Cena de fin de año: qué alimentos evitar si tengo dolor estomacal

Hay que elegir los alimentos saludables en una mesa de Año Nuevo para evitar malestares generales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de entradas, preparaciones frías y calientes, bebidas alcohólicas, postres, brindis y confituras no son para cualquier estómago. Grandes cantidades de comida diversa en solo una cena, muchas veces terminan generando malestares gastrointestinales, que pueden arruinar los festejos de fin de año.

Te puede interesar: Cusco, Pucallpa, Pozuzo, Oxapampa y Huancaya entre los destinos más consultados por los turistas

Pero si uno ya viene con el estómago sensible por los festejos acumulados los días previos, incluida la cena de Navidad y la otra comilona del día después con las sobras, hay que tomar el doble de precauciones para evitar pasar un mal momento y sobre todo arrancar el nuevo año con el pie izquierdo con una consulta al médico o un traslado urgente a algún centro de salud.

Acidez, reflujo, indigestión, intoxicación, son solo alguno de los malestares más comunes.

Los alimentos deben cocinarse bien para evitar una intoxicación alimentaria (Getty Images)

La adopción de hábitos saludables podría ser un factor clave en la disminución del reflujo ácido en la cena de Año Nuevo. Entre las recomendaciones, se incluye mantener un peso saludable y evitar el cigarrillo, porque mejora la funcionalidad del esfínter esofágico y reduce la incidencia de esta condición, según Mayo Clinic.

Te puede interesar: Año Nuevo: tradiciones que se perdieron con el tiempo en el Perú

Además de estas medidas, otras sugerencias para disminuir la posibilidad de padecer acidez estomacal son adoptar posturas adecuadas durante el descanso. Elevar la parte superior del cuerpo ayuda a evitar estos problemas.

También se aconseja evitar acostarse poco después de consumir alimentos; será necesario esperar al menos tres horas. Estos métodos podrían disminuir el malestar y prevenir el reflujo.

Qué alimentos evitar si duele el estómago

Sentarse a la mesa con amigos y familiares no siempre significa pasarla bien, si uno sufre un malestar estomacal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras prácticas recomendadas por los expertos para las personas afectadas por el reflujo incluyen ingerir los alimentos de forma lenta y masticar bien antes de tragar. Restringir ciertos alimentos y bebidas que actúan como detonantes del reflujo ácido, como el alcohol, chocolate, cafeína, alimentos ricos en grasas y la hierbabuena, también es una medida sugerida. Asimismo, se recomienda evitar vestimentas que compriman el área abdominal.

Te puede interesar: Año Nuevo 2024: gobierno descarta suspender fiestas y reuniones sociales por aumento de casos Covid-19

“Cuando el alimento sólido o líquido entra al estómago, existe una banda de músculos llamados esfínter esofágico inferior, los cuales se encuentran ubicados en el final del esófago. Ellos son los responsables de cerrarles el paso. Ahora, cuando esto no ocurre, por distintos motivos, tanto los alimentos como la propia acidez del estómago pueden volver a subir hacia el esófago, lo que provoca el denominado reflujo”, explicó el reconocido médico argentino especialista en obesidad, Alberto Cormillot.

“Las causas de este malestar pueden ser varias, pero las más comunes son: la enfermedad por reflujo gastroesofágico (erge), que es una afección en la que los contenidos estomacales se devuelven hacia el esófago; una hernia hiatal, en la cual una porción del estómago se extiende mediante una abertura en el diafragma; el embarazo y algunos medicamentos”, agregó el experto nutricionista.

El seguimiento de un médico gastroenterólogo puede ayudar a evitar un malestar mayor (Getty)

Will Bulsiewicz, gastroenterólogo y autor de The Fiber Fueled Cookbook brindó tips para evitar la acidez estomacal. Además de beber más agua, el médico sugiere reemplazar los alimentos y bebidas que incrementan este malestar, con una alternativa más saludable. Entonces, en lugar de tomar una infusión mentolada después de la cena, Bulsiewicz recomendó un postre que no cause reflujo ácido y que, de hecho, también puede aliviar los síntomas del mismo. Y recomendó el helado de mango. “Son solo mangos congelados, bananas congeladas, mételos en una licuadora y es increíble”, aseguró el experto gastroenterólogo.

Se trata de postres sin lácteos con la consistencia de un helado. Son rápidos y fáciles de hacer, además de saludables y deliciosos. Casi siempre tienen ingredientes simples, por lo que es perfecto este sabor a mango y banana de 2 ingredientes.

Otros tips para evitar el malestar estomacal son:

Consumir más fibra: la fibra dietética procedente de frutas, verduras, cereales integrales y frijoles es beneficiosa para la salud digestiva general y promueve una evacuación intestinal saludable.

Mantenerse hidratado: beber muchos líquidos ayudará si se tiene estreñimiento o diarrea.

Tome un antiácido: los medicamentos de venta libre pueden brindar un alivio rápido para la indigestión y la acidez de estómago.

Ser medido en todo es clave a la hora de preparar y consumir alimentos (Foto: Christin Klose/dpa)

La moderación, clave para estar bien

Es importante ser consciente de las señales que el cuerpo emite en respuesta al consumo excesivo de ciertas comidas y bebidas durante las celebraciones de Año Nuevo, y saber cuándo buscar ayuda médica, especialmente en situaciones de urgencia. Por otro lado, las personas podrían mantener sus niveles de glucosa intactos luego de comer en forma mesurada.

