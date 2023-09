¿Podría la ’Terapia de Flotación’ Ayudar a Aliviar la Anorexia?

MARTES, 4 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- La terapia de flotación, donde un paciente está suspendido en una piscina de agua cálida y salada en una habitación insonorizada, podría ayudar a aliviar algunos aspectos de la anorexia nerviosa, según un nuevo estudio.

"La idea es que las mujeres con anorexia tienen habilidades interospectivas disfuncionales [sensación de señales internas de su cuerpo], por lo que no pueden atender y percibir sus experiencias corporales de la misma manera que lo pueden hacer las personas sanas", explicó la coautora del estudio, Emily Choquette, asociada de investigación postdoctoral en el instituto de investigación cerebral, Laureate Institute for Brain Research en Tulsa, Oklahoma. "Y una cosa única de la flotación es que ayuda a las personas a entrar en sintonía con esas señales corporales."La investigación incluyó a 68 mujeres y niñas hospitalizadas para recibir tratamiento por anorexia en una clínica de Tulsa; 45 participaron en una terapia de flotación de una hora dos veces por semana durante cuatro semanas, mientras que las otras 23 (el grupo de control) no lo hicieron. Cada participante también recibió la atención habitual.Tanto inmediatamente después de la terapia de flotación como en los seis meses posteriores a la terapia, las participantes mostraron reducciones significativas en la insatisfacción corporal, según la Escala Fotográfica de Evaluación de la Figura. El grupo de control no mostró cambios significativos en los niveles de insatisfacción corporal."Les mostramos una serie, una escala validada compuesta por 10 imágenes diferentes de cuerpos femeninos reales que varían desde un índice de masa corporal (IMC) bajo hasta sobrepeso. Y eligen la silueta corporal que mejor corresponde a la percepción de su cuerpo actual, y luego hacen otra elección relacionada con la manera que les gustaría que aparezca su cuerpo, es decir, qué silueta preferirían tener", dijo el autor principal del estudio, el Dr. Sahib Khalsa, director de la clínica de flotación y centro de investigación, Float Clinic and Research Center del Laureate Institute."Entonces, en nuestro estudio, bastante confiablemente después de cada sesión de flotación ... en lugar de ver su cuerpo actual con sobrepeso, en realidad eligieron un cuerpo que estaba más relacionado con su IMC real", dijo.La terapia de flotación también ayudó a disminuir la ansiedad inmediatamente después de las sesiones, aunque la ansiedad de las participantes permaneció generalmente sin cambios en el seguimiento de seis meses.El estudio fue publicado el 29 de agosto en la revista eClinicalMedicine.La Clínica Mayo define la anorexia nerviosa como "un trastorno de la alimentación caracterizado por un peso corporal anormalmente bajo, un miedo intenso a ganar peso y una percepción distorsionada del cuerpo". Para prevenir el aumento de peso, las personas con anorexia restringen severamente su ingesta calórica de manera extrema al grado de vomitar después de comer, abusar de los laxantes o hacer ejercicio en exceso. La anorexia tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier trastorno psiquiátrico, con aproximadamente el 5% de las pacientes falleciendo dentro de los primeros cuatro años posteriores al diagnóstico, según un artículo en World Psychiatry.El Dr. Victor Fornari, paidopsiquiatra en Northwell Health, señaló la importancia de la percepción corporal."Sabemos que parte del desafío en la recuperación de la anorexia nerviosa es que las personas experimentan una gran insatisfacción corporal. A menudo es un truco que su mente desnutrida juega sobre ellos, donde sienten que están gordos cuando tienen bajo peso y su nivel de ansiedad puede ser muy alto", dijo Fornari, quien no participó en el estudio."Por lo tanto, ciertamente, los desafíos de pedir a las personas que tengan rehabilitación nutricional y vuelvan a alimentarse para ganar peso con el fin de recuperarse son a menudo muy desafiantes y difíciles, porque su pensamiento les dice que no deberían, aunque el equipo terapéutico diga que sí", dijo.Fornari dijo que, si bien los resultados parecen prometedores, las pacientes diagnosticadas con anorexia deberían continuar con la atención habitual y ver la terapia de flotación como un tratamiento complementario.El manejo típico para la anorexia puede incluir hospitalización para tratar las complicaciones médicas relacionadas con la falta de comida, así como para la atención psiquiátrica. La psicoterapia, la atención médica para las comorbilidades, la restauración de un peso saludable y, a veces, medicamentos como los antidepresivos suelen estar involucrados, así como el apoyo de familiares y amigos.En cuanto a por qué las personas desarrollan anorexia, "no hay una ideología que conozcamos, a diferencia del modelo para combatir faringitis por exposición a bacterias como el estreptococo", explicó Fornari. "Los trastornos de la alimentación realmente representan un trastorno bio-psico-social donde puede haber factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollarlos. Puede haber factores perpetuos, y puede haber factores precipitantes.""Así que sabemos, por ejemplo, que antecedentes familiares de un trastorno de la alimentación o insatisfacción corporal ponen a las personas en mayor riesgo", señaló. "Antecedentes familiares de trastorno obsesivo-compulsivo, antecedentes familiares de ansiedad grave, esos pueden ser factores predisponentes. Y luego puede haber factores precipitantes como el trauma, y puede haber factores perpetuos como vivir en una familia con violencia familiar o depresión grave."Más informaciónPara obtener más información sobre la anorexia nerviosa, visite la página de la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación.FUENTES: Sahib Khalsa, MD, PhD, director, operaciones clínicas, Laureate Institute for Brain Research (LIBR), Tulsa, Oklahoma, profesor asociado, Oxley College of Health Sciences, Universidad de Tulsa, y director, LIBR Float Clinic and Research Center; Emily Choquette, PhD, asociada de investigación postdoctoral, LIBR; Victor Fornari, MD, paidopsiquiatra, Northwell Health; eClinicalMedicine, 29 de agosto de 2023.

