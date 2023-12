ASH: Daratumumab es beneficioso para pacientes con mieloma múltiple

MIÉRCOLES, 13 de diciembre de 2023 (HealthDay News) -- Para los pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticados, elegibles para trasplante, la adición de daratumumab subcutáneo combinado con terapia de inducción y consolidación de bortezomib, lenalidomida y dexametasona y con terapia de mantenimiento con lenalidomida (D-VRd) mejora la supervivencia libre de progresión. Estos hallazgos se publicaron en la edición en línea del 12 de diciembre de la revista New England Journal of Medicine , que coincidió con la reunión anual de la Sociedad Americana de Hematología (American Society of Hematology), ASH, por sus siglas en inglés, que se celebró del 9 al 12 de diciembre en San Diego.

Pieter Sonneveld, M.D., Ph.D., del Instituto del Cáncer Erasmus MC en Rotterdam, Países Bajos, y sus colegas asignaron al azar a 709 pacientes elegibles para trasplante con mieloma múltiple recién diagnosticado para recibir terapia de inducción y consolidación de D-VRd y terapia de mantenimiento con lenalidomida (grupo D-VRd) o terapia de inducción y consolidación de VRd y terapia de mantenimiento con lenalidomida sola (grupo VRd) en un ensayo de fase 3.

Los investigadores encontraron que el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte era menor en el grupo de D-VRd que en el grupo de VRd en una mediana de seguimiento de 47,5 meses. El porcentaje estimado de pacientes con supervivencia libre de progresión fue del 84,3 y el 67,7 por ciento en los grupos D-VRd y VRd, respectivamente, a los 48 meses (cociente de riesgo para la progresión de la enfermedad o la muerte, 0,42). El grupo D-VRd tuvo un porcentaje más alto de pacientes con una respuesta completa o mejor (87,9 frente a 70,1 por ciento) y un porcentaje más alto de pacientes con un estado residual mínimo negativo para la enfermedad (75,2 frente a 47,5 por ciento).

"Estos resultados refuerzan aún más la evidencia existente que respalda el uso de daratumumab en regímenes combinados para pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticado", escriben los autores.

El estudio fue financiado parcialmente por Janssen Research and Development, el fabricante de daratumumab.

