían sometido a cirugía bariátrica tenían un riesgo 33% menor de desarrollar cualquier tipo de cáncer en comparación con aquellos que no se habían sometido a cirugía bariátrica.

Otro estudio publicado en el Journal of the American Medical Association siguió a 30.000 personas, todas con un IMC superior a 35, de las cuales 5.000 se habían sometido a cirugía bariátrica, mientras que el otro grupo de poco más de 25.000 pacientes no.

El seguimiento de seis años mostró que la cirugía bariátrica se asociaba con una reducción significativa en el riesgo de cáncer relacionado con la obesidad y otros tipos de cáncer. También mostró que los pacientes que se habían sometido a cirugía bariátrica tuvieron una disminución en las muertes relacionadas con el cáncer en comparación con aquellos que no se sometieron a la cirugía.

El mayor riesgo de cáncer, creen los expertos, puede deberse al exceso de grasa corporal y el estado inflamatorio crónico que esta genera (Getty)

Aún los investigadores continúan profundizando el por qué y cómo es que la cirugía bariátrica reduce el riesgo de cáncer y otras enfermedades, e insisten en que se necesitan más estudios para confirmar estos resultados.

De lo que no hay duda es que la obesidad en sí misma es una enfermedad que requiere tratamiento, y que afecta todas las esferas de la vida de quien la padece. Además de que ocasiona otras más de 200 patologías, por lo que tratarla sin dudas redundará en mejor salud física, mental y emocional para quien vive con este problema de salud.

* La información contendia en este artículo se publicó originalmente en el blog del Sistema de Salud de Mayo Clinic