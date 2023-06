Derecho a la salud y el cuidado: cómo mejorar la calidad de vida y prevenir el maltrato a las personas mayores

La OMS pone el foco en los mayores de 60 años ya que, según el organismo, el maltrato hacia estas personas está en aumento (Getty)

Este jueves 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una jornada promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el año 2011. ¿El objetivo? “Alentar al mundo a prestar mayor atención al bienestar y a la salud de los adultos mayores”, de acuerdo al organismo.

En la misma línea, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato durante la vejez “consiste en un acto o varios actos repetidos que le causan daño o sufrimiento a la persona”. Para el organismo, “este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos y puede manifestarse en forma de maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; agravios por razones económicas o materiales; abandono; desatención; y del menoscabo grave de la dignidad y el respeto”.

Las cifras relevadas por la OMS indican que, aproximadamente, “una de cada seis personas mayores de 60 años sufre o sufrió algún tipo de maltrato en los entornos comunitarios”. Además, “se prevé que este problema aumentará en muchos países debido al rápido envejecimiento: la población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, de 900 millones en 2015 a unos 2000 millones en el año 2050″.

“Para las personas mayores, las consecuencias del maltrato pueden ser especialmente graves y la recuperación puede llevar más tiempo que para los demás grupos de edad. Esta situación puede tener graves consecuencias físicas, mentales, económicas y sociales”, advierten desde la entidad sanitaria internacional. En ese contexto, se pone de relieve que, con la edad, aumenta la probabilidad de enfermedades crónicas, que suelen ir acompañadas de dependencia o discapacidad, poniendo sobre el foco la importancia del Derecho a la salud y cuidado de los mayores que, en estos casos, están a cargo de otras personas del grupo familiar o bien del ámbito de la salud.

Esta clase de maltratos implica una violación a los derechos humanos y hace esencial la tarea de cuidado en los adultos con enfermedades crónicas o incapacitantes (Getty)

¿Qué ocurre cuando una persona mayor necesita asistencia? ¿Quiénes se encargan del cuidado en la familia y qué cambios implica en la forma de vida de la persona cuidadora? ¿Qué ocurre cuando una persona mayor necesita asistencia? ¿Quiénes se encargan del cuidado en la familia y qué cambios implica en la forma de vida de la persona cuidadora? Estas preguntas forman parte del corazón de las actividades que más de 45 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos públicos y representantes del sector privado llevan adelante desde diciembre del 2020 en el Foro de Innovación, Cuidados y Políticas Públicas.

Este foro se plantea como un espacio de intercambio, aprendizaje y trabajo conjunto. “Las personas e instituciones que conformamos inicialmente el Foro lo hicimos para conocernos, ayudarnos y sobre todo ayudar. La consigna fue acercarnos a familias que cuidan a personas mayores, pero también se acercaron personas que trabajan cuidando, todas en busca de una escucha comprensiva”, explica la doctora Estela Altalef, directora académica de la Asociación Mutual de los Agentes de los Organismos de la Tercera Edad (AMAOTE).

“Nos preguntamos dónde hay personas mayores que necesitan ser cuidadas: en todos los lugares de nuestro país. Entonces, pensamos que este Foro debía federalizar su mirada para conocernos y ayudarnos desde la premisa del cuidado como derecho humano, accesible para todos en todas partes y con la misma calidad”, sumó Altalef.

En el relevamiento realizado por el Foro, el 55,9% desconocía las tareas de cuidado y las organizaciones que las llevan a cabo (Getty)

Luego de los primeros pasos del Foro, que se enmarcaron en un contexto donde la pandemia no solo puso de manifiesto la importancia del cuidado, sino que también reforzó los prejuicios y estereotipos acerca de las personas mayores, los integrantes continuaron trabajando con la convicción de que la posibilidad de una respuesta adecuada a las problemáticas sociales sólo puede darse cuando proviene de las redes locales, que deben ser reconocidas, articuladas y fortalecidas.

Este crecimiento y aprendizaje conjunto se plasmó en un documento de 2022 que recoge las experiencias de buenas prácticas con que se abordan los cuidados de las personas mayores en todo el país. Ese mismo año, se llevó a cabo por primera vez un relevamiento federal, con el objetivo de seguir multiplicando la red y conocer en profundidad a las organizaciones comunitarias e instituciones (públicas y privadas) de nuestro territorio.

