Salud mental y ciclo menstrual: qué tipo de pensamientos se pueden alcanzar, según un estudio

El estudio encontró que los pensamientos, la planificación y los intentos suicidas eran más comunes en la fase “perimenstrual”, es decir, los días previos y posteriores al inicio de la menstruación (sangrado).

(Ernie Mundell - HealthDay News) -- La mayoría de las mujeres saben que su ciclo menstrual puede afectar a su estado de ánimo. Ahora, una nueva investigación sugiere que los pensamientos suicidas pueden alcanzar su punto máximo en ciertos momentos durante el ciclo mensual.

El hallazgo podría tener un lado positivo, ya que ayudaría a las personas a identificar cuándo podrían ser más vulnerables al suicidio, para que puedan prevenirlo mejor.

“Como médicos, nos sentimos responsables de mantener a nuestros pacientes a salvo de un intento de suicidio, pero con frecuencia no tenemos mucha información sobre cuándo debemos preocuparnos más por su seguridad”, señaló la autora principal del estudio, Tory Eisenlohr-Moul, profesora asociada de psiquiatría de la Universidad de Illinois, en Chicago (UIC).

“Este estudio establece que el ciclo menstrual puede afectar a muchas personas que tienen pensamientos suicidas, lo que lo convierte en uno de los únicos factores de riesgo recurrentes predecibles que se han identificado para detectar cuándo podría ocurrir un intento de suicidio”, añadió Eisenlohr-Moul en un comunicado de prensa de la universidad.

En el estudio, su equipo pidió a 119 mujeres que completaran encuestas diarias sobre cualquier pensamiento suicida que pudieran tener, o cualquier otro problema de salud mental que experimentaran, en el transcurso de al menos un ciclo menstrual. El estudio encontró que los pensamientos, la planificación y los intentos suicidas eran más comunes en la fase “perimenstrual”, es decir, los días previos y posteriores al inicio de la menstruación (sangrado).

Pero los patrones no eran universales. Los sentimientos de “depresión, ansiedad y desesperanza” fueron más comunes durante las fases premenstrual y menstrual temprana. Pero otras mujeres reportaron este tipo de cambios emocionales en otros momentos de su ciclo.

"Anteriormente, no había buenos predictores de por qué o cuándo es probable que la persona A haga un intento de suicidio en comparación con cuándo la persona B va a hacer un intento", dijo el coautor principal del estudio, Jordan Barone, estudiante de doctorado en la UIC. "No todo el mundo es sensible a las hormonas del ciclo de la misma manera".

Los síntomas psiquiátricos reales que las mujeres pueden experimentar junto con los pensamientos suicidas también variaron.

“Las personas diferían en qué síntomas emocionales estaban más correlacionados con el suicidio para ellas”, dijo Eisenlohr-Moul. “El hecho de que el ciclo haga que alguien se sienta irritable o tenga cambios de humor o se sienta ansioso, no significa necesariamente que eso vaya a tener el mismo efecto en la creación de tendencias suicidas para cada persona”.

El estudio aparece en la edición del 14 de diciembre de la revista The American Journal of Psychiatry.

Entonces, ¿qué pueden hacer las mujeres y sus médicos con estos hallazgos? Debido a que los niveles de hormonas como el estrógeno o la progesterona fluctúan en el cuerpo de una mujer durante su ciclo menstrual, dirigirse a esas hormonas podría ayudar a prevenir el trastorno disfórico premenstrual (TDPM), una afección que se ha vinculado durante mucho tiempo con pensamientos y conductas suicidas, teorizó el equipo de Chicago.

Saber en qué momento de un ciclo mensual una mujer está en mayor riesgo de tener pensamientos de autolesión también podría ser una herramienta útil que la ayude a ella y a su médico a reducir los riesgos de suicidio.

"Estamos entusiasmados de usar los mejores métodos que existen para tratar de crear modelos de predicción individuales para cada persona, de modo que no estemos encasillando a las personas", dijo Eisenlohr-Moul. "Queremos averiguar realmente: ¿el ciclo es importante para esta persona?, y luego exactamente cómo importa y cómo podemos intervenir mejor en función de esa información".

Más información

Hay más información sobre el ciclo menstrual y la salud emocional en la Asociación Americana de Psicología.

FUENTE: Universidad de Illinois, Chicago, comunicado de prensa, 14 de diciembre de 2023