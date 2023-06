Qué es el edadismo y por qué advierten que es el paso previo al estigma y la discriminación de los adultos mayores

Las mujeres mayores de 65 años, viudas y con escasos recursos económicos se encuentran en el rango de las personas más perjudicadas (Getty Images)

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el último año, aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de maltrato en los entornos comunitarios. Estas tasas se incrementaron durante la pandemia de COVID-19.

Te puede interesar: Casos de maltrato y suicidio en adultos mayores se dispararon en Bogotá: qué está pasando

Teniendo en cuenta que la población mundial de mayores de 60 años alcanzará a unos 2000 millones en 2050, según la OMS, se prevé que esta problemática aumentará en muchos países debido al rápido envejecimiento de la población. De de este modo, estos sucesos pueden conllevar graves lesiones físicas y consecuencias psicológicas prolongadas en las personas afectadas. Una de las cuales es denominado “edadismo”.

Por eso las Naciones Unidas (ONU) ha establecido el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una efeméride que invita a la sociedad a respetar y hacer valer los derechos que tienen todas las personas mayores a gozar de una vida de calidad y combatir abuso, el abandono y el edadismo, una de las principales razones por las que el maltrato a las personas mayores recibe tan poca atención.

Qué es el edadismo

"Las consecuencias de este prejuicio pueden ir desde la dificultad para acceder a actividades educativas, recreativas y fundamentalmente empleo", describió el doctor Corral (Getty)

Según la OMS, “el edadismo se produce cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas provocando daños, desventajas e injusticias”. Asimismo, este comportamiento “puede adoptar muchas formas, como prejuicios, discriminación y políticas y prácticas institucionales que perpetúan creencias estereotipadas”.

Te puede interesar: Trauma, vergüenza, estigma y miedo: las cuatro razones por las que las víctimas no denuncian el abuso sexual

El doctor Ricardo Corral (MN 67.653), médico psiquiatra, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda y presidente de la AAP, explicó a Infobae: “El edadismo se refiere al prejuicio y discriminación basado exclusivamente en la edad de un individuo. La amplia mayoría de las personas de edad avanzada es capaz de participar activamente y disfrutar como cualquier otro en diferentes espacios de la comunidad, tanto en ámbitos laborales, educativos o recreacionales de cualquier tipo. Las razones que lo limitan en muchas ocasiones al acceso a estos ámbitos es este estigma social del edadismo y el propio de la persona (autoestigma)”.

Por su parte, la licenciada Sandra Germani, psicóloga, coordinadora del Área de Neuropsicología del Centro de Neurología de la Conducta y Neuropsiquiatría del Hospital de Clínicas de la UBA (CENECON), dijo a Infobae: “El edadismo es un término desarrollado en la década del 60′ por el gerontólogo y psiquiatra estadounidense Robert Butler, quien lo conceptualiza como la discriminación de las personas mayores por razones de edad cronológica”.

Te puede interesar: Secuelas de la pandemia: cuáles son las 10 recomendaciones de la OPS para mejorar la salud mental

“Este término se relaciona con cierta estigmatización de los adultos mayores en cuanto a diferencias relacionadas a su funcionalidad cognitiva y física, sostenidas por creencias erróneas donde la vejez se transforma en sinónimo de enfermedad, discapacidad, dependencia; lo cual no es cierto, ya que es posible lograr un envejecimiento exitoso y funcional incluso a edades avanzadas. Estas creencias, pueden llevar a la discriminación, y venir acompañadas incluso de maltrato y abuso en la vejez, es decir, el edadismo puede ser el inicio de prácticas abusivas y maltrato”, agregó.

El edadismo crea una especie de estereotipo, en el que una persona por su edad ya está vieja y no puede disfrutar o trabajar (Getty)

El doctor Alberto Cormillot en una de sus notas para Infobae, lo describió así: “Hay como una especie de estereotipo de que esa persona ya está vieja o que esa persona ya no puede disfrutar, no puede tener pareja, no puede tener sexo, no puede trabajar, no puede moverse, no puede bailar o no puede hacer cosas que le gustan”.

