10 consejos fáciles para cuidar la salud en los días de calor extremo

Mantenerse correctamente hidratado es esencial para el funcionamiento del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los días calurosos el cuerpo se enfria a través de la sudoración y es la evaporación de la transpiración la que regula la temperatura corporal.

Pero al permanecer en lugar sin ventilación, ante la practica de ejercicios extenuantes o por la falta de ingesta de agua, el cuerpo tiene menos posibilidades de enfriarse.

También cuando la humedad es alta, el sudor no puede evaporarse con tanta facilidad y es mas difícil que el cuerpo se refresque y tiende a ser vulnerable.Y el cuerpo manifiesta ciertas alteraciones.

La forma más leve de enfermedad relacionada con el calor, es la presencia de calambres, que son espasmos musculares involuntarios que producen dolor, y en algunas oportunidades son muy prolongados e intensos y reiterativos, para evitar pasar por otras situaciones que de acuerdo a la edad pueden ser muy peligrosas. Es importante prevenir dichas situaciones.

Factores de riesgo ante el calor

Se define al golpe de calor como al aumento de la temperatura corporal -un golpe térmico- que consecuentemente produce, una disfunción orgánica múltiple, que debe ser tratada de manera inmediata (EFE/Sebastião Moreira)

Los bebes y adultos mayores, son las personas con mayor riesgo de padecer problemas por el calor. Por eso se recomienda estar muy atentos y ofrecerles liquido permanentemente.

En ambos casos, el cuerpo no tiene la capacidad para regular la temperatura pues en los niños no esta totalmente desarrollada y los adultos mayores y en especial las personas con deterioro cognitivo, tienen el centro de la sed inhibido, por lo tanto no sienten necesidad de tomar líquidos, es aquí donde se debe estar muy atento. La falta de ingesta de agua puede desorientarlos y agravar su cuadro de base.

10 consejos útiles para cuidarse del calor

Cuando se producen los cambios de temperatura, el organismo debe poner en marcha los mecanismos de adaptación de manera paulatina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber abundante agua ya que ayuda a transpirar y a mantener la temperatura normal Usar vestimenta clara y holgada Evitar la indumentaria de nylon o poliéster, optar por géneros livianos y frescos No usar ropa ajustada ya que no permite que el cuerpo se enfrie Usar protectores contra los rayos UV, ya que las quemaduras por el sol afectan la capacidad del cuerpo para enfriarse Usar sombreros de ala ancha Evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16 Evitar la actividad física extenuante No dejar a nadie dentro de un auto estacionado (esto evita accidentes con niños y mascotas) Evitar los cambios bruscos de temperatura

Usar gorras o sombreros frescos a la hora de transitar en horas de sol. El uso de anteojos de sol también ayuda (María José López / Europa Press).

En el caso de las personas cuyas actividades laborales se desarrollan en condiciones de extremo calor, como hornos de panadería o trabajos bajo el sol en los que hay mayor acumulación de calor, en algunas oportunidades excesiva, se puede manifestar la situación de estrés térmico por calor, es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en el cuerpo, que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan puesta.

Ante estas situaciones, el cuerpo del individuo se altera, sufre una sobrecarga fisiológica, debido a que al incrementarse su temperatura, los mecanismos fisiológicos de pérdida de calor (sudoración, vasodilatación periférica) tratan de que se pierda el calor, pero muchas veces el exceso de calor es altísimo y daña la salud. Se recomienda abundante hidratación, descanso entre las horas de trabajo, mientras buscar un lugar fresco.

*Dra. Stella Maris Cuevas MN: 81701 Médica otorrinolaringóloga - Experta en olfato – Alergista Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA)