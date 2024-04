Coinfecciones de dengue: qué dicen los expertos sobre su gravedad y cuál es la diferencia con un cuadro común

El país supera el récord de contagios de la temporada anterior con más de 230 mil casos (Getty Images)

El brote histórico de dengue en Argentina registra hasta el momento 161 fallecidos y 232.996 casos, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud en el Boletín Epidemiológico Nacional. Si bien aún restan varias semanas para concluir la medición de este año, ya se superó el umbral de contagios récord registrado en la temporada anterior, que fue de poco más de 130 mil.

“La incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 495 casos cada cien mil habitantes. En el mismo período 512 casos fueron clasificados como dengue grave”, informaron en el informe de la cartera de salud sobre la situación de la enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Y agregaron: “En cuanto al comportamiento temporal, se destaca la persistencia de casos durante todo el período analizado y el adelantamiento del aumento estacional a partir de la semana 40 -principios de octubre- con una aceleración desde la semana 50 -mediados de diciembre- y una aún mayor desde la semana 6 -principios de febrero de 2024- y hasta la semana 11 -mediados de marzo- en la que se registra el pico hasta el momento con 33.866 casos notificados”.

Entre los datos más relevantes del boletín se encuentra el de las llamadas coinfecciones, que ocurren cuando una persona se infecta con dos serotipos del virus: “Durante las últimas semanas epidemiológicas, se detectaron 126 casos de coinfección de serotipos DEN-1 y DEN-2, correspondientes principalmente a las regiones Centro y NEA. No se asociaron a casos fallecidos”.

La coinfección es posible cuando un mosquito infectado con dos serotipos del dengue pica a una persona, entre otras circunstancias (Imagen ilustrativa Infobae)

Cabe recordar que según el Ministerio de Salud, hasta el momento, “se han identificado 3 serotipos circulando en el país, con predominio de DEN-2, seguido de DEN-1 y algunos pocos casos de DEN-3″.

En diálogo con Infobae, el infectólogo Rogelio Pizzi (MP 30.128), decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y titular de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina (Alafem), explicó que las reinfecciones se dan “en países en los que el dengue es hiperendémico en general. Esto puede ocurrir debido a una infección provocada por un mosquito infectado con dos serotipos del virus del dengue. Sabemos que existen cuatro serotipos: 1, 2, 3 y 4. También sucede cuando una persona es infectada en un corto periodo de tiempo por diferentes mosquitos que portan distintos serotipos. Estas son las causas de las reinfecciones, que se dan en lugares donde hay una gran circulación del virus y donde el dengue es hiperendémico, como dije”.

En segundo término, Pizzi diferenció aquellos casos en los que una persona se infecta por segunda vez con el virus del dengue: “Si uno se infecta por segunda vez, se desarrolla el dengue hemorrágico grave. En estas reinfecciones, está demostrado que las características clínicas son los mismos síntomas comunes a la infección, pero mucho más severos. Los síntomas como la plaquetopenia, la fiebre, los vómitos, las mialgias y las artralgias son más intensos. La hemorragia es mucho más grave que lo observado, por ejemplo, en las monoinfecciones o infecciones por un solo serotipo de dengue”.

En las coinfecciones de serotipos de dengue, generalmente uno de los virus predomina sobre el otro según Gamarnik (Getty)

De acuerdo a Pizzi, en ciertos casos, los síntomas de una coinfección son más graves que los de una infección con un solo serotipo. “Hay una plaquetopenia más marcada, toque hepático, y los síntomas de alarma son más marcados”, dijo el especialista.

Por su parte, el infectólogo Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, aportó en conversación con Infobae: “La posibilidad de que ocurra una coinfección con dos serotipos de dengue es muy baja. ¿Por qué? Porque es poco probable que dos serotipos de dengue circulen simultáneamente en un mismo lugar. Se requeriría que dos mosquitos piquen a diferentes personas infectadas con distintos serotipos y luego piquen a un individuo específico para transmitirle ambas infecciones. Este escenario es posible pero poco frecuente. Lo que sí ocurre es que una persona puede contraer una infección por un serotipo y, en algún momento posterior, contraer otra infección por otro serotipo”.

“Después de la primera infección, uno desarrolla inmunidad contra ese serotipo específico y ya no se enferma nuevamente por ese mismo serotipo. Esto requiere que haya más de un serotipo circulando en la misma área geográfica. Es posible también que ocurran coinfecciones de dengue junto con otras enfermedades, como gripe o COVID-19, que podrían resultar en la sumatoria de dos enfermedades. Las complicaciones no son muy frecuentes y son más comunes en el caso de una segunda infección por el virus del dengue, no de una coinfección”, postuló Teijeiro.

Hasta el momento se han identificado 3 serotipos circulando en el país, predominando DEN-2, seguido de DEN-1 y pocos casos de DEN-3 (Imagen ilustrativa Infobae)

Anteriormente, en la misma línea la doctora Andrea Gamarnik, viróloga molecular, directora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas del Conicet y la Fundación Instituto Leloir y ganadora de uno de los Premios de Platino Konex 2023, comentó ante la consulta de Infobae: “Cuando ocurren coinfecciones de serotipos, los dos virus compiten. En general hay uno que se multiplica más y predomina”.

Gamarnik aclaró que si una persona tiene coinfección de serotipos no significa que tiene más riesgo de tener dengue grave. “Haber tenido dengue previamente es un factor que sí aumenta el riesgo de desarrollar dengue grave”, señaló la experta.