Las causas de este perjuicio están vinculadas a peculiaridades culturales de lugar y época. Explicó el doctor Corral: “El edadismo en general se debe al propio miedo a la vejez, la excesiva idealización de la juventud y la belleza física y, fundamentalmente, la falta de empatía y solidaridad. Por otro lado, a prejuicios hacia las personas mayores, como suponer que son débiles o que tienen deterioro cognitivo”, manifestó el doctor.

La licenciada Germani expresó que la razón más común en cualquier tipo de discriminación es la falta de tolerancia. “La diversidad y las diferencias nos hacen únicos, pero la intolerancia a las diferencias es, frecuentemente, un factor importante en estos procesos de estigmatización. El ciclo vital, por el que atravesamos todos los seres humanos, trae etapas y cada una tiene que ver con determinadas características de desarrollo. Si bien es cierto que en el envejecimiento es esperable que declinen algunas funciones físicas y mentales -a diferencia de otras etapas, donde se desarrollan habilidades-, esto no es sinónimo de enfermedad”.

“Es verdad que la vejez es la última parte del ciclo vital. Nacemos, nos desarrollamos y morimos, el envejecimiento asociado al temor a la muerte - como final de la vida- seguramente nutre el miedo, y con esto llega el rechazo y la segregación”, dijo la psicóloga. Y agregó: “También es cierto que en las sociedades occidentales, atadas a la productividad, la actividad, estereotipos de belleza e ideales de juventud eterna, se genera cierto tipo de temor al devenir de la vida, el paso del tiempo, los cambios naturales y esperables. Muchas veces el miedo, motoriza defensas agresivas, y esto de discriminar y separar lo diferente emana de las raíces del miedo”.

"La mejor manera de combatir el edadismo es informar. Cambiar las ideas es crucial para cambiar las conductas", expresó la licenciada Germani (Getty)

Cuáles son las consecuencias del maltrato a los adultos mayores

La OMS define al maltrato a una persona de edad como un acto o varios actos repetidos que le causan daño o sufrimiento, o también la no adopción de medidas apropiadas para evitar otros daños, cuando se tiene con dicha persona una relación de confianza.

“Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos y puede manifestarse en forma de maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; maltrato por razones económicas o materiales; abandono; desatención; y del menoscabo grave de la dignidad y el respeto”, afirma la organización.

En ese sentido, según señala el ente sanitario internacional, puede tener graves consecuencias, como por ejemplo: lesiones corporales, defunción prematura, depresión, deterioro cognitivo, dificultades económicas y necesidad de ingreso en una residencia de ancianos. Además, resalta que para las personas mayores, las consecuencias del maltrato pueden ser especialmente graves y la recuperación puede llevar más tiempo que para los demás grupos de edad.

Una de cada dos personas en el mundo es "edadista" o discrimina a otras en función de su edad, según un informe de Naciones Unidas, en el que también se recomienda a los gobiernos que adopten medidas legales, educativas y sociales para combatir estos prejuicios. EFE/Archivo

El doctor Corral describió: “Las consecuencias de este prejuicio pueden ir desde la dificultad para acceder a actividades educativas, recreativas y fundamentalmente empleo. Todo esto genera un gran impacto en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Asimismo, provoca problemas en la sociedad ya que podría haber una pérdida de talento y experiencia para toda la comunidad. Además, se deterioran los valores humanos como la solidaridad”.

Germani, en tanto, manifestó: “Todo tipo de maltrato, discriminación, separación, estigmatización genera un gran daño. Antes que nada, la falta de acceso a conocimiento o creencias erróneas, hacen que se generen estrategias de abordaje fallidas. El conocer es un factor determinante en nuestro proceso de desarrollo, y más que nada en nuestra posibilidad de adaptarnos a nuevas condiciones”.

