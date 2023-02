Cómo es la campaña de donación de sangre destinada a los jóvenes que podrá salvar muchas vidas

En 10 minutos, que es el tiempo que toma la extracción de sangre completa, podría salvarse la vida de hasta tres personas (Getty)

De acuerdo con información del Ministerio de Salud de la Nación, nueve de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida. Y uno de cada siete pacientes que son hospitalizados requerirán una transfusión de sangre.

La pandemia COVID-19 trajo consigo desafíos únicos, incluyendo una grave escasez de donación de sangre y plasma en Argentina. De allí que la donación voluntaria de sangre es un acto solidario trascendental, que permite asegurar un suministro constante y seguro para las personas que la necesitan.

En el país, según cifras oficiales, sólo el 1,5% de la población dona sangre. “Consideramos que la mejor manera de concientizar acerca de la importancia de la donación voluntaria es acercar el banco de sangre a la comunidad”, aseguran en su página web desde la Fundación Hemocentro Buenos Aires.

La Fundación Hemocentro Buenos Aires es una organización sin fines de lucro que, desde hace más de 20 años, recibe donantes de sangre y provee hemocomponentes a diversos sanatorios, fundaciones y clínicas.

"No contamos aún con un sustituto para la sangre, por lo que seguiremos dependiendo de ella y de la voluntad de los donantes" (Getty)

“En nuestro país, la mayor cantidad de sangre se obtiene de donantes que, por lo general, son familiares, amigos o conocidos del paciente que está con requerimiento transfusional”, aseguran desde el organismo

En ese sentido, advirtieron que “esta situación no es la ideal ya que estos donantes se encuentran, no sólo preocupados por la situación que está atravesando la persona afectada sino que también, en muchas ocasiones, están presionados por el propio núcleo familiar del paciente para cubrir la cantidad de donantes que éste necesita. Esto puede generar que no sean del todo honestos en la entrevista médica, que constituye el primer filtro para evitar que donen personas que se hayan expuesto a una situación de riesgo”.

Y tras agregar que “si bien la sangre es estudiada, existe lo que se conoce como período de ventana, esto es, un momento en el que una persona ha contraído una enfermedad que aún no se manifiesta en los análisis”, remarcaron: “Por eso consideramos que la sangre más segura proviene de donantes voluntarios, habituales y no relacionados con el paciente”.

Si entre el 3 y 5% de las personas en Argentina donaran sangre dos veces al año, se cubriría el 100% de las necesidades del país (Getty)

Y ampliaron: “La sangre debe atravesar múltiples instancias para llegar al paciente: desde la recepción administrativa del donante (donde se lo ingresa por sistema y se le brinda un formulario personal para completar); la entrevista médica confidencial por medio de la cual se evalúa el estado de salud del potencial donante y se determina su aptitud; hasta la extracción de sangre a cargo de personal técnico con la utilización de material descartable”.

Asimismo, indicaron que los siguientes pasos son “el procesamiento de la sangre que se divide en hemocomponentes (plasma, glóbulos rojos, plaquetas y crioprecipitados); la conservación de dichos productos en cámaras de refrigeración que se adaptan a la temperatura que corresponde a cada hemocomponente; los estudios de biología molecular y serología que, por medio de equipos de alta complejidad, buscan en la sangre posibles enfermedades transmisibles por transfusión y, por último, la distribución de las unidades a las instituciones de salud, a través de vehículos específicamente acondicionados para ese fin”.

Por qué los especialistas confían en los Millennials y Generación Z para revertir la escasez de sangre

Uno de cada siete pacientes que son hospitalizados requerirán una transfusión de sangre (Getty)

“Es necesario contar con el apoyo de muchas más personas, especialmente jóvenes que estén dispuestas a ser parte de una causa que podría mejorar o salvar la vida de miles de personas. Dependemos de ellos para hacerlo posible”, aseguró Guillermo Orjuela Falla, director médico del área de Medicina de Transfusión de Abbott, compañía líder en el cuidado de la salud.

El especialista destacó que en tan sólo 10 minutos, que es el tiempo que toma la extracción de sangre completa (alrededor de 450 ml), podría salvar la vida de hasta tres personas.

“Es importante que impulsemos en los jóvenes, Millennials y Generación Z, la donación de sangre voluntaria y frecuente como un acto de solidaridad y responsabilidad social -sostuvo Orjuela Falla-. Hacer parte a estas generaciones es crucial para asegurar el suministro de sangre durante los próximos años. No contamos aún con un sustituto para la sangre, por lo que seguiremos dependiendo de ella y de la voluntad de los donantes para mejorar y salvar las vidas de las personas que requieren una transfusión”.

Desde Abbott impulsan una campaña para convocar a los más jóvenes a donar sangre

A medida que el mundo se abre de nuevo y las personas se ponen al día con las cosas que quisieron hacer y pospusieron durante los últimos años, los especialistas instaron a las personas a incluir en su lista de propósitos de este año donar sangre.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, si entre el 3 y 5% de las personas en Argentina donaran sangre dos veces al año, se cubriría el 100% de las necesidades del país.

Desde Abbott enumeraron de qué manera todos pueden lograrlo:

1- Quienes ya son donantes, deben seguir haciéndolo regularmente. Pueden donar plasma cada 28 días y sangre completa cada 56 días (se recomienda que el número máximo de donaciones anuales de sangre no superen las cuatro para los hombres y tres para las mujeres).

Para donar sangre, los adolescentes entre 16 y 18 años deben presentar una autorización de su madre, padre o tutor/a

2- Quien no es donante, debería considerar convertirse en uno si la persona es elegible.

En este punto, acerca de los requisitos para donar sangre, la técnica de Hemoterapia e Inmunología del Hospital Británico Flavia Cimillo enumeró:

- Llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI), estar descansado/a, haber dormido al menos 6 horas, no estar en ayunas, comer algo liviano e ingerir abundante agua, antes y después de la donación.

- Pesar más de 50 kilos y tener buena salud (lo cual es evaluado por el o la profesional médico/a en la consulta confidencial pre-donación).

- No padecer enfermedades de transmisión sanguínea y no haber estado en contacto sexual con personas que las padezcan.

“Es importante que impulsemos en los jóvenes, Millennials y Generación Z, la donación de sangre voluntaria y frecuente como un acto de solidaridad y responsabilidad social" (Getty)

- No haber sido intervenido quirúrgicamente, ni haberse realizado tatuajes en el último año.

- Las y los adolescentes entre 16 y 18 años deben presentar una autorización de su madre, padre o tutor/a.

3- Correr la voz entre amigos, familiares y seguidores.

4- Cuando cada uno haga una donación, subir una selfie con el hashtag #DonaSangreDaVida y #SiDonasSangreRegalasVida a sus redes sociales personales para mostrar el apoyo a la causa e inspirar a sus seguidores a donar.

