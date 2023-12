7 estrategias para evitar las peleas y mantener la paz en las reuniones familiares navideñas

Los encuentros familiares navideños reúnen distintas emociones y personalidades, las cuales ofrecen oportunidades tanto para la conexión como para el conflicto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llega esta época del año y la agenda se llena de eventos que culminan en las reuniones de Navidad y Año Nuevo junto a la familia y los amigos. Todo es entusiasmo y alegría, nadie va a las fiestas en busca de conflictos pero, cuando hay mucha gente reunida y se han bebido algunas copas de más, puede ocurrir un desencuentro inesperado que arruine el festejo.

Te puede interesar: Claves para acompañar a los pacientes oncológicos en las Fiestas de fin de año

En las reuniones de fin de año podemos reencontrarnos con la tía amorosa pero también con familiares confrontativos o negativos, que tienen una ideología distinta en todo sentido: política, religiosa y de estilo de vida. Pueden traer temas de conversación incómodos, “mala onda” y no respetar la intimidad del otro. Ante estas situaciones, ¿cómo actuar para evitar una pelea en plena cena familiar?

Los expertos dicen que existen técnicas para minimizar el conflicto. Es posible desviar una conversación, estar en desacuerdo de manera productiva o, si es necesario, defenderse.

Te puede interesar: Los infartos aumentan durante las Fiestas: consejos para ayudar a prevenirlos

La licenciada Gabriela Martínez Castro (MN 18627), especialista en trastornos de ansiedad y directora del Centro de Estudio Especializado en Trastornos de Ansiedad (CEETA), explicó a Infobae en una nota reciente que, a algunas personas se le suma un cuadro de ansiedad social y sufren por anticipado esos encuentros pensando en las reuniones navideñas desde mucho tiempo antes.

En algunas personas la tristeza puede ser una emoción común en estas festividades, causada por el recuerdo de seres queridos ausentes y hay que respetarla (Gettyimages)

“Se preguntan quién irá, dónde se realizará, qué tema de conversación se va a tocar, qué tipo de iluminación habrá, si quedarán o no expuestos, entre otras muchas cuestiones”, indicó la especialista. Pero más allá de estos casos puntuales, los expertos dicen que hay distintas situaciones difíciles que pueden presentarse en una reunión familiar y formas útiles de lidiar con ellas, para realmente disfrutar de estas noches “mágicas”.

Situaciones que producen conflictos

1. Cuando alguien nos pregunta sobre algo de lo que no queremos hablar. Por ejemplo, la tía sigue indagando si nos vamos a casar. Celeste Headlee, periodista y autora de “Necesitamos hablar: cómo tener conversaciones importantes”, recomendó lo siguiente: “Hay ciertas personas en nuestras familias que saben cómo presionarnos”. Así que, al asistir a un evento familiar, lo mejor es identificar a las personas “que generalmente hacen eso y mantenerse alejado de ellas”.

Te puede interesar: Fiestas de fin de año: cómo manejar el estrés, la soledad y las expectativas familiares

Otra solución, señalan los expertos, es decir directamente: “No quiero hablar de eso”. O tomarlo con humor: “¡Qué buena pregunta!”, dejarla sin responder y pasar a otro tema.

2. Cuando alguien propone hablar de un tema problemático, por ejemplo, de política. Una forma de sortear la situación es adoptar una actitud positiva, estando dispuesto a aprender algo nuevo, dijo Headlee. “Si participas desde un lugar de curiosidad, es menos probable que actives mecanismos de defensa”. También se puede conversar intentando no ganar, añadió. “Si eliminas esa presión de tratar de convencerlos con hechos y estadísticas, los riesgos disminuyen”.

Conflictos familiares, problemas relacionados con la comida y el alcohol son factores estresantes comunes en esta época del año, según la Asociación Estadounidense de Psicología (Imagen ilustrativa Infobae)

Si notamos que nos estamos poniendo nerviosos, los expertos recomiendan finalizar la conversación y pasar a otro tema.

3. Nos arrepentimos de haber asistido a la fiesta. Una celebración es algo que se hace para divertirse o festejar un acontecimiento, por lo tanto es importante ser sinceros con nosotros mismos y festejar con quien realmente se desea hacerlo, dicen los expertos, y si la comida o actividades son un problema, es conveniente dejar de lado protocolos establecidos y comenzar nuevas costumbres adaptadas a las propias necesidades de festejar.

La licenciada Martínez Castro dijo que se sabe desde la psicología que lo único que podemos controlar es nuestra conducta, es decir, “lo que hacemos, lo que decimos, lo que no hacemos y lo que no decimos”, expresó y continuó en casos de ansiedad social: “Apenas una persona llega a un lugar y tiene que encontrarse con gente nueva, interactuar con quien no conoce. Lo más importante es, sin pensar, contar uno, dos, tres y afrontarlo”, recomendó.

Es perfectamente aceptable abandonar la fiesta si las cosas se salen de control. La doctora Cynthia Dunovits, médica especialista en psiquiatría y jefa de la División de Psicofarmacología del Hospital de Clínicas de la UBA (MN 123.009) explicó a Infobae que primero hay que entender que en diciembre termina el año pero no la vida y que uno debe enfocarse en pensar en el deseo y no en el deber, es decir, “preguntarse ‘qué quiero hacer’ y ‘cómo quiero pasarla’, más que cómo responder a las expectativas o a lo que plantea el discurso imperante, la publicidad o las redes sociales”, destacó la especialista.

Existen estrategias efectivas para evitar conflictos en cenas navideñas, entre ellas, respetar los límites personales y promover diálogos constructivos (Freepik)

7 estrategias efectivas para evitar conflictos

Para evitar las discusiones existen temas vinculados a la comunicación que es importante gestionar. Pero también hay cuestiones prácticas que evitan problemas, tales como hacer un reparto equitativo de tareas, como también del dinero que se invierta en regalos y compras, y colaborar en la organización y limpieza de la casa que recibe a todos los invitados. Tener la disposición de ayudar siempre aliviará la tensión que puedan tener los anfitriones y contribuirá a crear un mejor ambiente durante la celebración.

Más allá de estas cuestiones, los conflictos pueden evitarse tomando en cuenta estos simples consejos de expertos.

1. Evitar hablar de política y religión. Hay ciertos temas de los que es mejor no tratar en las fiestas, ya que pueden generar muchas discusiones. Aunque a veces es casi imposible evitarlas, se puede marcar un límite y cambiar de tema cuando se nota que la conversación empeora. Una estrategia puede ser conocer previamente los temas polémicos. Teniendo de antemano una breve lista mental de los temas que pueden ocasionar más conflicto, será posible prevenir con mayor facilidad todo tipo de discusiones innecesarias durante las celebraciones familiares.

2. Hacer conversaciones significativas. Las veladas navideñas no siempre son propicias para largas charlas. Sin embargo, las investigaciones muestran que lo que genera conexión entre las personas y evita discusiones son las llamadas “conversaciones significativas”. Coincidir en algo que nos importa e invitar a otros a hacer lo mismo. Compartir algo con propósito puede promover la cercanía y la alegría. Esto podría ser hablar de los objetivos para el nuevo año o de algún aprendizaje que haya cambiado nuestra vida para mejor.

3. Aceptar a las personas como son. La doctora María Teresa Calabrese, endocrinóloga, psiquiatra y psicoanalista especializada en enfermedades psicosomáticas, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA, por sus siglas en inglés) y docente de la Universidad de Buenos Aires, señaló a Infobae en una nota reciente que a veces puede surgir cierta melancolía en las personas y que hay cierta propensión a evitar los sentimientos de tristeza, sin embargo son necesarios, de acuerdo a la experta.

Los festejos de fin de año son una buena oportunidad para reflexionar acerca de las formas en las que los integrantes de una familia se vinculan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, si bien hay gente alegre para festejar también puede haber quienes estén con el ánimo más bajo, y habrá que aceptarlo. También están las personas confrontativas, que si bien el deseo es que con el paso de los años mejoren, puede ocurrir que no cambien. Por lo tanto, aceptando que cada cual es como es es posible tener la fiesta en paz y sin discusiones.

4. No tomarse nada de forma personal. Muchas veces se comete el error de tomarse a pecho los comentarios de una persona. Esto puede ponernos a la defensiva y arruinar un buen clima navideño. Para defenderse lo mejor es intentar relativizar la situación, ya que aquello que digan va a afectarnos más o menos según la importancia que le demos.

5. Manejar las emociones. “Es importante aprender a escuchar, a ser flexibles y terminar, si es posible, con acuerdos claros. La educación emocional empieza en casa y es una herramienta básica para afrontar con tranquilidad una discusión familiar”, señaló Reyes de la Torre, pedagoga en Acción Familiar Aragonesa (AFA), una ONG dedicada a programas formativos y asistenciales relacionados con la familia.

Uno de los factores que pueden hacer que aumenten los desacuerdos y las discusiones en Navidad es el exceso de alcohol. Las bebidas alcohólicas nos desinhiben y, en algunas personas, pueden despertar la agresividad. Por ello, para evitar esta situación, tomarlo de forma moderada (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Encontrar el lado positivo. Es importante ver un conflicto como una oportunidad para mejorar las relaciones entre los familiares. Reyes de la Torre explicó que “es conveniente no dejar de resolver ningún conflicto. Eso sí, de la manera adecuada, de forma positiva”. Que no se observen conflictos no es síntoma de una familia perfecta. De hecho, la experta señaló que “puede indicar un problema de fondo relacionado con una comunicación familiar deficiente, lo que causa que algunos miembros eviten hablar por ahorrarse las discusiones y retardar así la resolución del problema”.

7. No forzar las reconciliaciones. En algunas familias existen enojos que se alargan en el tiempo a través de los años, entre otras cosas porque esas personas raramente se ven. En el caso de que dos o más personas no se lleven bien por el motivo que sea, es importante que sean ellos quienes controlen los tiempos de la reconciliación en caso de que esta ocurra, y que estén dispuestos a ello, dicen en el centro español Adhara Psicología. Además, agregan, hay que evitar forzarlos a hablar entre ellos o hacer actividades juntos, ya que una reconciliación verdadera únicamente será posible de manera natural y no forzada.

Finalmente, los festejos de fin de año son una buena oportunidad para reflexionar acerca de las formas en las que los integrantes de una familia se vinculan. Cada familia es un mundo y la apuesta debe más bien ir por el lado del deseo de cada uno de compartir, de tratar de vivir unas navidades desde el amor, respeto y aceptación hacia nosotros mismos y los que nos rodean de la mayor manera posible.