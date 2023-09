Los murciélagos no desarrollan cáncer y los científicos están cerca de entender por qué

JUEVES, 21 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Los murciélagos tienen una habilidad extraordinaria para evitar el cáncer y manejar infecciones, y los investigadores ahora creen saber por qué.

Adaptaciones genéticas específicas causadas por una evolución rápida han hecho que los murciélagos sean extremadamente resistentes al cáncer, informan los investigadores en la edición del 20 de septiembre de la revista Genome Biology and Evolution."Al generar estos nuevos genomas de murciélagos y compararlos con otros mamíferos, seguimos encontrando adaptaciones extraordinarias en genes antivirales y anticancerígenos", dijo el autor principal Armin Scheben, investigador postdoctoral en el Laboratorio Cold Spring Harbor en Woodbury, N.Y."Estas investigaciones son el primer paso hacia la traducción de la investigación sobre la biología única de los murciélagos en conocimientos relevantes para comprender y tratar el envejecimiento y enfermedades, como el cáncer, en humanos", dijo Scheben en un comunicado de prensa de la revista.Los murciélagos son excepcionales entre los mamíferos, dijeron los investigadores en notas de fondo. No solo pueden volar, sino que también tienen vidas largas, bajas tasas de cáncer y sistemas inmunológicos robustos.De hecho, sus sistemas inmunológicos son una razón por la cual los murciélagos tienden a servir como vector viral para enfermedades como el virus causante de COVID, dijeron los investigadores. Debido a que pueden tolerar infecciones, sirven como anfitriones perfectos para propagar virus.Para este estudio, los investigadores secuenciaron los genomas de dos especies de murciélagos: el murciélago frugívoro jamaiquino y el murciélago bigotudo mesoamericano. Luego llevaron a cabo un análisis genómico comparativo exhaustivo con una colección diversa de murciélagos y otros mamíferos.Su análisis genético reveló adaptaciones específicas en seis proteínas relacionadas con la reparación del ADN y 46 proteínas de supresión del cáncer en murciélagos.Además, los murciélagos tenían el doble de estos genes relacionados con el cáncer en comparación con otros mamíferos, descubrieron los investigadores.Estas características hacen que los murciélagos sean un animal interesante para investigar, porque pueden tener implicaciones para la salud humana, dijeron los investigadores.Los investigadores podrían ser capaces de prevenir saltos de enfermedades entre especies de animales a personas si comprenden mejor los mecanismos del sistema inmunológico del murciélago.Los análisis genéticos comparativos de murciélagos con otros mamíferos más susceptibles al cáncer también podrían eventualmente proporcionar nueva información sobre las causas del cáncer y las conexiones entre el cáncer y la inmunidad.Más informaciónEl Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU. tiene más información sobre la inmunoterapia para el cáncer.FUENTE: Genome Biology and Evolution, comunicado de prensa, 20 de septiembre de 2023.