La Unión Europea acuerda sancionar a los colonos israelíes

La medida, aplicada a los colonos por la violencia contra los palestinos, podría ser el comienzo de una nueva era en la que Europa será más severa con Israel.

El lunes, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron imponer sanciones a los colonos israelíes acusados de ataques violentos contra palestinos, y así poner fin a meses de estancamiento político en torno a tal medida.

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La acción llega después de meses de retraso provocado por Hungría, y envía una señal clara. La derrota de Viktor Orbán, ex primer ministro húngaro, podría ser el comienzo de una nueva era en la que Europa será más severa con Israel.

Bajo el gobierno de Orbán, Hungría había bloqueado las medidas durante meses. Pero tras la toma de posesión de Péter Magyar como primer ministro húngaro este fin de semana, la dinámica de la toma de decisiones de la Unión Europea ha cambiado. El gobierno de Magyar ha sugerido que no bloqueará paquetes de sanciones que, por lo demás, cuentan con un amplio apoyo.

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"Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de dar luz verde a sancionar a los colonos israelíes por la violencia contra los palestinos", dijo Kaja Kallas, la principal diplomática de la Unión Europea, en una publicación en las redes sociales el lunes por la tarde en Bruselas, sin ofrecer más detalles sobre quién estaría sujeto a dichas medidas. "Ya era hora de que pasáramos del punto muerto al cumplimiento. El extremismo y la violencia acarrean consecuencias".

Kallas dijo que también habría nuevas sanciones contra "figuras destacadas de Hamás", sin ofrecer más detalles. Las sanciones individuales suelen tener repercusiones en los viajes y el sistema bancario.

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Se espera que se sancione a cuatro organizaciones israelíes y a tres individuos por la violencia de los colonos, según dos funcionarios europeos, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir datos que aún no son públicos. Se espera que otros 10 individuos de Hamás, el grupo militante islamista, sean sancionados, dijeron los dos funcionarios.

"Israel rechaza firmemente la decisión de imponer sanciones a ciudadanos y organizaciones israelíes", publicó Gideon Sa'ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en las redes sociales después del anuncio de la noticia. "El intento de imponer opiniones políticas mediante sanciones es inaceptable y no tendrá éxito".

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La aprobación de las sanciones se produjo en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países de la Unión Europea, celebrada el lunes en Bruselas. Ahora se elaborarán los detalles técnicos de la imposición de las sanciones.

"Estas sanciones significan que se prohibirá la entrada en Europa a las personas sobre las que se haya elaborado un expediente que demuestre que han cometido actos de violencia de este tipo, y también se podrán congelar sus activos en Europa", declaró a la prensa Tom Berendsen, ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, tras la reunión.

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Después de años de violencia, en las últimas semanas los colonos extremistas israelíes han intensificado sus ataques contra los palestinos de toda Cisjordania ocupada por Israel. Su intimidación está dejando aldeas deshabitadas y a los palestinos viviendo con miedo a sufrir agresiones sexuales, robos e incluso tiroteos mortales.

Pero mientras la Unión Europea adopta una postura más dura hacia estos colonos, siguen estancadas las medidas más amplias relacionadas con Israel que se han estado debatiendo. En particular, algunas naciones europeas han presionado para que el bloque suspenda su acuerdo comercial favorable con Israel.

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Helen McEntee, ministra irlandesa de Asuntos Exteriores y Comercio, dijo antes de la reunión del lunes: "Es absolutamente esencial, dada la grave situación humanitaria que sigue existiendo en Gaza, pero también el continuo aumento de la violencia de los colonos en Cisjordania, que tomemos decisiones aquí y que la UE actúe".

Sin embargo, una medida tan radical carece de consenso.

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"Es cierto que muchos Estados miembro quieren más y también hay muchos Estados miembro que no quieren más", dijo Kallas durante una rueda de prensa posterior a la reunión. "Así que aquí es donde estamos".

Por limitada que sea, la medida del lunes de sancionar a los colonos israelíes pone a la Unión Europea en contraste con Estados Unidos, que mantiene una alineación más firme con Israel. Pero los sondeos sugieren que la opinión pública estadounidense también se está deteriorando por la situación en Gaza y la guerra con Irán.

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Jeanna Smialek es la jefa de la corresponsalía del Times en Bruselas.

Aaron Boxerman es reportero del Times y cubre Israel y Gaza. Radica en Jerusalén.

Koba Ryckewaert es reportera e investigadora para el Times y radica en Bruselas.