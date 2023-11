La nueva terapia de ablación para la fibrilación auricular beneficia tanto a mujeres como a hombres

Puntos Clave. Un nuevo procedimiento para tratar el trastorno del ritmo cardíaco conocido como fibrilación auricular (a-fib) funciona igual de bien para mujeres que para hombres.

. Los investigadores encontraron que aproximadamente el 79% de los hombres y el 76% de las mujeres no tuvieron recurrencia de a-fib después del tratamiento.. Las tasas de complicaciones también fueron similares, con un 2.5% en mujeres frente a un 1.5% en hombres.

JUEVES, 2 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Un procedimiento para tratar la condición del ritmo cardíaco irregular conocida como fibrilación auricular (a-fib por sus siglas en inglés) funciona igual de bien para mujeres que para hombres, según muestra una nueva investigación.La tecnología, llamada ablación de campo pulsado (PFA por sus siglas en inglés), se puede utilizar para restaurar un ritmo cardíaco regular."Estos resultados son importantes, ya que las mujeres están subrepresentadas en estudios previos de ablación y los resultados han sido mixtos con respecto tanto a la seguridad como a la efectividad utilizando estrategias de ablación convencionales como la radiofrecuencia o la crioterapia," dijo el autor principal del estudio, el Dr. Mohit Turagam, profesor asociado de medicina (cardiología) en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en la ciudad de Nueva York. Habló en un comunicado de prensa de la escuela.Alrededor de 2.7 millones de estadounidenses viven con alguna forma de a-fib.Las opciones para tratarla incluyen un procedimiento llamado ablación con catéter, que implica hacer cicatrices en pequeñas áreas del corazón involucradas en el ritmo anormal. Esa solución evita que las señales eléctricas o ritmos anormales se muevan a través del corazón.Actualmente se utilizan comúnmente dos tipos de ablación. En la ablación por radiofrecuencia, la energía térmica elimina el área problemática. Con la crioterapia, la energía fría es la solución.Estos tratamientos están asociados con un mayor riesgo de posibles complicaciones, incluido daño al esófago, estenosis de la vena pulmonar (estrechamiento) y lesión del nervio frénico, que es importante para la respiración.La PFA no utiliza temperatura, sino pulsos eléctricos cortos y de alta energía que se dirigen principalmente a las células del corazón. Es más precisa que la radiofrecuencia y la crioterapia, y no causa el mismo daño.Los investigadores realizaron un análisis retrospectivo de más de 1,500 pacientes de un registro multinacional de 24 centros europeos. Incluía pacientes con a-fib que se sometieron a su primera PFA entre marzo de 2021 y mayo de 2022, después de que el dispositivo recibiera la aprobación regulatoria en Europa.El equipo de investigación categorizó a los pacientes por sexo y evaluó los resultados clínicos de la PFA dentro de estos grupos. Estudiaron la eliminación de la fibrilación auricular y los eventos adversos.Al final, el equipo no encontró una diferencia significativa en la recurrencia de a-fib en hombres en comparación con mujeres. Aproximadamente el 79% de los hombres y el 76% de las mujeres no tuvieron recurrencia de a-fib después de la PFA.La tasa de pacientes que necesitaron una segunda ablación también fue similar entre los géneros, con hombres en un 8.3% frente a mujeres en un 10%. Esa diferencia no se consideró estadísticamente significativa.Las tasas de complicaciones del procedimiento fueron bajas en general. No difirieron significativamente por sexo, con mujeres en un 2.5% frente a hombres en un 1.5%.Los hallazgos fueron publicados el 1 de noviembre en la revista JAMA Cardiology."En los últimos años, los datos emergentes con la energía de campo pulsado han sido bastante prometedores para el tratamiento de la fibrilación auricular. Este análisis actual... demuestra que los beneficios no se limitan solo a los hombres. Por lo tanto, no se debe negar a las mujeres el procedimiento beneficioso y que mejora la vida de la ablación con catéter para la fibrilación auricular," dijo el autor principal del estudio, el Dr. Vivek Reddy, director del Servicio de Arritmia Cardíaca en Icahn Mount Sinai.Más informaciónLa Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la fibrilación auricular

FUENTE: Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, comunicado de prensa, 1 de noviembre de 2023