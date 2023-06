Tini Stoessel reveló que sufrió ataques de pánico: cómo reconocerlos y cuándo pedir ayuda

Tini tiene sesión de terapia con su psicóloga todos los días desde hace dos meses

Tini Stoessel se emocionó en su primer show en Barcelona, de su gira por España, al dar a conocer de los ataques de pánico que tuvo días atrás. “Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, dijo la cantante argentina.

Acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul y una de sus mejores amigas, quienes la alentaban desde las butacas, la artista salió al escenario en medio de una gran ovación del público. Y cuando promediaba el show, en el que repasó toda su carrera musical, se quebró al referirse a la situación que atravesó en la previa al inicio de la gira que continuará durante julio y para la que regresará en septiembre para darle un cierre.

Tini, quien tiene sesión de terapia con una psicóloga todos los días desde hace dos meses, se manifestó en sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus fanáticos.

El mensaje de Tini Stoessel en Instagram después de su show en Barcelona

Los problemas a los que se refirió en el show también los había comentado en una entrevista con El País: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”.

Allí, describió: “No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”. Más adelante confesó: “Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.

Incluso, en una charla con EFE también había hablado cómo la había afectado la pandemia: “Yo llevaba una vida de poca estabilidad: algo tan simple como dormir en la misma cama durante un mes ni me pasaba ni me pasa, pero a causa de la pandemia y de estar durante casi un año en un mismo lugar no me quedó otra que mirarme al espejo y encontrarme. Toqué muchos rincones míos que no conocía y, por ello, más allá de la tristeza del momento, lo agradezco. De no ser por aquello, a nivel personal yo no estaría donde estoy hoy”.

Aunque la ansiedad es un proceso mental, el cuerpo no está ajeno. Por eso, sus síntomas son también de índole corporal (iStock)

Cómo se manifiesta el ataque de pánico

La licenciada Delfina Ailán (MN 75326), integrante del Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO, explicó en una reciente a Infobae: “El principal propósito del pánico es protegernos del peligro. Es nuestro mecanismo de supervivencia e implica cambios físicos en nuestro cuerpo, pero las personas que presentan ataques de pánico tienen miedo a dichos síntomas físicos. En este sentido, los ataques de pánico representan ´ansiedad por el miedo´”.

La Clínica Mayo define al ataque de pánico como un episodio de miedo intenso, con un inicio abrupto, que dura desde varios minutos hasta una hora. Tiene muchos síntomas mentales y físicos, como dolor en el pecho, dificultad para respirar, náuseas, mareos y una sensación de muerte inminente.

Estos síntomas pueden causar una gran preocupación en las personas, ya que son similares a los signos de problemas cardíacos. Sin embargo, los ataques de pánico pueden ocurrir cuando no existe un peligro real o una causa aparente.

Los síntomas del ataque de pánico pueden causar una gran preocupación en las personas, ya que son similares a los signos de problemas cardíacos

Los ataques de pánico no ponen en peligro la vida, pero pueden asustar a la persona que sufre el ataque y a sus seres queridos. Con lo cual pueden afectar su calidad de vida, especialmente si tienen episodios múltiples o inesperados.

Para ser diagnosticado como un ataque de pánico, el episodio debe tener al menos cuatro de estos síntomas, de forma simultánea:

- Dolor o malestar en el pecho. Escalofríos o sensaciones de calor

- Desrealización (sentimientos de irrealidad) o despersonalización (desapego de uno mismo)

- Latidos rápidos o palpitaciones

- Miedo a morir, a perder el control o “volverse loco”

Los ataques de pánico pueden afectar la calidad de vida, por eso es importante ponerse bajo tratamiento psicológico

- Sentirse mareado, inestable, aturdido o débil

- Sentimientos de ahogo

- Náuseas o malestar abdominal. Sensaciones de entumecimiento u hormigueo

- Sensaciones de dificultad para respirar o asfixia, transpiración y temblores

En la mayoría de los casos, un solo episodio de ataque de pánico no requiere atención médica de emergencia. Sin embargo, es importante hablar sobre los síntomas con el médico.

Tratamientos

La combinación entre el estrés y los factores psicológicos y biológicos puede generar vulnerabilidad a los ataques de pánico. Justamente en relación al estrés, se considera que puede aumentar los niveles generales de tensión física y disminuir la confianza de la persona para afrontar la vida. De esa manera, incluso pequeños hechos cotidianos, pueden tornarse más difíciles de manejar. Además, lidiar con diversas tensiones negativas puede provocar que el mundo se perciba como un lugar amenazante o peligroso.

El tratamiento puede reducir la intensidad y la frecuencia de los ataques de pánico y el trastorno de pánico. El procedimiento puede incluir:

- Terapia de conducta cognitiva: por lo general, este es el primer tratamiento que se ofrece para los ataques de pánico y el trastorno de pánico. Durante la terapia cognitiva conductual, se habla con un psicólogo o consejero sobre las experiencias vividas y se aprende a reaccionar ante las situaciones de manera diferente.

- Medicamentos: pueden ayudar a reducir los síntomas asociados con los ataques de pánico y la depresión.