Sobre esta investigación, la doctora María Florencia Tartaglini, investigadora CONICET en el Instituto de Neurociencias Buenos Aires (INEBA) y quien llevó adelante el informe preliminar, analizó: “Los resultados mostraron que un 69% de las organizaciones encuestadas desconocía las redes comunitarias dedicadas al cuidado de las personas mayores y un 56% tampoco conocía las organizaciones gubernamentales que se ocupan de esta tarea”.

En el documento, los especialistas plantean, entre otras cosas, que uno de los mayores éxitos de las sociedades actuales “es el aumento de la expectativa de vida debido a la disminución de la mortalidad en las edades avanzadas”. No obstante, dicen, “esto viene aparejado con otro fenómeno: a medida que los años pasan, aumenta la probabilidad de padecer enfermedades crónicas que, si bien no se curan y obligan a las personas a convivir con ellas durante largos períodos, es sabido que, si se les brinda apoyo y cuidado a quienes las padecen, es posible mejorar su calidad de vida de forma considerable”.

Desde el Foro buscan acercarse "a familias que cuidan a personas mayores, pero también a personas que trabajan cuidando" (Getty)

“La vejez no es solamente la consecuencia de un proceso biológico, es también una construcción social y cultural. En ese sentido, la pandemia maximizó la discriminación y visibilizó los prejuicios y estereotipos acerca de las personas mayores. Por eso, creemos que cambiar la visión de la vejez y el envejecimiento es un requisito de cualquier política pública destinada a personas mayores”, agregaron en el informe.

El relevamiento también dio cuenta del poco conocimiento sobre la normativa relacionada con las tareas de cuidado (55,9% dijeron desconocerla), algo que tiene su correlato en el desconocimiento acerca de los derechos. En ese sentido, para conmemorar el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, las organizaciones que forman parte del Foro de Innovación, Cuidados y Políticas Públicas realizarán diferentes actividades gratuitas y ciclo de conversatorios con expertos hasta el 29 de junio. El cronograma de actividades será el siguiente:

-El jueves 15 de junio desde las 10 horas se llevará a cabo el evento presencial “Por una sociedad para todas las edades”. Las organizaciones miembros de HELPAGE Red Argentina invitan a compartir una mañana para ser protagonistas del cambio. La invitación es a sumarse a una propuesta de diálogo intergeneracional. ¿Dónde? En Amia, Uriburu 650. Para participar, hay que inscribirse y concurrir con DNI.

-El jueves 15 de junio a las 14 horas se realizará la charla titulada “¿Solidaridad entre las generaciones? ‘Naturalización’ de la discriminación y la violencia en la vejez”, organizada por el Seminario Permanente de Investigaciones sobre Derecho de la Vejez del Instituto Ambrosio L. Gioja, Curso Profesional Orientado en Derecho de la Vejez del Departamento de Derecho Privado I de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Navarro Viola, International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA). Será un seminario virtual y gratuito. Requiere inscripción previa.

En este caso, el Foro propone una serie de actividades para conocer y reivindicar las tareas de cuidado y el derecho a la salud de las personas mayores (Getty)

-El miércoles 21 de junio entre las 14 y las 18 horas, será el turno del evento “XVIII° Dia Internacional De La Toma de Conciencia del Abuso Y Maltrato en La Vejez Debates, Acuerdos y Compromisos”, promovido por ILC Argentina y Universidad Barceló. La actividad va a ser gratuita y se realizará en el Auditorio de la Universidad Barceló (Avenida Las Heras 1609. Primer piso). La modalidad será híbrida (presencial y virtual) y con inscripción previa.

-Finalmente, el jueves 29 de junio a las 17:30 horas se realizará la charla “Derecho a la Salud y Cuidado de las Personas Mayores”, organizada por el Foro de Innovación, Cuidados y Políticas Públicas. Allí, Rosana Feliciotti, secretaria letrada de la Defensoría General de la Nación, coordinadora del “Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores”, estará a cargo de la actividad. La inscripción se puede realizar en este link.

