Rinosinusitis crónica con poliposis: síntomas y nuevos tratamientos para una epidemia silenciosa

El Día Mundial de la Rinosinusitis Crónica con Poliposis destaca la importancia de entender esta condición inflamatoria de largo plazo

El 20 de abril se conmemora el Día Mundial de la Rinosinusitis Crónica con Poliposis (RSCcP). Esta patología es un proceso inflamatorio de la mucosa nasal que reviste la nariz y los senos paranasales, que dura más de 12 semanas, se trata de una enfermedad sistémica.

Los datos disponibles, de Estados Unidos y Europa, indican que su prevalencia es de alrededor del 11% entre los estadounidenses, mientras afecta a 1 de cada 10 personas aproximadamente entre los europeos. En la prevalencia de esta enfermedad la clínica es soberana y puede haber más síntomas que real diagnóstico.

Los factores que explican el elevado número de personas que Rinosinusitis Crónica con Poliposis

- Tabaquismo

- Reflujogastroesofágico

- Asociación con Asma (prevalencia de alrededor del 25 %)

- Asociación con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

- Enfermedad respiratoria exacerbada por AINES (medicamentos no esteroideos), por ejemplo aspirina, ibuprofeno, diclofenac

-Contaminación del aire

-Exposición ocupacional

La rinosinusitis crónica tiene 2 fenotipos (entidades) con poliposis y sin poliposis.

La Rinosinusitis Crónica con Poliposis Nasal está causada por inflamación tipo 2, predomina este perfil Th2, involucrando a células epiteliales, eosinófilos, mastocitos, mediadores inflamatorios (interleucinas 5 - 4 -13) IgE.

Es una enfermedad con carga clínica, humanística y económica, poco reconocida a pesar de la naturaleza recalcitrante y la alta carga de síntomas.

Los síntomas principales incluyen obstrucción nasal, dolor facial y pérdida del olfato (Getty)

El diagnóstico clínico, de la RSCcP está basado en los siguientes síntomas:

-Obstrucción nasal/bloqueo nasal

- Rinorrea anterior/posterior

- Dolor/presión facial

- Reducción del olfato (hiposmia – anosmia)

También pueden estar presentes algunos síntomas secundarios como:

-Halitosis (mal aliento)

-Tos

-Carraspera

Al momento de la consulta se debe realizar una detallada anamnesis y luego inspeccionar la zona realizando una rinolaringoscopía, y/o realizar el pedido de imágenes entiéndase tomografía nasosinusal.

Los anticuerpos monoclonales ofrecen un nuevo horizonte en el tratamiento, mejorando notablemente los síntomas y la calidad de vida

Uno de los síntomas más problemáticos y recalcitrantes en pacientes con RSCcP, es la pérdida del olfato. La misma se relaciona con la gravedad de la enfermedad y por sobre todo tiene un impacto sustancial en la calidad de vida, pues de acuerdo a relatos y evaluaciones, se puede calificar sobre la gravedad/severidad del problema, y la afectación psicológica que la misma produce en los pacientes, desde ansiedad, depresión hasta fobias.

La pérdida olfativa puede ser severa o puede existir la pérdida total del olfato, y esto expone a las personas a posibles peligros ambientales, como la falta de capacidad para poder identificar alimentos caducados o de detectar humo o gas, reduciendo el disfrute de las comidas, bebidas y además puede interferir en la evocación de recuerdos, por lo que es muy importante, realizar el estudio del olfato (olfatometría) importante herramienta con la que cuenta el otorrinolaringólogo, muy necesaria para corroborar esta alteración.

La RSCcP no sólo tiene este impacto importante en la calidad de vida general y específica de la enfermedad, sino que también afecta la calidad del sueño, pues al existir insuficiencia ventilatoria, los pacientes no respiran por la nariz, duermen con la boca abierta, roncan y al no descansar aumenta la somnolencia diurna y el riesgo de apnea del sueño, con problemas de fatiga y capacidad de concentración afectando negativamente la salud mental del paciente.

Además presentan incapacidad de hablar claramente (por la obstrucción) con repercusión en lo laboral y las salidas sociales lo que motiva el aislamiento.

Un alto porcentaje de pacientes, además, presentan compromiso de la vía aérea inferior. La RSCcP, afecta la gravedad del asma, (las diferentes citocinas, IL 5, los eosinófilos, los mediadores lipídicos) contribuyen significativamente a la hiperreactividad, inflamación y remodelación de las vías respiratorias y exacerbaciones clínicas.

El impacto de la enfermedad se extiende a dificultades para dormir, problemas de concentración y aislamiento social

Cuáles son los tratamientos contra la Rinosinusitis crónica con poliposis

A estos pacientes una vez hecho el diagnóstico, se le indica tratamiento, dependiendo el caso, algunas veces tratamiento médico o cirugía.

Actualmente las escuelas de otorrinolaringología mundiales proponen la cirugía endoscópica —tratamiento médico—, cirugía, de acuerdo a las distintas presentaciones de la enfermedad.

Siempre el objetivo de cualquiera de los tratamientos antes mencionados, es restablecer la función normal de la nariz y de los senos paranasales.

Pero sin embargo, en algunas oportunidades resulta insuficiente y no es posible resolver el problema, y al poco tiempo del acto quirúrgico los pólipos reaparecen y otra vez, el paciente concurre a la consulta en busca de solución.

Y para este tipo de pacientes, en quienes no se puede controlar la enfermedad, porque los pólipos recurren muchas veces en hasta un 40%, indicamos terapia biológica que interviene en el proceso inflamatorio tipo 2.

Este tratamiento con anticuerpos monoclonales, debe indicarse en pacientes seleccionados y el resultado es muy noble.

Las terapias biológicas regulan la respuesta inflamatoria, presentando una solución efectiva para pacientes seleccionados

-Se restablece la calidad de vida

-Se reduce el uso de corticoides sistémicos

-Se evita la cirugía endoscópica

-Mejora notablemente la olfacción

-Se alivia el asma grave

-Se valora costo/eficacia

A diferencia de otros medicamentos que son preparados a partir de sustancias químicas, tienen capacidad inmunomoduladora, ya que regulan el sistema inmunológico, disminuyendo la respuesta inflamatoria.

En resúmen, la terapia biológica, es decir los anticuerpos monoclonales son derivados de organismos o células vivas, que actualmente brindan resultados excelentes.