La FDA advierte que gotas para ojos de marcas conocidas pueden causar infección

MARTES, 31 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Reguladores federales están advirtiendo a los consumidores que dejen de usar gotas para los ojos y geles de varias marcas importantes después de encontrar condiciones insalubres en una planta de fabricación.Veintiséis productos para el cuidado de los ojos son parte de la alerta. Los productos contaminados tienen el potencial de causar infecciones oculares y ceguera, ya que los medicamentos aplicados en los ojos pueden eludir algunas de las defensas del cuerpo.Las marcas que preocupan a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) incluyen CVS Health, Leader (Cardinal Health), Rugby (Cardinal Health), Rite Aid, Target Up & Up y Velocity Pharma.La FDA instó al fabricante a retirar todos los lotes de estos productos. CVS, Rite Aid y Target están retirando productos de los estantes y sitios web.Aunque no se informó de infecciones, las pruebas bacteriológicas fueron positivas en áreas críticas de productos farmacéuticos de la planta.La lista de productos oculares que se deben evitar está aquí.Los pacientes y proveedores deben informar cualquier problema a la FDA.Los consumidores deben desechar los productos involucrados en el retiro en un sitio de devolución de medicamentos. También pueden consultar la lista de productos para desechar de la FDA para ver si se pueden desechar de forma segura en casa, informó el New York Times.Ciertos productos, aquellos de las marcas Leader, Rugby y Velocity, aún pueden estar disponibles para su compra en tiendas y en línea. No los compre, aconsejó la FDA.Rite Aid está retirando "los productos aplicables de la marca Rite Aid" de los estantes de las tiendas, dijo una portavoz.CVS "detuvo de inmediato la venta en tienda y en línea de todos los productos suministrados por Velocity Pharma dentro del portafolio de productos oculares de la marca CVS Health", dijo una portavoz, y agregó que los clientes podrían devolver esos productos para obtener un reembolso completo.Estos no son los primeros informes recientes sobre condiciones insalubres en instalaciones que fabrican productos para el cuidado de los ojos.Las lágrimas artificiales EzriCare y las lágrimas artificiales Delsam Pharma estaban vinculadas a una cepa resistente a los medicamentos de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, lo que llevó a la FDA y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. a advertir a los consumidores que dejaran de usarlos en enero. Esa situación estuvo vinculada a al menos cuatro muertes y pérdida de la visión en 14 pacientes.Luego, en marzo, la compañía farmacéutica canadiense Apotex retiró gotas para los ojos con receta después de que algunas desarrollaran grietas en las tapas de las botellas.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los casos anteriores de infecciones oculares asociadas con gotas para los ojos.FUENTES: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.; New York Times