¿Podría la ’Terapia de Flotación’ Ayudar a Aliviar la Anorexia?

FRIDAY, Sept. 1, 2023 (HealthDay News) -- Float therapy, where a patient is suspended in a pool of warm, salty water in a soundproof room, could help ease some aspects of anorexia nervosa, a small new study found.

“The idea is that women with anorexia have dysfunctional interoceptive abilities [sensing internal signals from your body], so they’re not able to attend to and perceive their bodily experiences in the same way that healthy individuals can,” explained study co-author Emily Choquette, a postdoctoral research associate at the Laureate Institute for Brain Research in Tulsa, Okla. “And one unique thing about floating is that it helps people become more in tune with those body signals.”

The research involved 68 women and girls hospitalized for anorexia treatment in a Tulsa clinic; 45 participated in a one-hour float therapy twice per week for four weeks, while the other 23 (the control group) did not. Every participant also received care as usual.

Both immediately after the float therapy, as well as in the six months after therapy, participants showed significant reductions in body dissatisfaction, which was measured by the Photographic Figure Rating Scale. The control group did not show significant changes in body dissatisfaction levels.

“We showed them a series, a validated scale that is composed of 10 different pictures of actual female bodies varying from an underweight to an overweight body mass index. And they pick the body silhouette that most corresponds to how they see their current body, and then they make another choice related to how they want their body to appear, sort of which silhouette they would prefer to have,” said senior study author Dr. Sahib Khalsa, director of the Laureate Institute’s Float Clinic and Research Center.

“So in our study, pretty reliably after each float session … instead of seeing their current body as more overweight, they actually picked a body that was more closely related to their actual BMI," he said.

The float therapy also helped diminish anxiety immediately after sessions, though participants’ anxiety remained generally unchanged in the six-month follow-up.

The study was published Aug. 29 in the journal eClinicalMedicine.

The Mayo Clinic defines anorexia nervosa as “an eating disorder characterized by an abnormally low body weight, an intense fear of gaining weight and a distorted perception of weight.” To prevent weight gain, people with anorexia severely restrict their caloric intake in extreme ways that can include: vomiting after eating, abusing laxatives or exercising excessively. Anorexia has the highest mortality rate of any psychiatric disorder, with approximately 5% of patients dying within the first four years of diagnosis, according to an article in World Psychiatry.

Dr. Victor Fornari, a child psychiatrist at Northwell Health, noted the importance of body perception.

“We know that part of the challenge in recovery from anorexia nervosa is that individuals experience a great deal of body dissatisfaction. Oftentimes it’s a trick that their malnourished mind plays on them, where they feel that they’re fat when underweight and their anxiety level can be very high," said Fornari, who was not involved with the study.

"And so certainly the challenges of asking individuals to have nutritional rehabilitation and re-feed to gain weight in order to recover is often very challenging and difficult, because their thinking tells them that they shouldn’t even though the treatment team says that they should," he said.

Fornari said while the results look promising, patients diagnosed with anorexia should continue usual care and see float therapy as a supplemental treatment.

Typical treatment for anorexia can include hospitalization to treat medical complications that occur from lack of eating, as well as for psychiatric care. Psychotherapy, medical care for co-morbidities, healthy weight restoration, and sometimes medications like antidepressants are usually involved, as well as support from family and friends.

As for why people develop anorexia, "there’s no one ideology that we know, unlike the infectious model of strep throat, you have exposure to the Streptococcus bacteria," Fornari explained. "Eating disorders really represent a bio-psycho-social illness where there may be risk factors that put people at increased risk for them. There may be perpetuating factors that continue them, and there may be precipitating factors.

“So we know, for example, a family history of an eating disorder or body dissatisfaction puts people at greater risk,” he noted. “A family history of obsessive-compulsive disorder, family history of serious anxiety, those can be predisposing factors. And then there can be precipitating factors like trauma, and there can be perpetuating factors like living in a family with family violence or serious depression.”

More information

For more on anorexia nervosa, visit the National Eating Disorders Association.

SOURCES: Sahib Khalsa, MD, PhD, director, clinical operations, Laureate Institute for Brain Research (LIBR), Tulsa, Okla., associate professor, Oxley College of Health Sciences, University of Tulsa, and director, LIBR Float Clinic and Research Center; Emily Choquette, PhD, postdoctoral research associate, LIBR; Victor Fornari, MD, child/adolescent psychiatry, Northwell Health; eClinicalMedicine, Aug. 29, 2023