Por qué los niños con eczema podrían necesitar más pruebas de alergia

Las pruebas cutáneas son un paso esencial para identificar la dermatitis alérgica de contacto (Getty)

(HealthDay News) - Algunos niños que tienen una forma común de eczema también deberían ser sometidos a pruebas de reacciones alérgicas, ya que podrían tener un segundo tipo de eczema alérgico, sugiere un nuevo estudio.

Aunque la dermatitis atópica es común y generalmente se desarrolla antes de los 5 años de edad, la dermatitis alérgica de contacto tiene síntomas similares y puede ser desencadenada por una variedad de sustancias. En general, el eczema es un grupo de condiciones médicas que causan una piel inflamada, irritada y con picazón.

En el estudio, los niños con dermatitis atópica tenían más probabilidades de dar positivo a alergias en las pruebas cutáneas. Los hallazgos fueron publicados el 26 de septiembre en la revista Journal of the American Academy of Dermatology. ”Cuando un dermatólogo ve a un niño que parece tener eczema, generalmente pensamos que es dermatitis atópica porque casi 1 de cada 5 niños la desarrolla”, dijo el autor principal del estudio, el Dr. JiaDe (Jeff) Yu, profesor asistente de dermatología de adultos y pediátrica en el Massachusetts General Hospital.

”A veces, estos niños podrían tener dermatitis alérgica de contacto, pero la única forma de saberlo es a través de pruebas cutáneas, que están diseñadas para identificar sustancias que pueden estar irritando la piel”, dijo en un comunicado de prensa de la revista. La paciente Liz Schoeben conoce la importancia de las pruebas para este tipo de eczema alérgico. Schoeben ha tenido dermatitis atópica desde los 9 años de edad y ahora sabe que también tiene dermatitis alérgica de contacto.

La hiedra venenosa, el roble venenoso y el zumaque venenoso son causas comunes de reacciones alérgicas en la piel (Getty)

”Recuerdo haberlo tenido en la escuela primaria de vez en cuando”, dijo la madre de tres en el comunicado. “Años después, cuando tenía 47 años, se volvió mucho más severo y se extendió a mis piernas y eventualmente a mi cara”. Pronto, Schoeben descubrió a través de pruebas cutáneas que, además de tener dermatitis atópica, era alérgica a seis sustancias diferentes, incluyendo varias que se encuentran comúnmente en productos para el cuidado de la piel. Estas estaban causando su dermatitis alérgica de contacto. Las alergias se desarrollaron con el tiempo después de una exposición repetida, por lo que Schoeben se había vuelto cada vez más sensible a ellas.

”Resulta que la mayoría de las cosas a las que soy alérgica son ingredientes muy comunes en muchos productos”, dijo Schoeben. “Soy alérgica a un tipo de formaldehído que está en muchos productos para el cuidado de la piel y champús. También soy alérgica a la cera de abejas. Fue frustrante porque había estado usando estos productos durante años sin darme cuenta de que eran la causa de mis reacciones alérgicas.

Causas comunes de reacciones alérgicas incluyen hiedra venenosa, roble venenoso y zumaque venenoso, pero también goma, tintes, cosméticos, conservadores, fragancias y metales como el níquel. La forma más efectiva de tratar la dermatitis alérgica de contacto, es identificando y evitando las sustancias que causan la reacción alérgica. Para la dermatitis atópica, las opciones de tratamiento incluyen esteroides que se pueden aplicar en la piel y la fototerapia, que utiliza luz ultravioleta para reducir la inflamación y aliviar la picazón.

“Otras opciones son medicamentos llamados biológicos e inhibidores de Janus quinasa (JAK, por sus siglas en inglés). Los cambios en el estilo de vida también pueden aliviar los síntomas del eczema”, dijo Yu.

Los productos sin fragancias son fundamentales para estos pacientes (Getty)

Elegir productos sin fragancia puede ayudar a limitar los brotes. Las personas con eczema deben probar nuevos productos para el cuidado de la piel aplicándolos primero en una zona del tamaño de una moneda en la parte interna del antebrazo todos los días durante cuatro semanas antes de usar el producto de forma más extensa. Es importante que las personas con signos de eczema consulten a un dermatólogo.

”Los pacientes pueden tener dermatitis atópica y dermatitis alérgica de contacto al mismo tiempo, y todo parece lo mismo”, dijo Yu.

”Lo imagino como capas de un pastel”, continuó. “Quizás la primera capa es dermatitis atópica, y luego la segunda capa es dermatitis alérgica de contacto. En estos casos, el eczema general puede parecer muy severo, pero una vez que se elimina el componente alérgico, el eczema parece mucho más manejable”.

FUENTE: American Academy of Dermatology, comunicado de prensa, 26 de septiembre de 2023.

* Cara Murez. Health Day Reporters © The New York Times 2023