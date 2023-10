Otorgan Premio Nobel de Medicina a pioneros de la vacuna contra COVID

MARTES, 3 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- El Premio Nobel de este año en Fisiología o Medicina ha sido otorgado a dos científicos que, años atrás, sentaron las bases para la investigación de ARNm que hizo posible las vacunas contra el COVID-19.

La Dra. Katalin Karikó, la decimotercera mujer en recibir este galardón y el Dr. Drew Weissman, comenzaron a trabajar juntos en la Universidad de Pensilvania en la década de 1990, según un comunicado de prensa del Comité del Premio Nobel.

Su logro científico fue una modificación al ARNm. Ese cambio químico permitió que Pfizer/BioNTech y Moderna desarrollaran y suministraran más de 650 millones de dosis de vacunas contra eCOVID-19 entre ambas.

Su descubrimiento "cambió fundamentalmente nuestra comprensión de cómo el ARNm interactúa con nuestro sistema inmunológico", dijo el panel que otorgó el premio, agregando que el trabajo "contribuyó a la tasa sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas para la salud humana en tiempos modernos."

Los otros cinco Premios Nobel, en física, química, ciencias económicas, literatura y paz, serán otorgados entre el martes de esta semana y el próximo lunes.

Karikó emigró de Hungría a Estados Unidos en la década de 1970 cuando su programa de investigación en una universidad húngara se quedó sin fondos, informó el diario The New York Times. La Dra. Karikó se centró en las posibilidades del ARNm, que proporciona instrucciones a las células para producir proteínas, a pesar de la creencia de muchos de que no era clínicamente utilizable.

Weissman era médico y virólogo cuando se conocieron, buscando un nuevo enfoque para una vacuna contra el VIH, según el Times.

Ambos trabajaron juntos para ver si el ARNm podría funcionar para la vacuna contra el VIH. Pero las células destruyeron el delicado ARNm al instante en numerosos experimentos con ratones, con el sistema inmunológico detectando el ARNm y considerándolo un patógeno.

Juntos, los científicos descubrieron que las células usan una modificación química específica para proteger su propio ARNm. Hicieron este ajuste químico al ARNm en el laboratorio, lo agregaron a las células y la idea funcionó.

No era una idea que interesara al pensamiento dominante en ese momento y los autores publicaron el artículo sobre su investigación en la revista Immunity después de que fuera rechazado por revistas más prominentes, informó el Times.

Pero BioNTech y Moderna estaban interesados y comenzaron a estudiar vacunas de ARNm para la gripe y el citomegalovirus, entre otras enfermedades en ensayos clínicos, pero el potencial completo de las vacunas de ARNm no se materializó hasta que llegó el COVID-19, informó el Times.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más sobre las vacunas contra el COVID-19.

FUENTES: Comité del Premio Nobel de Fisiología y Medicina, comunicado de prensa, 2 de octubre de 2023; The New York Times, 2 de octubre de 2023.