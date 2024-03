Advierten sobre los riesgos que corren los niños pequeños si ingieren accidentalmente melatonina

Investigaciones recientes muestran un alarmante aumento en el número de intoxicaciones accidentales por melatonina entre menores. Los niños la toman por accidente porque son gomitas coloridas y atractivas para ellos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez son más los adultos que toman melatonina para conciliar el sueño por la noche. Desafortunadamente, eso significa que cada vez más niños pequeños encuentran las tabletas y gomitas de sus padres y las toman por accidente. Esto puede llevarlos a la sala de emergencias.

Un nuevo Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad, publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, encontró que la melatonina fue responsable de una proporción muy grande de visitas al departamento de emergencias (7%) entre bebés y niños pequeños que accidentalmente ingirieron un medicamento entre 2019 y 2022. Durante ese período, la melatonina causó alrededor de 11.000 incidentes de este tipo.

Según una nota reciente en Infobae, masticar gomitas endulzadas dosificadas con la hormona melatonina es un ritual antes de acostarse para muchos niños en los EEUU. Se expende sin necesidad de receta médica, ya que está regulada como suplemento. Pero si bien se vende en algunos casos como gomitas masticables con envases llenos de coloridos dibujos animados y colores brillantes, lo cierto es que un análisis de 25 marcas de gomitas de melatonina comercializados en los EEUU encontró que muchas, si no la mayoría, de esas etiquetas tergiversan la cantidad precisa de hormona que contienen, llegando a triplicar la dosis informada.

Productos saborizados de melatonina se convierten en una atracción riesgosa para niños, lo que ha incrementado las visitas a urgencias

La melatonina es una hormona que el cuerpo produce para regular el sueño. Comercialmente, se vende sin receta médica como ayuda para dormir.

Los investigadores en un nuevo estudio científico probaron 25 productos gomosos que se etiquetaron a sí mismos como si tuvieran melatonina, según un artículo publicado en la revista médica JAMA. Las gomitas, etiquetadas como suplementos dietéticos o alimenticios, no están reguladas tan estrictamente como otros artículos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

¿Por qué tantos niños consumen melatonina en casa?

“Al menos la mitad de las visitas a la sala de emergencias por ingestión de melatonina involucraron productos saborizados [gomitas o tabletas masticables] que usan con frecuencia los niños pequeños y que podrían ser atractivos para ellos”, dijeron en el grupo dirigido por la investigadora de los CDC Maribeth Lovegrove. Y agregaron que el uso de melatonina de venta libre por parte de los adultos de EEUU se ha quintuplicado en las últimas dos décadas.

El aumento en el uso de melatonina entre adultos tiene consecuencias directas en el bienestar de los niños, según recientes estudios (Freepik)

Investigaciones anteriores muestran que de 2009 a 2020, las visitas de este tipo al departamento de emergencias aumentaron un 420 % entre este grupo de edad. En 2022, otra investigación encontró un aumento del 530 % en las intoxicaciones accidentales por melatonina entre 2012 y 2021 entre personas de 19 años o menos.

“Las formulaciones gomosas [un 47.3 por ciento] fueron la forma de dosificación más comúnmente documentada” en la que los niños ingirieron el complemento, anotaron los investigadores.

En más de un tercio de los casos, los bebés o niños pequeños ingirieron 10 o más gomitas o tabletas de melatonina. “Al menos un 32,8 por ciento de los bebés y niños accedieron a la melatonina de un biberón”, añadió el equipo. Afortunadamente, la mayoría de los casos en general (alrededor del 94%) no resultaron en hospitalización, aunque de todas maneras es un riesgo para los niños.

Una investigación indica que la presentación en gomitas de la melatonina representa un peligro significativo para los más pequeños

Hay datos limitados sobre lo que sucede cuando los niños toman melatonina, pero grandes cantidades pueden provocar náuseas, dolores de cabeza, diarrea, irritabilidad e incluso dificultad para respirar, según el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia.

No se debe administrar melatonina a los niños sin antes consultar con su pediatra. En todos los hogares con niños, los investigadores recomiendan comprar melatonina sólo en envases a prueba de niños. Los CDC también remiten a los padres y otros cuidadores a su campaña Up and Away , que fomenta mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños y educarlos sobre la seguridad de los medicamentos.

“Alrededor de 35.000 niños pequeños terminan en salas de emergencia cada año porque tomaron medicamentos mientras un adulto no estaba mirando. Estas visitas de emergencia se pueden prevenir guardando siempre todos los medicamentos en un lugar apartado y fuera del alcance y la vista de los niños cada vez que los use”, recomiendan los CDC.