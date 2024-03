Qué se sabe del suplemento para el colesterol que causó 5 muertes y 114 intoxicaciones en Japón

Akihiro Kobayashi, presidente de la farmacéutica Kobayashi Pharmaceutical Co., a su llegada a una conferencia de prensa en Osaka, Japón, el 29 de marzo de 2024. (Yohei Fukuyama/Kyodo News vía AP)

Con dos muertes más reportadas hoy para totalizar hasta ahora 5 fallecidos y 114 internados, las autoridades sanitarias japonesas están investigando las causas que provocaron esta emergencia sanitaria que vive Japón hoy con productos para bajar el colesterol.

La empresa farmacéutica, Kobayashi Pharmaceutical, dice desconocer las causas de por qué su producto generó una enfermedad renal en varias personas que consumieron unas pastillas que contenían beni kōji (arroz rojo fermentado o de levadura roja) y que se vendían como un suplemento capaz de reducir el colesterol.

Los responsables de la firma con sede en Osaka (oeste de Japón) ofrecieron hoy su primera comparecencia pública desde que en los últimos días comenzaran a conocerse las muertes y hospitalizaciones por disfunciones renales y otros problemas de salud en personas que habían consumido el citado suplemento alimentario.

Los suplementos retirados del mercado contenían ácido puberúlico, derivado del moho azul, según un análisis preliminar

La causa exacta de esos problemas sanitarios, supuestamente provocados por el consumo de unos productos también vendidos en China y Taiwán, entre otros países, se desconoce. Mientras el Ministerio de Salud está luchando por encontrar respuestas. En el medio, ya hay reportes de más afectados que están consultando a sus médicos preocupados por esta situación sanitaria.

Varios expertos locales afirman que no hay peligros en el beni kōji en sí y que la emergencia para la salud probablemente fue causada por alguna sustancia desconocida que llegó a lotes del suplemento producido durante un período de tiempo determinado.

“Los ministerios y agencias pertinentes continuarán trabajando juntos para hacer todo lo posible para garantizar la seguridad alimentaria, incluida la identificación de la sustancia que causó el peligro para la salud y cómo terminó en el producto”, dijo ayer por la tarde el secretario jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi.

El ministro de Sanidad de Japón, Keizo Takemi, precisó que se ha establecido un grupo de trabajo interministerial y con la farmacéutica para esclarecer la situación y para “despejar las preocupaciones de los consumidores”, tras una reunión del Gabinete de Gobierno celebrada hoy. “Pido disculpas profundamente por la gran ansiedad y miedo que hemos causado”, dijo el viernes el presidente de la compañía, Akihiro Kobayashi, en una conferencia de prensa.

¿Qué sabemos hasta ahora?

Japón está en estado de alerta por algunos productos para bajar el colesterol que ya causaron muertos e internados. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La noticia de un problema surgió por primera vez el viernes pasado, cuando Kobayashi Pharmaceutical emitió un retiro voluntario de su línea de suplementos dietéticos después de que 13 personas informaron haber experimentado problemas renales después de tomarlos, de los cuales 6 estaban en una condición lo suficientemente grave como para ser hospitalizados.

El retiro del mercado se realizó en alrededor de 300.000 paquetes de tres de sus productos que contenían beni kōji. Todos fueron anunciados como suplementos que ayudan a reducir el colesterol, la presión arterial y la grasa visceral. El lunes, la empresa anunció que el número de hospitalizaciones había aumentado a 26, después de haber confirmado 20 casos adicionales durante el fin de semana a través de una línea directa que establecieron para el tema.

Al día siguiente, se informó del primer caso fatal cuando la compañía reveló detalles sobre una persona que había estado tomando uno de sus suplementos, Beni Koji Koresute Herupu (traducido aproximadamente como Beni Koji Cholesterol Help), durante aproximadamente tres años desde abril de 2021 y había muerto de una enfermedad renal el mes pasado.

Akihiro Kobayashi, presidente de la farmacéutica Kobayashi Pharmaceutical Co. (izquierda), hace una reverencia durante una conferencia de prensa en Osaka, Japón, el 22 de marzo de 2024. (Chiaki Ueda/Kyodo News vía AP)

El miércoles se informó de una segunda muerte relacionada con el mismo producto, y las hospitalizaciones se dispararon hasta 106. Ambos casos fueron reportados por familiares que dicen que los fallecidos estaban tomando el suplemento beni kōji horas antes de sus muertes.

Siguiendo instrucciones del Ministerio de Salud, el gobierno municipal de Osaka ordenó el miércoles a Kobayashi Pharmaceutical retirar del mercado los tres productos.

En tanto, la Agencia de Asuntos del Consumidor revisará 7.000 productos alimenticios aprobados por el gobierno que afirman promover la salud e investigará si han causado algún peligro para la salud.

¿Qué es el beni kōji?

Los suplementos de arroz con levadura roja de Kobayashi están regulados según un sistema creado en 2015

Beni kōji, o arroz fermentado rojo, se elabora fermentando arroz con un moho de color púrpura rojizo llamado monascus purpureus. Este producto se ha utilizado como colorante alimentario y también se dice que tiene beneficios para la salud, como reducir el colesterol.

“Beni kōji contiene la misma sustancia que se utiliza en los medicamentos que nosotros como médicos recetamos con mayor frecuencia para reducir los niveles de colesterol”, explicó Rei Shibata, médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nagoya.

“Es por eso que recientemente se ha utilizado más comúnmente en suplementos para la salud que anuncian los beneficios de reducir el colesterol”, agregó el experto.

Shibata añadió que dado que el beni kōji en sí es una sustancia segura, los efectos secundarios peligrosos causados por los productos de Kobayashi Pharmaceutical probablemente se debieron a algo que se introdujo o mezcló durante el proceso de fabricación.

El Hospital en Yokohama, al sur de Tokio, recibió a algunos afectados (REUTERS/Issei Kato/Archivo REUTERS/Issei Kato/File Photo)

En el pasado, ha habido informes de riesgos para la salud causados por productos que usan beni kōji en Europa, y la UE encargó en 2019 un reglamento para complementos alimenticios sobre niveles máximos de citrinina, una sustancia que a veces se encuentra en el beni kōji y que se dice que produce micotoxinas. que se cree que causa enfermedades renales.

Sin embargo, Kobayashi Pharmaceutical ha dicho que no se encontró citrinina en sus productos. “Es muy probable que sea cierto, ya que, para empezar, la cepa de beni kōji que utiliza Kobayashi Pharmaceutical no genera citrinina, lo que significaría que debe haber algún otro ‘factor x’ (sustancia) que se mezcló con el producto en el proceso de fabricación”, dijo Shibata.

El especialista indicó que la principal prioridad debería ser identificar cuál es la sustancia desconocida para determinar qué cantidad sería necesaria para ingerirla para causar enfermedad renal y cómo se puede tratar a los consumidores en el futuro.

Para aquellos preocupados por haber consumido otros productos beni kōji, Shibata dice que el primer paso es mantener la calma e identificar si el producto consumido contiene sustancias que Kobayashi Pharmaceutical haya marcado como peligrosas. “Si ha tomado productos específicos, puede que sea necesario consultar a su médico”, especialmente si experimenta síntomas como hinchazón o irregularidad al orinar, dijo Shibata.

Kobayashi Pharmaceutical ha dicho que no se encontró citrinina en sus productos.

“Es más riesgoso para quienes toman los suplementos, ya que es algo que se consume todos los días, pero no hay nada de qué preocuparse si solo ha tomado (el producto) una vez”, agregó.

Los funcionarios de Kobayashi reconocieron que los suplementos retirados del mercado contenían ácido puberúlico, derivado del moho azul, después de que el Ministerio de Salud dijera que la sustancia podría haber estado en los productos de arroz de levadura roja.

Pero la compañía dijo que no se ha confirmado que el ácido sea la causa de las enfermedades, ya que aún no se ha examinado su toxicidad. Los suplementos de arroz con levadura roja de Kobayashi están regulados según un sistema creado en 2015 bajo el mandato del ex primer ministro Shinzo Abe. Algunos organismos de control habrían expresado su preocupación porque la regulación de estos productos no es lo suficientemente estricta y no siempre tienen los efectos anunciados.

Productos también vendidos en China y Taiwán

Una mujer compra en una farmacia de un mercado de Tokio (REUTERS/Androniki Christodoulou/Archivo)

Además de en Japón, la farmacéutica señaló hoy que los productos afectados estaban a la venta en Taiwán, a través de una firma intermediaria, así como en China mediante plataformas de comercio electrónico.

Las autoridades niponas han confirmado la retirada del mercado de unos 4.350 envases de tres productos comercializados como suplementos dietéticos de Kobayashi, lo que supone menos del 1% de los más de un millón de ellos vendidos desde su salida al mercado en 2021 hasta ahora.

La farmacéutica ha procedido por su cuenta a la retirada voluntaria de un total de 300.000 envases de los productos señalados, que contenían arroz de levadura roja (‘beni-koji’ en japonés), una variedad de este cereal que adquiere un color rojizo al ser fermentado.

Además de los productos mencionados, la empresa distribuyó arroz de levadura roja a otras 52 empresas nacionales y extranjeras, a las que ha solicitado retirar sus productos en caso de que pudieran estar también afectados. Y se cree que otras 173 empresas compraron productos con origen en Kobayashi.