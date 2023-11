Vacuna contra contra la influenza, inhalada y administrada en casa podría estar en el horizonte

MIÉRCOLES, 1 DE NOVIEMBRE de 2023 (HealthDay News) -- Obtener una vacuna anual contra la gripe es una de las mejores maneras de protegerse contra la infección o una enfermedad grave, pero no a todos les gustan las inyecciones.Ahora, hay algunas noticias potencialmente buenas para aquellos que temen a las agujas: una vacuna contra la gripe en spray nasal que puedes tomar o administrar en casa está en el horizonte.La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) está revisando una solicitud para el uso en casa de una vacuna contra la gripe en spray nasal llamada FluMist de AstraZeneca. El spray nasal ha estado en el mercado desde 2003, pero AstraZeneca ahora está pidiendo a la FDA que permita a los adultos de 18 a 49 años poder autoadministrarse la vacuna o administrarla a niños de 2 a 17 años.Se espera que la FDA tome una decisión durante los primeros meses de 2024, dijo Lisa Glasser, jefa de Asuntos Médicos de EE. UU. en Vacunas-Enfermedades Infecciosas en AstraZeneca. Si se aprueba, se espera que FluMist esté disponible para autoadministración para la temporada de gripe 2024/2025."La autoadministración de FluMist podría aumentar el acceso a las vacunas contra la gripe fuera de los entornos tradicionales, proporcionando una opción conveniente para los padres y cuidadores ocupados para los miembros elegibles de toda su familia", dijo.Las investigaciones han mostrado que las personas mayores de 18 años pueden usar la vacuna en spray nasal o administrarla a otros cuando se les dan instrucciones sin ninguna guía adicional. Además, las vacunas nasales son tan efectivas como otros tipos de vacunas contra la gripe, dijo Glasser."Nuestro objetivo es que los pacientes elegibles puedan pedir directamente FluMist Quadrivalent desde un socio en línea y que se lo envíen a su hogar", agregó.Sin embargo, no todo el mundo debe usar la vacuna contra la gripe nasal.Las personas alérgicas a los huevos, o a cualquier ingrediente inactivo en la vacuna, así como aquellos que hayan tenido alguna vez una reacción potencialmente mortal a las vacunas contra la gripe, no deben usar FluMist. Como es una vacuna viva, los niños menores de 2 años y las personas con sistemas inmunológicos debilitados también deben evitarla. La vacuna nasal contra la gripe tampoco es tan efectiva como otras vacunas contra la gripe para personas mayores de 50 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.La disponibilidad de una vacuna nasal contra la gripe que se pueda usar en casa puede salvar vidas, dijo el Dr. Otto Yang, inmunólogo en la Escuela de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles."Hay mucha fobia a las agujas en la comunidad, y un simple spray nasal que puedes usar en la privacidad de tu hogar puede ser potencialmente útil en términos de abordar los temores de las personas que no les gustan las inyecciones", dijo.En general, la vacuna nasal parece ser muy segura, agregó Yang.Hay algunos inconvenientes, dijo, señalando que "esta vacuna es un virus vivo y debilitado, por lo que no puede ser utilizada por niños pequeños o personas con sistemas inmunológicos debilitados". La vacuna contra la gripe no es viva, por lo que puede ser utilizada de forma segura por un mayor número de personas, explicó Yang.Mientras tanto, hay un gran impulso para que las personas se pongan el refuerzo de COVID y la vacuna contra la gripe al mismo tiempo."Si la vacuna contra el COVID-19 y la gripe se administran conjuntamente en un calendario anual, podría reducir el número de personas que se vacunan contra el COVID-19, ya que no acuden a las farmacias o consultorios médicos para vacunarse contra la gripe", señaló Yang.El Dr. Len Horovitz, neumólogo del Hospital Northwell Lenox Hill en la ciudad de Nueva York, es un gran defensor de la vacuna anual contra la gripe, pero está indeciso acerca de una vacuna nasal en casa. "Puede causarte un resfriado, que luego se puede transmitir a otros, y eso es un punto en contra", dijo.Además, algunos de los ingredientes activos pueden gotear de la nariz de una persona."No es como una inyección donde sabes exactamente cuánta vacuna se administró", explicó Horovitz. "Es bastante fácil entrar en una farmacia y recibir una inyección, así que no estoy seguro de que este beneficio supere los inconvenientes de potencialmente no recibir una dosis completa o contraer un resfriado".Más informaciónHealthDay tiene más información sobre las vacunas anuales contra la gripe.FUENTES: Lisa Glasser, jefa de Asuntos Médicos de EE. UU. en Vacunas-Enfermedades Infecciosas, AstraZeneca; Otto Yang, MD, inmunólogo, Escuela de Medicina David Geffen, Universidad de California, Los Ángeles; Len Horovitz, MD, neumólogo, Hospital Northwell Lenox Hill, Ciudad de Nueva York