“La dinámica de la vida nos pide flexibilidad y adaptación, sin ello es difícil desarrollar un buen estado de salud a nivel físico y mental. Particularmente en la salud mental, el impacto es serio: el abandono, la soledad, el aislamiento social son algunas de las consecuencias más graves sobre los adultos mayores, aumentando su vulnerabilidad, provocando consecuencias tangibles y medibles en la salud física”, añadió.

Según la OMS, 6,3 millones de casos de depresión en todo el mundo son atribuibles al edadismo. “El problema se entremezcla con otras formas de prejuicios y desventajas, como las relacionadas con el sexo, la raza y la discapacidad, lo que tiene un efecto negativo sobre la salud y el bienestar de la población”, afirma la organización.

Conforme a datos de Naciones Unidas, en Argentina y Chile se estima que más de 33.600 adultos mayores sufren algún tipo de violencia dentro del seno familiar (Getty Images)

Qué influye en este comportamiento hacia los adultos mayores

Según los datos obtenidos en un trabajo publicado en la revista internacional de Investigación ambiental y salud pública, realizado en 2020 a 83.034 personas en 57 países, una de cada dos tiene actitudes moderada o altamente edadistas (es decir, estereotipos y prejuicios).

Por otro lado, la OMS señala que hay factores individuales que aumentan el riesgo de sufrir maltrato, como la dependencia funcional o la discapacidad, la mala salud física o mental, el deterioro cognitivo y la escasez de ingresos.

“Hay también factores propios de la persona que aumentan el riesgo de maltratar a las personas de edad, como las enfermedades mentales, el abuso de sustancias y la dependencia, a menudo económica, que puede tenerse con la víctima. En el ámbito de las relaciones, (por ejemplo, en el matrimonio o pareja, o entre padres e hijos) y el estado civil pueden aumentar el riesgo elevado de maltrato, aunque estos factores varían según el país y la región”, describe la OMS.

Lo más importante en esa etapa de la vida adulta es el amor, comprensión y tolerancia (Getty Images)

Cuál es la solución al edadismo, según los expertos

El doctor Corral describió cómo en algunas civilizaciones, por ejemplo en la Grecia antigua, los ancianos integraban “Consejos de sabios”; al igual que en culturas como la japonesa o china, donde siguiendo la perspectiva de Confucio, se veneraba a los mayores y ancianos.

“Por todo esto es importante señalar que todas las personas merecen respeto y valoración sin importar grupo étnico, creencias, sexo o edad, entre otros. Hay que trabajar hacia la promoción de una sociedad con valores solidarios hacia el prójimo”, afirmó Correa.

Para abordar el abuso de las personas mayores, la OMS dictó cinco prioridades para la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable (‎2021–2030)‎. Este documento esboza puntos para prevenir y responder al maltrato de las personas mayores:

La toma de conciencia comienza en el hogar y entornos cercanos, valorando y compartiendo momentos de calidad con personas de edad avanzada

1. Combatir el edadismo

2. Generar más y mejores datos sobre la prevalencia y los factores de riesgo y protección

3. Desarrollar y ampliar soluciones rentables

4. Realizar inversiones para abordar el problema

5. Recaudar fondos para abordar el problema.

Para finalizar, la licenciada Germani señaló: “La mejor manera de combatir el edadismo es informar. Las ideas son la base de las creencias, y estas potencian la conducta, es decir actuamos como pensamos. Cambiar las ideas es crucial para cambiar las conductas”. Al tiempo que señaló algunos aspectos a tener en cuenta:

- La vejez es parte del ciclo de vida de todo ser humano

- Tiene características particulares, diferentes a otras etapas, lo cual no quiere decir que tenga que ser peor o mejor, solo es diferente

- La vejez no es sinónimo de enfermedad

- La edad cronológica es un número que no debe condicionarnos, podemos sentirnos plenos a cualquier edad

- Aprender a valorar lo positivo de cada etapa del ciclo vital, aleja el miedo y nos vuelve más tolerantes

“Envejecemos como vivimos, un estilo de vida saludable es necesario a lo largo de toda la vida”, concluyó Germani.

Seguir leyendo: