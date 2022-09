Qué es el trastorno bipolar

Dr Cormillot - Transtorno Bipolar #Informe

Como si estuviéramos en un programa de entretenimiento (de esos en los que se analiza el grado de conocimiento que uno tiene sobre determinados temas) yo le voy a preguntar qué tienen en común Honore de Balzac, Graham Greene, Ernest Hemingway, Charles Dickens, León Tolstói, Victor Hugo, Piotr Ilich Chaikovski, Edgar Allan Poe, Paul Gaugain y Vincent Van Gogh.

O, más cerca históricamente, Kurt Cobain, Catherine Zeta Jones, Britney Spears, Rene Russo, Mel Gibson, Mariah Carey, Selena Gómez, Demi Lovato. ¿Lo sabe? Bueno, lo que tienen en común es que estas personas tienen o han tenido la enfermedad bipolar.

Pero, ¿qué es la enfermedad o el trastorno bipolar? Es una alteración del estado psicológico de una persona en la que oscila entre dos polos. En algunas predomina uno y en otras predomina el otro.

Obtener un diagnóstico puede tener un papel muy importante en la familia, porque puede ayudar a la persona a darse cuenta qué le ocurre /

¿Cuál es un polo? El del entusiasmo excesivo, la verborragia, la locuacidad, la hiperactividad, el poco sueño y puede ser creatividad. Y el polo depresivo, que es cuando la persona está apática, sin ganas, sin ganas de hablar, sin ganas de comunicarse, con problemas para la alimentación, sin deseo sexual y nada lo entretiene.

A veces, van oscilando y es bien bipolar. A veces, hay una preferencia por la parte maníaca. Otros tienen más tiempo la parte depresiva. Si queremos verlo en estadísticas, una persona cada 100 puede tener esto. No se sabe por qué y, solamente, se diagnostican tres de cada 10 de estas personas.

Obtener un diagnóstico puede tener un papel muy importante en la familia, porque puede ayudar a la persona a darse cuenta: “Bueno, mirá, todos tenemos oscilaciones, pero las tuyas se están excediendo”. Además, pueden traer, muchas veces, complicaciones porque la persona en estado de manía puede llegar a gastar más, romper relaciones o entusiasmarse con proyectos que nunca van a andar, por citar algunos ejemplos. En tanto, en la parte depresiva, estas personas pueden descuidarse; pueden tener, también, conductas que son poco constructivas para uno.

Tenemos que diferenciarlo de la evanescencia emocional, que es un estado de equilibrio en el que tratamos de mantenernos todas las personas. Pero no, el estado de ánimo no es así, porque si no es una cosa que va subiendo y bajando.

Lo cierto es que el trastorno de bipolaridad va mucho más allá de problemas coyunturales o transitorios y tan importante es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifica como la sexta causa de discapacidad en el mundo, ya que afecta a unas 60 millones de personas. Es más, cada 30 de marzo se dedica una fecha para recordarla. Según el organismo sanitario internacional, la bipolaridad es una afección mental que impacta de igual manera a hombres y mujeres.

Recordá, si vos te sentís mal, quedate tranquilo porque se te va a pasar y te vas a sentir bien. Y si vos te sentís muy bien, bueno, también quedate tranquilo porque se te va a pasar y, en algún momento, te vas a caer y no te asustes.