Un estudio publicado en la revista científica, realizada por médicos daneses, Ugeskrift for Laeger encontró que la función pancreática de los sujetos estaba intacta en condiciones recreadas de una cena navideña o de fin de año, por lo que se esperaba que cualquier fluctuación en los niveles de azúcar se mantuviera en un rango normal de 4-8 mmol/l. Esto sugiere que los hallazgos tampoco son aplicables a personas con diabetes o prediabetes, cuya respuesta a la ingesta de alimentos podría ser diferente. No obstante, se reconoce que la división de los alimentos en una comida puede tener otros beneficios relacionados con el cumplimiento de las recomendaciones de ingesta de verduras y en la sensación de saciedad.

El orden en el que se consumen los alimentos durante una cena así, al menos en individuos sanos, parece no tener el impacto esperado en la glucemia posprandial.

Los mariscos mal cocinados pueden llevar a una acidez estomacal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la secuenciación de alimentos sigue siendo una estrategia recomendada para personas con trastornos metabólicos, teniendo en cuenta otras investigaciones que sugieren un mejor manejo de los niveles glucémicos y el peso en el largo plazo para estos pacientes.

La dieta para combatir el dolor de estómago y la indigestión

-Kion / Jengibre: existen dos formas de ingerir con esta medicina natural: puedes tomarlo como té o masticar en pequeños trozos. La raíz del jengibre ayuda a reducir la inflamación corporal, a mejorar las digestiones pesadas y a aliviar posibles náuseas. Es uno de los remedios caseros más efectivos.

-Té verde: además de aliviar otras molestias causadas por la digestión pesada, una de las funciones principales del té verde es la reducción de la irritación y la inflamación intestinal. Los polifenoles (unas sustancias químicas) presentes en él, aceleran el proceso digestivo y ayudan a que el hígado y la vesícula trabajen de forma adecuada.

El té verde es un gran aliado para el malestar estomacal (Gettyimages)

-Limón: el limón es más para prevenir. Este mezclado con agua tibia en las mañanas, puedes ayudar al alivio de la indigestión. Si cree que los alimentos de la Navidad van a estar muy pesados, puede beber un vaso de agua con limón y favorecer una buena digestión. Sin embargo, este remedio casero puede perjudicar a las personas que sufren de gastritis (estimula esta enfermedad), por lo que es recomendable pedirle un consejo a su médico para saber si lo puede tomar.

-Sábila: aunque para muchos es desagradable, esta planta tiene poderes para mejorar afecciones digestivas como la acidez, el reflujo, la indigestión, el estreñimiento y las úlceras estomacales. Es recomendable consumirlo en su vida diaria. Si quiere evitar el mal sabor, puede tomar con un poco de miel. Su consumo aconsejable es directo.

Cuándo consultar al médico

Tras episodios de excesos alimenticios, muchas personas experimentan malestares digestivos, que pueden incluir sensaciones de pesadez y aumento de gases. Existen medidas sencillas para aliviar estos síntomas y favorecer el proceso digestivo. Entre ellas, se sugiere realizar un paseo para estimular el tránsito intestinal y mantener una adecuada hidratación, según Cleveland Clinic.

Acidez, indigestión y otras dolencias suelen ser protagonistas en las fiesta de fin de año (Foto: Getty Images).

El consumo de té de hierbas como la menta, manzanilla y jengibre ha demostrado ser beneficioso para la digestión. Estas infusiones pueden ayudar a disminuir los gases y aliviar la sensación de plenitud. Sin embargo, es importante recordar que estos consejos no sustituyen la atención médica profesional en caso de malestares graves o persistentes.

Además, un ejercicio moderado, como caminar, está especialmente indicado para reducir la presión abdominal y regular el nivel de azúcar en la sangre, según los expertos. Además, la ingesta de líquidos es esencial, ya que el sistema digestivo requiere de un mayor volumen de agua para procesar el excedente de alimentos consumidos.

Otras recomendaciones tener el desayuno regular se asocia con una menor tendencia a ingerir alimentos altos en calorías durante el resto del día, especialmente en personas que sufren de trastorno por atracones. Se sugieren que omitir esta comida puede propiciar un aumento en la probabilidad de realizar atracones alimenticios más adelante, según Mayo Clinic.

Y nunca es recomendable automedicarse, ni consumir bicarbonato de sodio.

Ante signos de malestar estomacal severos hay que consultar al médico (Getty Images)

Qué hacer ante una intoxicación alimentaria

La seguridad alimentaria en las fiestas de Navidad y Fin de Año evita visitas a las salas de emergencia en los hospitales. Con una cantidad abundante de platillos y el cambio de temperatura, los alimentos pueden comenzar a descomponerse sin mostrar signos fáciles de reconocer en el sabor y el olor. Los cuales, al ingerirse, provocan intoxicaciones alimentarias con repercusiones de distinta gravedad en la salud.

En casos de intoxicación alimentaria, es crucial reponer líquidos perdidos a causa de la deshidratación. Es recomendable la ingesta de bebidas deportivas y caldos; también es recomendable el consumo de galletas saladas para recuperar los electrolitos, según información del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) de Estados Unidos. Y, en especial, acudir a un profesional de la salud para que analice el cuadro.

Prevenir la intoxicación alimentaria es posible a través de prácticas adecuadas de preparación de alimentos. Se enfatiza no consumir productos que hayan estado expuestos por más de dos horas, o más de una hora si la temperatura sobrepasa los 32 grados Celsius. Sin embargo, es primordial siempre seguir las indicaciones de los profesionales de la salud para enfrentar adecuadamente estos episodios y evitar complicaciones mayores.