El cáncer es más letal en niños afroamericanos e hispanos: informe.

JUEVES, 16 de noviembre de 2023 (Healthday News) -- Aunque el cáncer infantil ya no es terminal para muchos, las tasas de mortalidad siguen siendo más altas en niños afroamericanos e hispanos, revela un nuevo informe gubernamental.Los tratamientos para estos cánceres raros han mejorado drásticamente en las últimas décadas, y las tasas de mortalidad disminuyeron para todos los niños en 2001, y siguieron disminuyendo durante otra década.Pero en los últimos 10 años, solo la tasa de mortalidad para los niños blancos continuó disminuyendo, encontró el informe del Centro Nacional de Estadísticas de Salud."Puedes tener los avances científicos más sofisticados, pero si no podemos entregarlos en cada comunidad de la misma manera, entonces no hemos alcanzado nuestro objetivo como nación", dijo la Dr. Sharon Castellino, especialista en cáncer pediátrico en el Winship Cancer Institute de la Universidad de Emory en Atlanta, a la agencia Associated Press (AP).A veces, los tratamientos mismos pueden ser una carga demasiado grande: Castellino dijo que la complejidad de los nuevos tratamientos contra el cáncer, como la terapia génica, que puede curar a algunos niños con leucemia, puede ser un obstáculo para recibir atención."Necesitas al menos un padre que deje su trabajo y esté allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y luego averiguar la situación para el resto de sus hijos", dijo Castellino. "No es que las familias no quieran hacer eso. Es difícil".Se necesitan más trabajadores sociales para ayudar a las familias a presentar la documentación para obtener licencias protegidas por el trabajo y asegurarse de que el seguro de salud del niño esté al día y no caduque, informó la AP.La tasa general de mortalidad por cáncer para niños y adolescentes en EE. UU. disminuyó un 24% durante las dos décadas estudiadas, de 2.75 a 2.10 por 100,000, según el informe.Pero en esa segunda década, surgieron brechas: la tasa de 2021 por 100,000 fue de 2.38 para jóvenes afroamericanos, 2.36 para hispanos y 1.99 para blancos.Hace casi 50 años incurable, el cáncer infantil ahora lo pueden sobrevivir la mayoría de los pacientes, especialmente aquellos con leucemia. La principal causa de muertes por cáncer en niños es ahora el cáncer cerebral, informó la AP.Cada año, unos 15,000 niños y adolescentes estadounidenses son diagnosticados con cáncer. Más del 85% vive al menos cinco años.El Instituto Nacional del Cáncer ahora está recopilando datos de cada paciente con cáncer infantil infantil con la esperanza de conectar a cada niño con atención de vanguardia. El esfuerzo podría mejorar la equidad, dijo la Dra. Emily Tonorezos, quien dirige el trabajo del instituto sobre supervivencia al cáncer.El último informe es "molesto y desalentador", dijo a la AP. "Nos da un mapa de ruta sobre dónde debemos ir a continuación".Más informaciónVisite la Organización Americana del Cáncer Infantil para obtener más información sobre el cáncer infantil.FUENTE:

Te puede interesar: Un análisis de sangre podría predecir el empeoramiento de la Esclerosis Múltiple

NCHS data brief, Declines in Cancer Death Rates Among Youth: United States, 2001-2021, 16 de noviembre de 2023; Associated Press

Qué significa para ti Los niños de minorías no han visto tanto declive en las tasas de mortalidad por cáncer como sus pares blancos, afirma un nuevo informe que demuestra disparidades en la atención.